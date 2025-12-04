ЮНФПА и национальные партнеры в Туркменистане подвели итоги 2025 года и наметили стратегические направления на 2026-2030 гг.

Ашхабад, 4 декабря 2025 г. – Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане совместно с национальными партнерами провело Совместное совещание по обзору достигнутых результатов в 2025 году. Мероприятие состоялось в отеле «Йылдыз» и объединило представителей ключевых министерств и ведомств страны.

В ходе встречи состоялся детальный обзор итогов сотрудничества за 2025 год. Национальные партнеры, включая Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Институт Государства, права и демократии, Государственный комитет по статистике, Государственный комитет по физической культуре и спорту, а также Национальное общество Красного Полумесяца представили отчеты о достигнутых результатах в ключевых областях.

Отдельный блок был посвящен стратегическому планированию на предстоящий пятилетний период. ЮНФПА представил основные направления новой Страновой программы на 2026-2030 годы, которая будет сосредоточена на углублении достигнутых результатов. Участники провели конструктивное обсуждение реализации проектов в приоритетных стратегических областях, среди которых репродуктивное здоровье, гендерное равенство, расширение возможностей молодежи, а также демографическая устойчивость. Целью дискуссий было обеспечение эффективного и слаженного перехода к новому циклу совместной работы.

Совместное совещание подчеркнуло неизменную важность многостороннего партнерства для успешной реализации целей устойчивого развития в Туркменистане. ///nCa, 4 декабря 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)