Нейтралитет и технологии: неизведанный путь к справедливым инновациям

Тарик Саиди

Мы живем в эпоху, когда фермер в сельской местности Африки может получать доступ к прогнозам погоды с помощью смартфона, когда телемедицина связывает пациентов в отдаленных деревнях со специалистами, находящимися за тысячи километров, и когда искусственный интеллект обещает произвести революцию во всем – от образования до сельского хозяйства.

Однако мы живем и в эпоху, когда эти же самые технологии превращаются в оружие геополитического противостояния, когда доступ к инновациям всё больше зависит от того, по какую сторону невидимой черты находится та или иная страна, и когда цифровое неравенство грозит стать пропастью, которая разделит не просто подключенных и неподключенных, а обладающих властью/возможностями и лишенных их.

В то время как страны борются за господство в новых технологиях — искусственном интеллекте, квантовых вычислениях, биотехнологиях, — мир сталкивается с тревожным парадоксом.

Те самые инновации, которые могли бы вывести миллиарды людей из нищеты и решить насущные проблемы человечества, оказываются запертыми за стенами стратегической конкуренции. Ужесточается экспортный контроль. Технологические экосистемы распадаются на конкурирующие сферы. Развивающиеся страны оказываются вынужденными принимать чью-либо сторону в борьбе, к которой они никогда не стремились, часто ценой потери доступа к инструментам, в которых они отчаянно нуждаются для развития.

В этих условиях старая дипломатическая концепция заслуживает нового рассмотрения: нейтралитет.

Речь идет не о нейтралитете изоляции или безразличия, но об активном, принципиальном нейтралитете, который создает пространство для диалога, когда растет напряженность, и способствует сотрудничеству, когда интересы расходятся. Может ли та же самая основа (или тот же подход), которая позволила нейтральным государствам выступать посредниками в мирных переговорах, организовывать гуманитарные инициативы и преодолевать политические разногласия, послужить также и путем для более справедливого распределения научно-технического прогресса?

Когда технология становится территорией

Политизация технологий не является чем-то совершенно новым, но ее масштабы и интенсивность достигли беспрецедентного уровня. Во время холодной войны некоторые технологии были ограничены, но конкуренция была в основном бинарной, а технологический ландшафт более простым.

Сегодня конкуренция носит многополярный характер, технологии преобразуются, и на кону стоит не только военное преимущество, но и экономическое выживание и социальное развитие.

Взгляните на современную реальность: передовые полупроводниковые технологии сталкиваются с ограничениями на экспорт. Средства разработки искусственного интеллекта подвергаются пересмотру в целях национальной безопасности. Сервисы облачных вычислений фрагментируются по геополитическим соображениям.

Даже научное сотрудничество, которое когда-то считалось всеобщим благом, теперь вызывает опасения по поводу безопасности и визовые ограничения.

Практический эффект заключается в том, что страны развивающегося мира, которые, возможно, могут извлечь наибольшую выгоду из технологического прогресса, оказываются во все более сложном лабиринте ограничений, требований и скрытого давления.

Гуманитарные издержки ощутимы.

Медицинская система искусственного интеллекта, которая могла бы диагностировать заболевания в районах с небольшим количеством врачей, по-прежнему недоступна из-за лицензионных ограничений. Сельскохозяйственные технологии, которые могли бы повысить урожайность, доступны только на определенных рынках. Образовательные платформы, которые могли бы демократизировать обучение, сталкиваются с препятствиями для внедрения.

Горькая ирония заключается в том, что технологии, явно предназначенные для решения глобальных проблем, оказываются втянутыми в те самые политические разногласия, которые они могли бы помочь преодолеть.

Преимущество нейтральности в объединенном мире

История дает интригующие подсказки о том, чего могут достичь нейтральные пространства. Швейцария не просто избегала принимать чью-либо сторону в конфликтах; она стала местом, где могли встречаться противники, где могли быть кодифицированы гуманитарные принципы, где Международный комитет Красного Креста мог работать с доверием именно благодаря швейцарскому нейтралитету. Во время холодной войны, когда научный обмен между Востоком и Западом сталкивался с жесткими ограничениями, нейтральные страны иногда предоставляли площадки, где исследователи могли сотрудничать, несмотря на антагонизм своих правительств.

