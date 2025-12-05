ПРООН усиливает цифровое управление в Туркменистане через специализированные тренинги для госслужащих

Ашхабад, 5 декабря 2025 года: Программа развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с Министерством связи Туркменистана и Академией государственной службы при Президенте Туркменистана продолжает реализовывать инициативы по повышению квалификации государственных служащих при поддержке E-Governance Academy (Эстония). Эти усилия направлены на укрепление цифровых компетенций государственных служащих и поддержку долгосрочной цифровой трансформации Туркменистана.

В период с 2 по 5 декабря 2025 года международные эксперты E-Governance Academy провели специализированные курсы по кибербезопасности в цифровом государственном управлении, а также по новым технологиям и искусственному интеллекту (AI) в государственном управлении. В тренингах приняли участие 80 сотрудников цифровых подразделений, IT-специалистов и преподавателей ведущих университетов Туркменистана.

Курс по новым технологиям был сосредоточен на практическом применении современных цифровых инструментов в государственном управлении с акцентом на ответственную интеграцию искусственного интеллекта для повышения эффективности и качества предоставления государственных услуг. Параллельно курс по кибербезопасности учитывал растущую сложность киберугроз и обеспечил участников ключевыми навыками защиты цифровой инфраструктуры и устойчивости электронных государственных систем.

В рамках этой инициативы обучение прошли всего 120 участников, получившие новые компетенции для поддержки развивающейся системы цифрового управления страны. Помимо удовлетворения текущих потребностей в навыках, программа способствует созданию устойчивой долгосрочной системы непрерывного профессионального образования, укрепляя возможности Академии государственной службы как национального центра обучения и повышения квалификации государственных служащих.

Программа также направлена на продвижение карьерного роста на основе заслуг, развитие профессиональных навыков молодых специалистов, особенно женщин, и их подготовку к будущим руководящим ролям в государственном управлении.

Важным этапом сотрудничества стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством связи Туркменистана и E-Governance Academy (Эстония) 13 ноября 2025 года. Меморандум создает основу для долгосрочного сотрудничества и обеспечивает доступ к специализированной консультативной и образовательной поддержке по мере продвижения цифровых реформ в Туркменистане. ///nCa, 5 декабря 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)