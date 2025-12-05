Создает ли активный нейтралитет высокие моральные устои в международных отношениях?

Тарик Саиди

В то время как Туркменистан готовится отметить 30-ю годовщину своего постоянного нейтралитета, которая состоится 12 декабря 2025 года, и мировые лидеры соберутся в Ашхабаде на международную конференцию, возникает более глубокий вопрос: придают ли три десятилетия активного, динамичного нейтралитета особый моральный авторитет в мировых делах?

Оказывается, ответ может быть как “да”, так и “нет”, и понимание этого парадокса многое раскрывает о эволюционирующей природе самих международных отношений.

Традиционная дискуссия: нейтралитет и мораль

Классические теории международных отношений долгое время боролись с моральными аспектами нейтралитета. Реалистическая теория предполагает, что соблюдение моральных принципов – это то, чего правительства не всегда могут достичь, и что поддержание такой праведности в глазах международных организаций может играть второстепенную роль в проведении политики, которая улучшает положение страны в мире. С этой точки зрения нейтралитет может показаться просто личным интересом, облаченным в дипломатические одежды.

Однако при таком взгляде упускается нечто существенное. Как отмечают ученые, Президент Финляндии Урхо Кекконен однажды заметил, что существует столько же видов нейтралитета, сколько нейтральных государств. Нейтралитет – это не единая, монолитная позиция, а скорее спектр подходов, каждый из которых определяется ценностями, стратегическим выбором и нормативным самопониманием нейтральных народов.

Эволюция: от пассивного к активному

Вот где опыт Туркменистана становится поучительным. За три десятилетия нейтралитет страны претерпел значительные изменения. Нейтралитет Туркменистана прошел через различные этапы: от пассивно-правового к позитивному и инициативному, затем к морально-философским рамкам и инструменту превентивной дипломатии и, наконец, к полному внедрению в качестве универсального подхода к решению современных проблем при сохранении неприсоединения.

Эта трансформация отражает более широкое признание в международных делах. Как пояснил посол Томас Гремингер, бывший генеральный секретарь ОБСЕ, в поляризованном и фрагментированном мире нейтральные страны могут играть огромную роль в продвижении диалога, соблюдении международного права и прав человека, а также в поддержке мирных процессов. Он настаивал на том, что он называет “позитивным или конструктивным нейтралитетом”.

Практический моральный авторитет

Создает ли такой активный подход моральный авторитет? Факты свидетельствуют о том, что это возможно, но только в сочетании с последовательными действиями. Моральный аспект вытекает не из нейтралитета как такового, а из того, как нейтральные государства выражают свою позицию.

Организация Объединенных Наций признает, что нейтралитет может способствовать укреплению международного мира и безопасности и может играть важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами.

Важно отметить, что нейтралитет – это не пассивность, безразличие или бездействие перед лицом несправедливости; скорее, когда государства сохраняют нейтралитет, они активно выступают против войны и отказываются участвовать в военных союзах, вызывающих разногласия, что позволяет им развивать дипломатические связи, укреплять многосторонность и играть активную роль в созыве мирных переговоров и посредничестве в разрешении конфликтов.

Рассмотрим их практическое применение. Нейтралитет функционирует как форма дипломатического рычага, поскольку общепризнанная история и репутация нейтралитета придают легитимность мирным процессам, что имеет важное значение в вооруженных конфликтах, где доверие ограничено, а стороны с большим подозрением относятся к намерениям друг друга.

Дивиденды доверия

Возможно, самым очевидным показателем морального авторитета в международных отношениях является доверие, и здесь активный нейтралитет демонстрирует свою ценность. Чтобы в конечном итоге найти решение в конфликтах, часто необходима сторона, стоящая над схваткой, а также помощь в переговорах и организации таких операций, как обмен пленными.

Мир начинается не с подписанных документов, а с доверия, которое государства и народы способны оказывать друг другу. Это доверие завоевывается десятилетиями последовательной практики, а не просто декларируется.

Парадокс: Моральный авторитет без морального осуждения

В этом и заключается удивительный парадокс: моральный авторитет нейтралитета заключается именно в том, что он не претендует на моральное превосходство. Активный нейтралитет создает пространство для диалога, отказываясь рассматривать конфликты в категориях абсолютной морали.

Она основана на принципе, что все стороны заслуживают того, чтобы быть услышанными, что решения принимаются на основе понимания, а не осуждения.

Согласно одному аналитическому исследованию, суть такого нейтралитета можно определить как поддержание хороших отношений со всеми в равной степени, но не как дружбу с кем-либо против кого-либо. Это требует сложной этической позиции, которая проводит различие между поддержкой диалога и одобрением позиций.

Вердикт: Заслужить авторитет благодаря службе

Итак, формируют ли 30 лет активного нейтралитета моральный авторитет? — Не в смысле утверждения этического превосходства над другими нациями. Но это создает нечто не менее ценное: моральный авторитет, завоеванный последовательным служением международному миру.

Этот авторитет проявляется несколькими способами:

• Авторитет посредника: доказанный опыт неприсоединения делает нейтральные государства надежными посредниками

• Платформа для диалога: Нейтральная территория становится ценным пространством, где могут встретиться противники.

• Превентивный потенциал: Долгосрочные отношения со всеми сторонами позволяют своевременно вмешиваться в возникающие споры

• Гуманитарный доступ: нейтралитет открывает двери для населения, недоступного другим.

ООН признает, что такая национальная политика нейтралитета направлена на содействие превентивной дипломатии, которая является основной функцией Организации Объединенных Наций и занимает центральное место в роли Генерального секретаря.

Спокойная сила беспристрастности

Когда мировые лидеры соберутся в Ашхабаде в декабре этого года, они осознают нечто важное: в эпоху поляризации и жестких альянсов пространство для беспристрастного диалога становится все более ценным.

Тридцать лет активного нейтралитета не позволили Туркменистану занять позицию морального превосходства. Скорее, это привело к тому, что страна оказалась вовлеченной в борьбу, но скорее как доверенный посредник, чем как участник боевых действий.

Нейтралитет представляет собой приверженность непреходящей надежде на мирное сосуществование в условиях войны, демонстрируя, что сохранять нейтралитет – значит по-прежнему действовать. Моральный авторитет, который он дает, – это не право судить, а право собираться, выступать посредником и служить делу мира.

В этом смысле, возможно, вопрос должен заключаться не в том, создает ли активный нейтралитет высокие моральные устои, а в том, создает ли он нечто более полезное: надежную почву, на которой другие могут встречаться, разговаривать и находить пути к разрешению конфликта.

По прошествии трех десятилетий это, похоже, именно то, что культивирует Туркменистан, и поэтому весь мир собирается в Ашхабаде, чтобы обратить на это внимание. /// nCa, 5 декабря 2025 г.