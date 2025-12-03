Нейтралитет Туркменистана и его калейдоскопичность

Тарик Саиди

12 декабря 2025 года делегаты со всего мира соберутся в Ашхабаде, чтобы отметить три десятилетия постоянного нейтралитета Туркменистана. Но это не обычная годовщина. То, что начиналось как простая приверженность неприсоединению, переросло в нечто гораздо более примечательное – живую демонстрацию того, как маленькая нация может стать силой, борющейся за мир, не оставаясь в стороне от остального мира, а взаимодействуя с ним совершенно новыми способами.

Существует распространенное заблуждение относительно нейтралитета. — Мы представляем себе это как своего рода самоустранение, когда страна закрывает свои двери и наблюдает со стороны за тем, как история разворачивается в другом месте.

Туркменистан доказал, что это представление глубоко ошибочно. Его нейтральность – это не стена, а окно, не молчание, а другой голос, не бездействие, а тщательно выверенный ответ на человеческие потребности, где бы они ни возникали.

Представьте себе калейдоскоп. При каждом плавном повороте одни и те же стеклянные осколки создают совершенно новые узоры. Именно так работает нейтралитет Туркменистана. Принцип остается неизменным — неприсоединение, беспристрастность, мир, – но его выражение меняется и адаптируется к каждому вызову, который бросает мир.

Когда соседний Афганистан сталкивается с гуманитарным кризисом, нейтралитет превращается в помощь: электричество течет через границы, в провинции Герат строится родильный дом, студентов приглашают в аудитории, торговые коридоры остаются открытыми. Когда региону угрожает нехватка воды, нейтралитет превращается в сотрудничество: совместное управление ценными ресурсами, пилотные программы по адаптации к изменению климата, предложения по созданию Регионального центра климатических технологий под эгидой ООН. Когда появляются новые технологии, способные либо разделить, либо объединить человечество, нейтральность превращается в вовлеченность: конференции по использованию искусственного интеллекта в образовании, партнерство с ЮНЕСКО, подготовка к цифровому будущему, в котором никто не останется без внимания.

Это не благотворительность.

Это не стратегическое маневрирование, замаскированное под альтруизм. Это нечто более простое и глубокое: осознание того, что во взаимосвязанном мире кризис вашего соседа – это ваш собственный кризис, стабильность вашего региона – это ваша безопасность, вызовы человечества – это вызовы, от которых вы не сможете избавиться, просто объявив себя нейтральным.

Туркменистан понял, что истинный нейтралитет в XXI веке должен быть активным, отзывчивым, великодушным, если использовать слово, которое в данном контексте может показаться странным.

Рассмотрим, что это означает на практике. С 2007 года в Ашхабаде находится Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Город стал больше, чем столицей; он стал местом, где могут происходить сложные переговоры, где противники могут встретиться, не теряя лица, где всегда наготове механизмы поддержания мира — тихие кабинеты, терпеливые фасилитаторы, гарантированная конфиденциальность.

А когда позволяет погода, можно посетить Авазу с ее каспийскими пляжами, доказывающими, что даже мирные переговоры не обязательно должны быть мрачными.

Сельскохозяйственные работы рассказывают свою историю. При поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Туркменистан занимается выращиванием засухоустойчивых культур и устойчивых методов ведения сельского хозяйства – не в качестве национальных секретов, которые нужно хранить, а в качестве региональных решений общих угроз.

Изменение климата не признает границ. Как и отсутствие продовольственной безопасности. Реакция страны отражает эту реальность: инновации внедряются в партнерстве, знания передаются свободно, устойчивость повышается коллективно.

Та же философия распространяется на энергетику и инфраструктуру.

Проект газопровода ТАПИ, соединяющего Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию, часто обсуждается с точки зрения экономики и энергетической безопасности. Но загляните глубже, и вы увидите кое-что еще: сеть взаимной зависимости, которая делает сотрудничество более привлекательным, чем конфликт, которая дает странам поводы для разговоров, а не для борьбы, которая создает заинтересованные стороны в успехе друг друга.

Это инфраструктура как средство миростроительства, кабели и трубы как нити, связывающие соседей в ткань, которая слишком ценна, чтобы ее рвать.

