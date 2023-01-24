ChatGPT – возможность квантового скачка для Центральной Азии

nCa Report

Менее чем за два месяца после своего публичного дебюта чат-бот ChatGPT вызвал у Google дрожь по спине. Газета New York Times сообщает, что основатели Google Пейдж и Брин были поспешно возвращены в Google нынешним генеральным директором компании Сундаром Пичаи после того, как в чате компании OpenAI был поднят красный код.

Здесь нам нужно рассмотреть два вопроса:

Что такое ChatGPT?

И как Центральная Азия может наилучшим образом использовать ChatGPT?

При попытке разобраться, что такое чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, мы столкнемся с некоторыми новыми техническими терминами.

Как известно, ИИ расшифровывается как искусственный интеллект.

Когда мы говорим об искусственном интеллекте, первой на ум приходит компания OpenAI — https://openai.com/about/

OpenAI описывает себя как компанию по исследованию и внедрению искусственного интеллекта, стремящуюся обеспечить, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству.

Они ссылаются на искусственный интеллект общего назначения под его аббревиатурой – AGI.

ChatGPT – это искусственный интеллект, отвечающий на вопросы в длинной форме, представленный OpenAI Inc., некоммерческой материнской компанией OpenAI LP, базирующейся в Сан-Франциско. Ее генеральным директором является Сэм Альтман, ранее президент Y Combinator.

Чат обучен понимать, что люди имеют в виду, когда задают вопрос. Он вполне способен отвечать на уровне человеческого качества, вселяя ощущение, что в конечном итоге может нарушить привычный режим взаимодействия человека с компьютерами и изменить способ извлечения информации.

Большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, пытаются предсказать следующее слово в серии слов. Согласно статье, опубликованной SEJ (Search Engine Journal), «Обучение с подкреплением с помощью обратной связи с человеком (RLHF) – это дополнительный уровень обучения, который использует обратную связь с человеком, чтобы помочь ChatGPT научиться следовать указаниям и генерировать ответы, удовлетворяющие людей».

Компания OpenAI уже прошла долгий путь исследований еще до того, как представить общественности ChatGPT. Microsoft является партнером компании и ее инвестором на сумму 10 миллиард долларов. Они совместно разработали платформу искусственного интеллекта Azure.

ChatGPT – это большая языковая модель (LLM). Большие языковые модели (LLM) обучаются на огромных объемах данных, чтобы точно предсказать, какое слово будет следующим в предложении. Опыт, накопленный до сих пор, показывает, что увеличение объема данных повысило способности языковых моделей.

LLM предсказывают следующее слово в серии слов в предложении и следующие предложения – что-то вроде автозаполнения, но в ошеломляющем масштабе. Эта способность позволяет им писать целые страницы контента.

LLM сами по себе не могут полностью распознавать все желания человека. Именно здесь ChatGPT совершенствуется по последнему слову техники благодаря обучению с подкреплением с помощью обратной связи с человеком (RLHF).

Что отличает ChatGPT от простого чат-бота, так это то, что он был специально обучен понимать намерения человека в вопросе и предоставлять полезные, правдивые и безвредные ответы.

ChatGPT может оспаривать определенные вопросы и отбрасывать части вопроса, которые не имеют смысла.

Более подробную информацию можно найти в статье, написанной Роджером Монтти для SEJ:

https://www.searchenginejournal.com/what-is-chatgpt/473664/#close

Языковые модели с их человеческой способностью понимать вопросы и отвечать на них могут напрямую бросить вызов Google и другим поисковым системам. Они все еще отстают от прогресса и не успевают с темпами обучения.

Google уже создала своего чат-бота с искусственным интеллектом под названием LaMDA. Как бы то ни было, LaMDA не идет ни в какое сравнение с ChatGPT.

Согласно статье SEJ, некоторые пользователи Twitter уже заявляют, что ChatGPT станет следующим Google.

ChatGPT – это новый Google.

— Анжела Ю (@yu_angela) 5 декабря 2022

Сценарий того, что чат-бот с вопросами и ответами однажды может заменить Google, пугает профессионалов поискового маркетинга, для которых это основной источник заработка.

Большие языковые модели искусственного интеллекта, сами по себе или в гибридной форме, могут не только обеспечить лучшую альтернативу существующей поисковой системе, но и открыть пути практически для любого вида применений.

ChatGPT может писать стихи, песни и даже короткие рассказы в стиле определенного автора. Опыт в следующих направлениях превращает ChatGPT из источника информации в инструмент, который можно попросить выполнить задачу.

От написания статьи на любую тему до разработки и предложения собственных возможностей следующего уровня, ChatGPT может предоставить ответ практически на любую задачу, на которую можно ответить с помощью письменного текста.

Следующая статья, опубликованная в SEJ, подтверждает утверждения Роджера Монтти.

Article of Matt G. Southern at SEJ:

https://www.searchenginejournal.com/googles-founders-return-how-chatgpt-is-changing-search/477041/?utm_source=daily-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-newsletter&user_id=8fcaf9a4dbf42bfbf522c19266af10d9a7bb7ee5649399eae82c8e167de5dfa8&mc_cid=217e56c120&mc_eid=a65841818f

Мэтт Г. Саутерн пишет, что Google находится в состоянии повышенной готовности, поскольку ChatGPT может предоставить альтернативный способ поиска информации.

По словам автора, различные стартапы, такие как You.com и Neeva уже обогнали Google, предоставив возможность работа через чат-бота, похожего на ChatGPT.

Кроме того, Microsoft разрабатывает версию Bing, использующую технологию чат-ботов, которая, как ожидается, будет выпущена в марте.

Саутерн подчеркивает, что ChatGPT от OpenAI вызвал общепромышленный сдвиг в стратегии развития искусственного интеллекта и поисковых систем.

Технически подкованные пользователи восприимчивы. В первые пять дней своего запуска ChatGPT было зарегистрировано более миллиона пользователей.

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Для того, чтобы испробовать ChatGPT можно перейти по ссылке:

https://chat.openai.com/

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ChatGPT может предложить Центральной Азии бесконечное множество возможностей применения.

Первым шагом может стать участие в дискуссиях на тему чат-бота. Одно из мест, где происходит оживленное общение, – это Реддитт. — https://www.reddit.com/search/?q=chatgpt

ИТ-эксперты в Центральной Азии могут обратиться в ChatGPT и попросить его разработать приложения для любых их требований. С этим ChatGPT может справиться с достаточной степенью компетентности.

На самом деле, на данном этапе невозможно представить все возможности, которые предоставляет ChatGPT.

Центральная Азия должна быть амбициозной, чтобы использовать реальные возможности ChatGPT.

Для этого одним из логичных способов может стать объединение усилий в налаживании коммуникаций между академическими кругами – академиями наук и соответствующими научными организациями – и ChatGPT.

Важно помнить, что вы разговариваете с системой, которая обладает огромными знаниями, знает больше слов, чем вы, и знает, как связать эти слова воедино, чтобы сформировать связный ответ. Другими словами, он может понять ваши вопросы и предложить разумные ответы.

Конечно, чат-бот тоже ошибается, но он быстро учится и избегает повторения одной и той же ошибки дважды.

Эксперты в Центральной Азии должны быть в состоянии использовать потенциал ChatGPT. Вместе с этим необходимо предпринять шаги для обеспечения того, чтобы студенты и широкая общественность также познакомились с ChatGPT и способами его использования.

С этим нужно смириться и привыкнуть. Появление ChatGPT – величайший прорыв с момента появления Google в 1998 году. /// nCa, 24 января 2023 г.