Эти исторические примеры указывают на нечто ценное: доверие.

Когда страны или организации действуют с позиции постоянного нейтралитета, когда они официально заявляют о неприсоединении и строят институты в соответствии с этим обязательством, они приобретают другой вид актива в международных отношениях. Они становятся потенциально приемлемыми для всех сторон именно потому, что никому не угрожают.

В контексте технологий это имеет большее значение, чем мы могли бы предположить изначально. Передача технологий — это не просто перемещение оборудования или обмен чертежами – это предполагает уверенность в том, что знания не будут немедленно использованы в качестве оружия, уверенность в том, что сотрудничество не создаст стратегических уязвимостей, и веру в то, что партнерство служит взаимной выгоде, а не скрытым целям.

Теоретически, действительно нейтральный посредник мог бы уменьшить эти опасения.

Представьте себе механизмы нейтрального технического сотрудничества

Как это может выглядеть на практике? Возможности в значительной степени не изучены, но мы можем наметить некоторые реалистичные рамки.

Нейтральная страна могла бы выступать площадкой для проведения международных диалогов по вопросам управления новыми технологиями, в которых все стороны чувствовали бы себя комфортно, принимая участие. Поскольку искусственный интеллект поднимает глубокие вопросы, касающиеся этики, безопасности и влияния на общество, миру необходимы места, где могут быть услышаны разнообразные точки зрения без доминирования какой-либо одной державы в обсуждении. Нейтральная обстановка устраняет подозрение в том, что диалог призван продвигать технологическую повестку дня одной страны за счет других.

Аналогичным образом, нейтральные территории могли бы служить площадками для совместных исследовательских инициатив, объединяющих ученых и инженеров из стран, которым, возможно, нелегко сотрудничать на двусторонней основе.

Думайте об этом как о создании общего пространства для инноваций — пространства, где основное внимание уделяется решению общих проблем, а не продвижению национальных интересов. Само исследование остается открытым и доступным, а выгоды получают все участники, независимо от их геополитического положения.

Передача технологий представляет собой особенно сложную задачу в современных условиях. Развивающимся странам необходим доступ к инновациям в области возобновляемых источников энергии, очистки воды, технологий здравоохранения и цифровой инфраструктуры. Однако прямые передачи часто вызывают опасения в области безопасности или зависят от политических условий.

Нейтральный посредник потенциально мог бы способствовать такой передаче таким образом, чтобы решить проблемы безопасности, обеспечивая при этом доступ к технологиям для населения, которое в них больше всего нуждается. Нейтральная сторона могла бы проверять надлежащее использование, обеспечивать обучение и поддержку, а также обеспечивать, чтобы гуманитарные цели оставались первостепенными.

Нейтральные страны также могут стать полигонами для тестирования инклюзивной цифровой политики. Прежде чем внедрять глобальные системы управления в области искусственного интеллекта, конфиденциальности данных или цифровых валют, было бы полезно протестировать эти подходы в среде, где не доминируют коммерческие или политические интересы крупных держав. Нейтральная страна могла бы экспериментировать с политикой, направленной в первую очередь на благо человека, а не на стратегическое преимущество, создавая модели, которые другие страны, особенно развивающиеся, могли бы адаптировать к своим собственным условиям.

Возможности Туркменистана в этих рамках

Постоянный нейтралитет Туркменистана, признанный на международном уровне и закрепленный в его конституции, создает основу, на которой потенциально могут быть реализованы подобные инициативы.

Географическое положение страны, соединяющей Центральную Азию, Ближний Восток и Южную Азию, ставит ее на перекресток цивилизаций и интересов. Его официальная приверженность нейтралитету носит не просто декларативный характер, но и закреплена десятилетиями практики.

