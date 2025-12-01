ТАПИ: Идея, идеология и путь вперед – Часть первая

Тарик Саиди

Заявление: ТАПИ – это не просто идея, это идеология.

Спектр: от нелепого до глубокомысленного

ТАПИ, как проект газопровода, соединяющий Туркменистан с Афганистаном, Пакистаном и Индией, – это идея; идея, время которой пришло, идея, которая сродни силе природы.

ТАПИ, как коридор, является общим названием для ряда амбициозных проектов, включая сеть электропередач ТАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан), волоконно–оптическую сеть ТАП, решения для автомобильного и железнодорожного сообщения Центральная Азия–Афганистан-Пакистан, партнерство между Центральной Азией и Пакистаном по использованию портов Пакистана для реализации взаимовыгодных проектов и многого другого.

Однако является ли ТАПИ, помимо всего прочего, еще и идеологией?

Именно этот вопрос я и исследую в этой статье. И при этом я также попытаюсь ответить на ряд вопросов, возникающих в результате мозгового штурма в этом направлении.

Чтобы понять, что ТАПИ – это идеология, нам следует начать с разницы между инкубацией и вынашиванием плода.

Инкубация – это процесс поддержания яиц в тепле для их выведения, в то время как беременность – это период развития плода млекопитающего в утробе матери.

Рождение идеологии, за исключением религиозных идеологий, сродни процессу инкубации.

Этот процесс широко прослеживается в истории: либерализм начался с идей о правах личности у таких мыслителей, как Джон Локк; марксизм начался с критики капитализма Карлом Марксом; даже национализм или энвайронментализм возникли как относительно простые понятия, которые развились во всеобъемлющие мировоззрения с приложенными движениями, доктринами, а иногда и догмами. Идея перерастает в идеологию. — Чтобы появилась идеология, должна быть какая-то основная идея.

По мере продвижения вперед давайте ознакомимся с кратким определением идеологии: “Система идей, убеждений и ценностей, которая формирует у отдельных индивидуумов или группы понимание общества, политики и своего места в мире, часто направляя их действия и цели”.

Мы выберем разрозненные элементы, которые, будучи собраны вместе, помогут прояснить, что ТАПИ действительно является идеологией.

Соединяя эти элементы воедино, мы переосмысливаем саму парадигму.

Я хотел бы подчеркнуть, что TAPI как идеология представляет собой целостное видение — всестороннюю парадигму развития региона, а не набор разрозненных проектов.

Когда мы начинаем собирать рассеянные фрагменты, важно отметить, что живая и развивающаяся идеология обладает богатым гардеробом — нарядами для любых случаев и всех времён года.

Кроме того, идеология в разные периоды времени может иметь разные названия. Они отражают доминирующую сторону идеологии в тот или иной период. Это то, что мы видим при беглом взгляде на историю.

Например, идеология экономического либерализма в разные эпохи была известна как классический либерализм, неолиберализм, ордолиберализм и рыночный капитализм — каждое название отражало разные акценты, сохраняя при этом основные убеждения.

В другом примере, в терминологии Маркса и Энгельса слова коммунизм и социализм являются синонимами. По мере развития идеологии эта идеология приобрела множество названий, включая социализм, коммунизм, марксизм, марксистско-ленинизм, большевизм, ленинизм-троцкизм, маоизм, сталинизм и десятки других вариантов.

Нынешнее название идеологии, о которой мы говорим, – ТАПИ. Она связана с возрождением Великого Шелкового пути и экономическим и геополитическим единством Южной и Центральной Азии. Она представляет собой реальность, подчиненную географическим условиям, окутанную множеством слоев социальной, экономической, духовной и исторической общности.

Достаточно доказательств того, что ТАПИ можно рассматривать как идеологию. Парадигма, которую мы приобретем, сложив все воедино, поможет нам наметить дальнейший путь и ответить на вопросы, которые возникнут в будущем.

