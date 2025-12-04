Балканский велаят принимает первый в своей истории профессиональный шахматный турнир

3 декабря в курортном местечке Аваза в отеле «Сейрана» стартовал первый в истории страны профессиональный шахматный турнир в Балканском велаяте. Приморский город принимает очередной 5-й этап серии турниров «Гран-при 2025».

Напомним, что и сама серия Гран-при, учреждённая Федерацией шахмат Туркменистана, проходит в этом году впервые. Формат предполагает проведение пяти турниров в каждом из велаятов для выявления 16 участников финального турнира, который пройдет в Ашхабаде во второй половине декабря. Турниры Гран-при проводятся как среди мужчин (открытая категория, в которую допускаются и женщины), так и отдельно среди женщин.

Участники набирают очки на каждом из пяти отборочных (велаятских) этапов. В итоговый зачёт идут три лучших результата игрока. Сумма этих трёх результатов формирует его общие очки в рейтинге Гран-при. По итоговой сумме определяются финалисты.

Победители финального этапа в каждой из категорий получат главное вознаграждение серии — прямые путёвки в Высшую лигу Туркменистана 2026 года, что делает каждый из этапов соревнования и соответственно прохождение в финальную часть особенно значимым для каждого участника.

Балканский этап собрал сильнейших мастеров страны со всех регионов. После 4 этапов текущими лидерами в общем зачёте пока являются Аманмухаммет Хоммадов из Ашхабада (в открытой категории) и Гульмира Сейильханова (рейтинг ФИДЕ – 1930) из Туркменабада (в женской категории).

К фаворитам Балканского этапа в открытой категории относят:

Тренера по шахматам Ашхабадской специализированной шахматно-шашечной школы международного мастера Карена Григоряна (рейтинг ФИДЕ – 2236),

Генерального секретаря Шахматной федерации страны мастера FIDE Мергена Какабаева (2223),

Тренера женской сборной страны Шахруха Тураева (2197)

В женской категории явным фаворитом считается игрок женской сборной страны мастер ФИДЕ среди женщин Лейла Шохрадова (2120).

В соревнованиях участвуют 95 шахматистов в открытой категории и 43 шахматистки в женской.

3 декабря уже прошли первые 2 тура соревнований. По 2 очка из 2 возможных набрали 22 участника в открытой и 10 участниц в женской категориях. Турнир проходит по швейцарской системе в 9 туров и завершится 7 декабря.

Проведение серии Гран-при с этапами в каждом велаяте призвано стать ключевым элементом в продвижении шахмат в регионах страны и выявлении новых звёзд и талантов. ///Федерация Шахмат Туркменистана