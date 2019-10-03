Халяльная пищевая промышленность и Центральная Азия

Тарик Саиди

Исламская экономическая экосистема, частью которой является халяльная пищевая промышленность, руководствуется принципами из религиозных источников, но в основном это вопрос выбора образа жизни и чистоты.

Ряд отраслей этой экономической экосистемы, такие как исламские финансы, обретают популярность во всем мире.

Центральная Азия, регион с преимущественно мусульманским населением, является естественной средой халяльных отраслей промышленности. Однако с населением всего около 72 миллионов человек регион нельзя рассматривать в первую очередь как рынок халяльных продуктов.

Вопрос для политиков здесь заключается в следующем: как Центральная Азия может извлечь выгоду из растущей популярности концепции халяль, главным образом в пищевой промышленности, а также в туризме и исламских финансах.

«Халяль» – это арабское слово, которое означает допустимый или законный.

Поскольку мы рассматриваем только продовольственный сектор на данный момент, необходимо краткое описание халяльной пищи. Халяльный рацион включает всех домашних птиц, крупный рогатый скот, овец, коз, верблюдов, оленей, кроликов, рыбу и моллюсков, саранчу, фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, бобовые. Из всех этих групп продуктов питания мясо является наиболее регулируемым.

Неприемлемые продукты питания включают любое животное, которое не было ритуально заколото (в том числе те, которые умерли от естественных причин или травм), свиней, плотоядных животных с клыками, хищных птиц, рептилий, мулов, ослов, вредителей и насекомых.

Несмотря на свои религиозные корни, халяльная пищевая промышленность является прибыльной экономической возможностью. Согласно отчету Thomson Reuters, рыночные расходы в секторе халяльной пищевой продукции в 2017 году составили 1303 млрд.долл.США и, как ожидается, вырастут до 1863 млрд. к 2023 году.

В настоящее время 10 крупнейших в мире рынков халяльной продукции охватывают Индонезию, Турцию, Пакистан, Египет, Бангладеш, Иран, Саудовскую Аравию, Нигерию, Россию и Индию.

Центральная Азия находится в географической близости от семи из этих десяти стран. Это также страны, с которыми у Центральной Азии налажены плодотворное экономическое партнерство.

Кроме того, поскольку основная часть населения стран занимается экономической деятельностью, связанной с сельским хозяйством, Центральная Азия может позиционировать себя в качестве производителя и поставщика широкого спектра халяльных продуктов питания.

Одним из самых перспективных направлений в халяльной пищевой промышленности является производство обработка пищевой продукции и бакалейные товары. Однако для того, чтобы использовать потенциал, Центральная Азия должна будет предпринять несколько шагов и в первую очередь:

Изучить рынки обработанных пищевых продуктов в целевых странах для выяснения привычек и выбора потребителей Поддержать местных производителей, выпускающих продукты питания, которые могут быть проданы на целевых рынках Создать региональный орган по сертификации, чтобы завоевать доверие потребителей, что продукт является халяльным Создать региональную организацию для связи экспортеров из Центральной Азии с импортерами в целевых странах

Наряду с этим необходимо привлечь исламские финансовые учреждения, такие как Исламский Банк развития, и фонды развития некоторых дружественных стран к сотрудничеству с органами по развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Параллельно должна быть проведена капитальная модернизация упаковочной промышленности в регионе. В соответствии с требованиями, вытекающими из экологических задач, следует внедрять экологически чистые упаковочные материалы и концепцию адекватной и привлекательной, но минимальной упаковки.

Планировщики и менеджеры различных транспортных коридоров в регионе должны также поддержать идею превращения Центральной Азии в крупного поставщика халяльных продуктов питания. Это будет способствовать выводу продукции, произведенной в Центральной Азии, на мировые рынки по конкурентоспособным ценам.

Активное участие в 5-м мировом халяльном саммите и 7-й выставке «Халяль Экспо-2019», которые пройдут в Стамбуле с 28 ноября по 1 декабря 2019 года, поможет задать хороший старт для стран Центральной Азии. /// nCa, 3 октября 2019 г