* * *

Аллама Мухаммад Икбал представил концепцию Пакистана 29 декабря 1930 года во время своего президентского выступления на 21-й ежегодной сессии Всеиндийской мусульманской лиги, проходившей в Аллахабаде (на территории тогдашних Объединенных провинций Британской Индии).

В этом историческом обращении, известном как “Аллахабадское обращение”, Икбал изложил видение независимого государства для провинций с мусульманским большинством на северо-западе Индии, став первым политиком, сформулировавшим то, что впоследствии стало известно как теория двух наций.

Группа студентов попросила его подробнее рассказать об этой идее. Он сказал, что Пакистан будет расположен в Южной Азии, но ориентирован на Центральную Азию.

Аллама Икбал посетил Испанию в 1933 году, став свидетелем того, как страна переживала политическую нестабильность, последствия Первой мировой войны и подъем фашизма, а также внутренние политические потрясения, которые в конечном итоге привели к гражданской войне в Испании в 1936 году.

Сразу после этого он посетил Афганистан по приглашению афганского правительства. Он был одним из немногих политиков Индии того времени, которые увидели потенциал партнерства с Афганистаном. Это было время, когда “Железный занавес” уже был прочно установлен. Тем не менее, он смотрел в будущее и видел другой мир. — Давайте вспомним его визиты в Испанию и Афганистан после того, как он уже представил концепцию Пакистана, после того, как он уже сказал, что Пакистан будет расположен в Южной Азии, но ориентирован на Центральную Азию.

Это были первые семена ТАПИ как идеологии, хотя и под другим названием. В конце концов, роза, как ее ни назови, источает всё тот же аромат.

* * *

Много лет назад у меня состоялся обстоятельный разговор с генералом Мирзой Асламом Бегом, единственным генералом Пакистана, который не ввел военное положение, даже когда для этого были все условия. Он объяснил мне свою концепцию “стратегической глубины”.

Генерал Бег — человек скромный, но фигура поистине масштабная. Помимо своего предпочтения восстановить демократию в Пакистане в то время, когда он мог бы легко ввести в стране военное положение, он является одним из немногих высших генералов Пакистана, которые после выхода в отставку не эмигрировали. Он продолжает жить в Равалпинди.

Его семья по национальности чеченцы. Его предки переехали из Чечни в Фергану в 13 веке и прибыли в Индию с вторгшимися армиями Бабура в 1526 году.

Его идея о стратегической глубине – увлекательная концепция, злонамеренно неверно истолкованная теми людьми, которые считают, что быть громким – значит быть правым.

В своём понимании стратегической глубины генерал Бег рассматривает Пакистан, Афганистан, Иран и Центральную Азию как экономически интегрированный регион. Он считает, что экономический фундамент — это надёжная форма обороны. По его мнению, лучшая победа в войне — та, при которой война предотвращается благодаря дипломатии и экономической мощи. Настоящая победа — когда ты выигрываешь войну, не выходя на поле боя. «Вот что я имею в виду под стратегической глубиной», — сказал он.

И именно это способен обеспечить ТАПИ как идеология.

* * *

Семья Сетхи была одной из самых известных семей современного Пакистана, имевшей значительное присутствие в Центральной Азии. Их огромная торговая империя управлялась из дома Сетхи, который был построен в 1884 году в Пешаваре. В настоящее время в этом здании располагается музей. Они были широко представлены в Центральной Азии, а Бухара являлась их региональным центром.

С приходом коммунизма в Центральную Азию эта ветвь Великого Шелкового пути прекратила свое существование.

* * *

Лал Шахбаз Каландар (1177–1274) — один из самых почитаемых суфийских святых в Пакистане. Его мавзолей, расположенный в городе Сехван провинции Синд, ежегодно посещают миллионы людей всех религий.

Его настоящее имя было Осман Марванди. Хотя большинство биографий упоминают его как потомка Святого Пророка (мир ему и благословение), Обайдулла Бейг (1936–2012) сказал мне, что Каландар был туркменом по происхождению.