Гуманитарное измерение нейтралитета, которое выделяет Туркменистан и другие нейтральные страны, естественно, распространяется и на научно-техническую сферу. В конце концов, что такое гуманитарная деятельность в 21 веке, если не обеспечение того, чтобы жизненно важные медицинские технологии, устойчивые к изменению климата методы ведения сельского хозяйства и образовательные инструменты доходили до тех, кто в них больше всего нуждается?

Принципы, которыми руководствуются нейтральные страны при посредничестве в конфликтах, — беспристрастность, независимость, служение всеобщему благосостоянию людей — в равной степени применимы и к технологическому сотрудничеству.

В частности, для Туркменистана это представляет собой как возможность, так и призвание, соответствующее его нейтральной идентичности. Ему не обязательно самому становиться технологическим гигантом, чтобы играть значимую роль. Скорее, предлагая нейтральную почву для сотрудничества, способствуя диалогу, который может быть невозможен в других местах, поддерживая инициативы, которые служат подлинно гуманитарным целям, это могло бы способствовать тому, чтобы технический прогресс служил всему человечеству, а не углублял существующие разногласия.

Путь вперед

Всё описанное не может произойти автоматически. Создание эффективных механизмов нейтрального технологического сотрудничества требует целенаправленных усилий, институционального развития и постоянной приверженности.

Это требует налаживания отношений с международными организациями, работающими в области технологий и разработок. Это означает развитие экспертных знаний не обязательно в области создания передовых технологий, но и в содействии их этичному и справедливому распространению.

Это также требует изменения нашего представления о нейтралитете как таковом. — Слишком долго нейтралитет рассматривался в основном в военном и дипломатическом плане — как средство предотвращения конфликтов и посредничества в спорах. Эти функции остаются важнейшими. Но 21 век требует, чтобы мы расширили наше понимание того, какой вклад могут внести нейтральные страны.

Точно так же, как нейтралитет Швейцарии распространился на гуманитарное лидерство, точно так же, как нейтралитет Австрии распространился на принимающие международные организации, нейтралитет может сыграть определенную роль в демократизации доступа к технологиям, которые будут определять будущее человечества.

Цифровая эпоха ставит человечество перед выбором. Мы можем позволить технологиям стать еще одной областью разделения, где инновации служат сильным мира сего и увеличивают разрыв между странами и народами. Или мы можем сознательно создавать пути для сотрудничества, пространства, где преимущества научного прогресса будут более свободно распространяться через границы и политические барьеры.

Нейтральные страны, благодаря своему уникальному положению в международной системе, могли бы обеспечить эти пути. Они могли бы стать мостами в условиях всё более раздробленного технологического ландшафта, надежными посредниками в эпоху всеобщего недоверия и сторонниками того, чтобы инновации служили всеобщему благосостоянию человечества.

Речь идет не о том, чтобы заявлять о достижениях, которых еще нет. Речь идет о признании потенциала, который остается в значительной степени неиспользованным. Речь идет о вопросе, могут ли принципы, сделавшие нейтралитет ценным в предотвращении и разрешении конфликтов, также сделать его ценным в обеспечении того, чтобы величайшие инновации человечества достигли всего человечества, а не только избранного меньшинства.

Вопрос не в том, играют ли нейтральные страны, такие как Туркменистан, в настоящее время эту роль в широких масштабах. Вопрос в том, должны ли они, могут ли они и требует ли этого логика нейтралитета в 21 веке. Мы считаем, что ответ на все три вопроса – да.

Если мы серьезно относимся к тому, чтобы научно-технический прогресс действительно служил человечеству, нам нужны институты, структуры и нации, приверженные этому видению прежде всего. Нам нужны пространства, где сотрудничество не зависит от политической конъюнктуры, где доступ к инновациям не зависит от геополитических расчетов и где мерилом успеха является благосостояние людей, а не стратегическое преимущество.

Нейтралитет, должным образом понимаемый и активно практикуемый, может обеспечить именно это. Рамки существуют. Принципы установлены.

Остается только желание распространить их на эту новую и важнейшую область — и смелость представить, что старые дипломатические концепции могут содержать ответы на наши новейшие и наиболее насущные вызовы. /// nCa, 8 декабря 2025 г.