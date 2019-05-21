Дистанцирование Google от Huawei – нет худа без добра – пользователи в Центральной Азии не ощутят непосредственного влияния

Анализ nCa

Постоянно расширяющийся торговый раскол между США и Китаем принял уродливый оборот.

Американские производители микросхем и Google были вынуждены соблюсти запрет правительства США на поставку технологий китайскому телекоммуникационному лидеру Huawei.

Эмбарго распространяется на аппаратное и программное обеспечение, включая операционную систему Android, хотя версии с открытым исходным кодом Android не будут затронуты этим ограничением.

Конечно, такой поворот событий может обеспокоить каждого пользователя устройств Huawei и Honor, которые работают на конкретных версиях Android и используют сервисы Google Play для приложений.

Тем не менее, по крайней мере на данный момент, пользователям в Центральной Азии не нужно беспокоиться.

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Как поясняет британская газета Guardian, ОС Android, используемая на смартфонах и планшетах, состоит из нескольких слоев программного обеспечения.

Пользовательский интерфейс, с которым взаимодействуют пользователи, называется Emotion UI (EMUI) для Huawei или Magic UI для Honor и является одной из индивидуальных версий Android.

Google Play и различные приложения Google (Gmail и т. д.) также являются частью пакета, который попал под удар.

Google заявил в понедельник, что текущие пользователи [Huawei и Honor] будут продолжать получать доступ к app store и другим сервисам Google.

Новые версии телефонов Huawei и Honor могут потерять доступ к популярным приложениям и сервисам, включая Google Play, Maps и приложение Gmail.

Huawei ответила в тот же день, что продолжит предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание для своих смартфонов и планшетов. Компания не уточнила, чем именно чреват запрет для новых девайсов Huawei.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил, что Пекин «поддержит китайские предприятия в защите их законных прав с помощью правовых методов».

Пользователи телефонов Huawei и Honor в Центральной Азии вряд ли столкнутся с немедленным прерыванием обслуживания или ухудшением качества.

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Прекращение партнерства между Google и Huawei может на самом деле оказаться благом.

Чтобы быть готовым к любым сюрпризам, с 2012 года Huawei разрабатывает собственную операционную систему Hongmeng, хотя при формальном запуске, вероятно, ОС будет носить другое название.

Если ОС Hongmeng сможет обеспечить пользователей теми же функциями, которые упакованы в разных версиях Android, включая EMUI и Magic UI, Huawei удастся разрушить нынешнюю монополию Google на программное обеспечение для смартфонов.

Американские производители, такие как Intel, Qualcomm и Broadcom, также объявили о прекращении поставок микросхем Huawei. В ближайшем будущем это затруднит китайской компании выпуск технологически конкурентоспособных устройств.

Однако, как следует из прошлого опыта, китайцы смогут разработать свои собственные варианты микросхем, которые могут вполне заменить американскую продукцию.

Даже если Huawei не сможет достичь своей цели, а именно стать крупнейшим продавцом смартфонов к 2020 году, долгосрочные перспективы не так уж мрачны.

Фактически, нынешняя ситуация может привести к появлению разнообразия на рынке личных коммуникационных устройств и технологий, чего так все ждут.

Риск здесь заключается в том, что одержимость Трампа идеей причинения ущерба Китаю может оказаться контрпродуктивной. Хаотичный изоляционизм никогда не был рецептом успеха. Мир должен двигаться дальше и сможет двигаться дальше без США. /// nCa, 21 мая 2019 г.