Обайдулла Бейг — учёный, писатель и романист на урду, колумнист, медиа-эксперт и документалист — также был этническим туркменом. У меня было несколько длительных бесед с ним, когда он посещал Туркменистан, чтобы снять документальный фильм о стране.

Когда речь заходит о духовной общности между Пакистаном и Центральной Азией, существует множество общих черт, что является фактором укрепления идеологии ТАПИ.

Мавзолей Ходжи Юсуфа Хамдани (1048-1140) находится в Мерве (в настоящее время Байрамали в Туркменистане). Он был Великим суфийским мастером – его ученики были основателями всех основных суфийских орденов, включая Накшбанди, Ясави, Кадри и Чишти.

Почти все суфийские течения в Пакистане, Афганистане и Центральной Азии восходят к Ходже Юсуфу Хамдани.

Общее духовное наследие всего региона является одним из сильнейших элементов идеологии ТАПИ.

* * *

В урду, туркменском и узбекском языках насчитывается более 8000 общих слов. Существует несколько словарей, в которых собраны эти слова. Один из них – “Общие слова урду и туркмен”, составленный шахом Мерданом Кулмуради.

* * *

Идеология ТАПИ – это живой и развивающийся организм. Это проявляется по-разному. Важным примером могут служить названия некоторых кораблей ВМС Пакистана.

В классе “Тугрил” есть четыре многоцелевых фрегата с управляемыми ракетами и кораблями противовоздушной обороны. Их названия – Тугрил, Таймур, Типу Султан и Шах Джахан. —- Таймур назван в честь Амира Темура (эмира Тимура, известного как Тамерлан), основателя династии Тимуридов и великого героя для большей части исламского мира.

Тугрил назван в честь императора Тугрила (Абу Талиб Мухаммад Тугрил ибн Микаил) из Великой династии Сельджуков. Идеологически Туркменистан является государством-преемником Великих сельджуков.

Типу Султан назван в честь правителя Майсура, который яростно сопротивлялся британской колонизации Индии и погиб в последней битве из-за предательства одного из своих генералов. Он был этническим туркменом.

“Шах Джахан” назван в честь четвертого императора династии Великих Моголов в Индии.

Ракетный фрегат “Аламгир” назван в честь последнего крупного императора династии Великих Моголов. Тяжелый корвет “Бабур” назван в честь основателя династии Великих Моголов.

Именно так уважение к общим героям между Центральной Азией и Пакистаном подпитывает идеологию ТАПИ.

* * *

Это лишь некоторые из причин, по которым ТАПИ — не просто идея; это идеология. Можно было бы написать целую книгу, чтобы доказать идеологичность ТАПИ, но оставим этот вопрос и пойдём дальше. Мы видим, что называть ТАПИ идеологией, а не просто идеей — глубоко и вовсе не нелепо.

В регионе уже существует широкое понимание того, что ТАПИ — это именно идеология, а не просто идея. Казахстан и Узбекистан имеют собственные планы по созданию автомобильных и железнодорожных связей с Пакистаном через территорию Афганистана. Казахстан объявил о намерении получить 30-процентную долю в проекте газопровода ТАПИ. География подсказывает, что итоговый результат окажется больше, чем простая сумма его частей.

* * *

Утвердив ТАПИ как идеологию, а не просто идею, мы должны теперь соответствующим образом интерпретировать эту парадигму. Газопровод остается центральным элементом — так же, как свобода слова является центральным элементом либерализма, а рабочий контроль — центральным элементом социализма, – но это не вся идеология.

Идеология ТАПИ, при правильном понимании, направлена на интеграцию экономического потенциала Пакистана, Афганистана и Центральной Азии. Вопрос теперь стоит не просто “Как нам транспортировать газ из Туркменистана в Индию?”, а скорее “Как нам добиться коллективного процветания, которое география и история сделали возможным для этого региона?”.

