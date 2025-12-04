Эрдоган посетит Туркменистан для переговоров о поставках газа: Турция усиливает энергетическую диверсификацию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе совершит государственный визит в Туркменистан, где одной из ключевых тем станет расширение сотрудничества в сфере поставок природного газа. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар во время встречи с журналистами в Стамбуле, передает ТАСС.

По словам министра, визит в Ашхабад будет посвящен, в частности, увеличению объемов туркменского трубопроводного газа для турецкого рынка. “Начало поставок газа из Туркменистана для турецкого, да и, думаю, для европейского рынка стало важной новостью. Потому что существует большой потенциал в сфере доставки туркменского газа в Европу через южный газовый коридор. Но это только маленький шаг. Мы нацелены на получение 1,3 млрд кубометров газа из Туркменистана. И скорее всего, на следующей неделе мы отправимся в Ашхабад вместе с Президентом Эрдоганом”, – отметил Байрактар.

Турция намерена увеличить объемы туркменского газа, поставляемого через Иран по своп-сделке. В этом году в марте две страны подписали однолетний договор с Туркменистаном на 1,3 млрд кубометров. Как заявил министр, из этого объема уже импортировано около 0,5 млрд.

Активная работа над диверсификацией поставок

Министр подчеркнул, что Турция активно работает над диверсификацией источников энергии, включая подписание долгосрочных контрактов на сжиженный природный газ (СПГ). В частности, компания BOTAŞ заключила соглашения с американскими поставщиками.

Со слова министра, к компании BOTAŞ произошло существенное изменение восприятия СПГ. Обычно Турция рассматривала СПГ как гибкий источник энергии, как инструмент управления спросом. «Но, в конечном счете, мы приходим к пониманию, что эти долгосрочные контракты также являются инструментом обеспечения безопасности поставок”, – добавил Байрактар.

В настоящее время, по словам Байрактара, Турцию снабжают газом 14 направлений, включая трубопроводы из России, Азербайджана и Ирана.



В этом году Анкара продлила на один год два истекающих контракта с российским “Газпромом” на общий объем 22 млрд кубометров. Доля российского газа в турецком импорте снизилась ниже 40%, в то время как США стали четвертым крупнейшим поставщиком с объемом 5,5 млрд кубометров и долей 14%.

Кроме того, Турция ведет переговоры с Ираном о продлении контракта на 10 млрд кубометров газа, истекающего в июле следующего года.

Турция инвестирует в производство газа в США

В контексте глобальной стратегии Анкара планирует инвестировать в производство газа в США для создания полной цепочки поставок.

“Чтобы хеджировать нашу позицию и создать всю цепочку ценности, мы рассматриваем инвестиции в upstream на рынке США”, – заявил Байрактар. Об этом сообщает Dailysabah.

Государственная компания TPAO ведет переговоры с американскими гигантами, такими как Chevron и Exxon, и сделка может быть заключена уже в следующем месяце. Кроме того, BOTAŞ подписала соглашения с немецкими и итальянскими компаниями на поставки СПГ с 2028 года.

Расширение СПГ-мощностей

Турция также намерена расширить инфраструктуру: в ближайшие годы планируется добавить два плавучих хранилища и регазификационных установки (FSRU), что позволит увеличить мощности по приему СПГ. Сейчас страна располагает тремя FSRU и двумя наземными терминалами, способными обрабатывать более 50 млрд кубометров газа в жидкой форме. Эти мощности могут быть позже сданы в аренду, например, Марокко или другим странам.

Прогресс в создании международного газового хаба

Министр отметил прогресс в создании международного газового хаба: “Мы работаем в правильном направлении. По мере увеличения объемов конкурентоспособного газа, поступающего в Турцию, и экспортных мощностей вокруг нас, я думаю, мы автоматически создаем этот газовый хаб”.

Турция может поставлять от 7 млрд до 70-80 млрд кубометров газа в год, а энергетическая биржа EPİAŞ перенесена в финансовый центр Стамбула для мониторинга ситуации. ///nCa, 4 декабря 2025 г.