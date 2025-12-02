Туркменистан: нейтралитет и женщины

Тарик Саиди

На протяжении тридцати лет Туркменистан придерживался нейтралитета не как тихой дипломатической позиции, а как живой, дышащее убеждением концепции, которое зародилась на национальном уровне, и распространилась на мировую арену.

И в основе этого убеждения лежит туркменская женщина. — Она не символ. Она архитектор.

В то время как большая часть мира по-прежнему рассматривает расширение прав и возможностей женщин как модное дополнение к мирным переговорам, Туркменистан понял нечто более глубокое, древнее и истинное: ни одно общество не может называть себя мирным, если его женщины остаются в стороне, и ни одна нация не может претендовать на подлинный нейтралитет, если она выбирает чью-либо сторону в старейшем из всех конфликтов— тот, который пытается принизить роль другой половины человечества.

Именно поэтому 9-10 декабря в Авазе состоится нечто гораздо более значительное, чем очередная конференция. Международная конференция “Роль женщин в современном обществе” – это не просто вежливое дополнение к 30-летию постоянного нейтралитета. Это самая ясная декларация того, что на самом деле означает нейтралитет в Туркменистане: отказ принимать любую форму конфронтации, включая тихую, повседневную конфронтацию, демонстрирующую что голос женщины имеет меньшее значение.

Центральная Азия всегда знала то, что западные эксперты по урегулированию конфликтов только сейчас открывают для себя заново: мужчины в костюмах не договариваются о прочном мире за закрытыми дверями. Его ткут женщины на кухнях, во дворах, в классах, клиниках и на полях.

Это мать, которая учит своего сына, что сила – это не господство, бабушка, которая одним взглядом улаживает вражду между двоюродными братьями и сестрами, сестра, которая удерживает большие семьи от раскола на разных континентах. Это не сентиментальные традиции. Это проверенное государственное управление на самом сокровенном уровне.

Туркменистан просто развивает эту мудрость.

Когда Министерство иностранных дел и Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова объединяют усилия с Организацией Объединённых Наций для проведения этой конференции в Международный год мира и доверия, они не просят разрешения говорить о женщинах. Они показывают миру, как это должно быть сделано.

И они делают это на своих собственных условиях — чествуют женщин, не навязывая им мужские роли, а признавая несравненную силу тех ролей, которые они уже воплощают: дарителей жизни, строителей мостов, мыслителей на перспективу, хранителей будущего.

Смотрите внимательно: накануне конференции откроет свои двери новое отделение Благотворительного фонда — потому что нейтральная нация знает, что защита детей и расширение прав и возможностей женщин, которые их воспитывают, – это не благотворительность. Это стратегия. Это выживание. Это самый верный способ гарантировать, что следующее поколение унаследует гармонию, а не ненависть.

Это то, что отличает туркменскую модель от других. Она не имитирует. Она не читает лекций. Она просто придерживается истины: женщины и мужчины разные, да, но одинаково необходимы. Их роли дополняют друг друга, а не конкурируют. Этот баланс сам по себе является формой нейтралитета: отказ от крайностей, выбор в пользу гармонии, доказательство того, что истинное равенство – это не одинаковость, а взаимное почтение.

И Аваза, эта сверкающая жемчужина Каспия, соберет голоса со всех континентов — не для того, чтобы услышать, как следует относиться к правам женщин, а для того, чтобы увидеть нацию, достаточно уверенную в себе, чтобы сказать: “Вот как мы это делаем. Вот как мы поддерживаем мир на протяжении тридцати лет и не меньше. Именно так мы строим будущее, достойное того, чтобы его унаследовать”.

В мире, где всё громче звучат голоса разделения и всё сильнее привычка становиться по разные стороны, Туркменистан предлагает нечто радикальное: мужество отвергнуть каждую ложную дилемму. В том числе и ту, что пытается внушить — будто можно достичь настоящего мира, считая женщин чем‑то меньшим, чем незаменимым.

Это не просто нейтралитет. — Это моральная чистота.

И это начинается — и продолжается — с того, что женщины Туркменистана следуют впереди. /// nCa, 2 декабря 2025 г.