Вода, самый спорный ресурс в Центральной Азии, становится еще одной ареной активного нейтралитета. Туркменистан завершил обучение по водохозяйственному планированию с учетом климатических факторов, тестируя подходы, сочетающие комплексное управление ресурсами с адаптацией к изменению климата. Целью является не просто национальная устойчивость, но и модель, которую могут перенять другие страны. Когда ресурсы распределяются, решения тоже должны быть общими.

Даже культура становится инструментом этого калейдоскопического нейтралитета. Прославляя общее наследие, проводя международные фестивали, сохраняя памятники, связанные с общей историей, Туркменистан создает пространство, где политические различия имеют меньшее значение, чем человеческие связи.

Культура – это язык, на котором говорит каждый, место встречи, где начинается взаимопонимание.

Все это работает благодаря последовательности принципов в сочетании с гибкостью применения. Приверженность нейтралитету неизменна, но его проявление меняется в зависимости от обстоятельств.

Гуманитарная потребность вызывает один ответ, дипломатический тупик – другой, экологический кризис – третий. Каждый раз, когда калейдоскоп поворачивается, одни и те же фундаментальные элементы — мир, беспристрастность, сотрудничество — создают новую модель, соответствующую текущему моменту.

Декабрьская конференция проводится в тот момент, когда мир отчаянно нуждается в таких моделях. Международный год мира и доверия, объявленный резолюцией ООН по инициативе Туркменистана и совместно спонсируемый восьмьюдесятью шестью странами, завершается этим мероприятием.

Спустя тридцать лет после того, как 12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея ООН впервые признала постоянный нейтралитет Туркменистана, и через несколько месяцев после того, как сама Центральная Азия была объявлена зоной мира, доверия и сотрудничества, на этом форуме будет рассмотрено, как многосторонние усилия могут способствовать достижению целей устойчивого развития, как можно укрепить механизмы предотвращения конфликтов, как региональное сотрудничество может углубиться.

Но реальное значение заключается не в том, что будет сказано в конференц-залах, какими бы важными ни были эти слова. Это связано с тем, что Туркменистан демонстрирует на протяжении трех десятилетий: нейтралитет, отнюдь не пассивный или неуместный, может быть одной из самых активных и актуальных позиций, которые может занять нация. Отказываясь быть втянутой в конкуренцию великих держав, страна создает пространство для такого сотрудничества, которое объединенные нации часто считают невозможным. Придерживаясь принципов и адаптируя подходы, вы можете решать практически бесконечное множество задач, не ставя под угрозу свою индивидуальность.

В этом есть что-то обнадеживающее. В век жестких идеологий и мышления с нулевой суммой, когда страны часто оказываются в безвыходном положении, от которого они не могут отказаться без унижения, Туркменистан служит напоминанием о том, что возможностей всегда больше, чем мы себе представляем. Одни и те же принципы могут создавать разные модели поведения. Та же приверженность миру может проявляться в гуманитарной помощи, дипломатическом содействии, технологическом сотрудничестве, охране окружающей среды, культурном обмене.

Каждый поворот калейдоскопа открывает что-то новое.

Это то, что было создано за три десятилетия: не застывший во времени памятник нейтралитету, а живая практика, которая растет и адаптируется, реагирует на новые вызовы, оставаясь верной основополагающим принципам. Это нейтралитет как организм, а не как доктрина, как глагол, а не как существительное, как непрерывный творческий отклик на постоянно меняющийся мир.

Когда делегаты соберутся в Ашхабаде на форум, они будут отмечать годовщину. Но они также станут свидетелями нечто большего: демонстрации того, что даже в наш раздробленный век все еще есть страны, готовые верить в возможности сотрудничества, готовые верить в то, что общие проблемы могут привести к общим решениям, что правильно соблюдаемый нейтралитет становится не отступлением от мира, а другим видом взаимодействия с ним – таким, которое возможно, требует наше коллективное будущее.

Калейдоскоп вращается. Формируются новые узоры. И в этих узорах, если мы внимательно присмотримся, мы можем увидеть проблески мира, который мы надеемся построить. /// nCa, 3 декабря 2025 г.