* * *

Эта интерпретация выводит нас за узкие рамки кубометров и компрессорных станций. Мы говорим не только о способах доставки газа из Туркменистана в намеченные пункты назначения, но и об инновационных способах более выгодного потребления этого газа. И, вместе с тем, как продвигать другие элементы ТАПИ — сеть передачи электроэнергии TAП, волоконно-оптическую сеть TAП, железнодорожную и автомобильную сети между Пакистаном и Центральной Азией и, в конечном счете, совместное использование пакистанских портов для региональной экономической интеграции.

Газопровод – это нитка, которую вдевают в иголку, но идеология ТАПИ – это вся ткань, которую мы создаем.

* * *

Когда либерализм эволюционировал — от классического к неолиберализму и ордолиберализму — он не отказался от своей основной идеи; он лишь обрёл новые формы, соответствующие новым обстоятельствам. Идеология ТАПИ действует по тому же принципу. Каждый её элемент — газ, электроэнергия, оптоволокно, железные дороги, автотрассы, порты — усиливает остальные; каждый делает всю конструкцию более устойчивой.

Это не расползание миссии. Так происходит, когда идея созревает и становится идеологией. Она обрастает богатым гардеробом — нарядами на все случаи жизни и для каждого сезона. Если газопровод сталкивается с препятствиями, идеология ТАПИ продолжает продвигаться через оптоволокно, через линии электропередачи, через железнодорожные связи. Идеологию невозможно остановить замедлением какого-либо одного проекта, потому что она больше, чем любой отдельный проект.

* * *

Разработанная нами парадигма позволяет нам правильно интерпретировать проект ТАПИ. Мы не строим газопровод с дополнительными функциями. Мы создаем региональную экономическую интеграцию, в которой газопровод является наиболее заметным проявлением.

Разница существенна. Проект газопровода успешен, когда поступает газ. Идеология ТАПИ успешна, когда регион процветает. Реализация проекта газопровода может быть отложена из-за технических препятствий. Идеология ТАПИ адаптируется и находит альтернативные выражения.

Любой идеологии нужны сторонники, и у ТАПИ они есть — от чиновников в Ашхабаде до специалистов по планированию в Исламабаде и бизнесменов, которые видят возможности для миллионов людей по всему региону, которые понимают, что их процветание связано с процветанием их соседей.

Но идеологии, однажды появившись на свет, обладают удивительной стойкостью. Они переживают своих противников. Они приспосабливаются к обстоятельствам. Они терпеливо пережидают неблагоприятные времена года, зная, что времена года меняются.

* * *

Идеология ТАПИ – это практическая основа для превращения географической близости в экономическое преимущество, исторических связей в современные партнерские отношения, а общего наследия в общее процветание. Газ поступает по трубопроводам. Электроэнергия поступает по линиям электропередачи. Данные передаются по волоконно-оптическим каналам. Товары перевозятся по железным и автомобильным дорогам и портам. И благодаря всему этому регион вновь обретает то единство, которое было создано историей и которое просто нарушено современными границами.

Путь вперед начинается с понимания этого. Как только мы начнем рассматривать ТАПИ как идеологию, мы сможем следовать ей идеологически — с терпением, гибкостью, множеством стратегий, долгосрочным видением и уверенностью в том, что успех в конечном счете восторжествует.

* * *

Теперь самое время перейти к вопросам, которые непосредственно стоят перед нами.

На очереди два вопроса, которые были поставлены в самом начале:

1. Какой из трех основных вариантов поставок газа в Пакистан – газопровод ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), газопровод ИПИ (Иран-Пакистан-Индия) и катарский СПГ – является наилучшим для Пакистана?

2. Какова ситуация с поставками и спросом на природный газ в Пакистане?

В следующей части этого отчета мы рассмотрим эти вопросы. /// nCa, 1 декабря 2025 года (продолжение следует…)