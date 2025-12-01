ТАПИ: Идея, идеология и путь вперед – Часть четвертая

Тарик Саиди
В предыдущей части этого отчёта мы увидели, что Афганистан способен принять на себя дополнительные объёмы газа по будущему газопроводу ТАПИ.
Теперь необходимо сформировать сценарии, в которых Пакистан сможет поглотить оставшиеся объёмы газа из ТАПИ. Это открывает совершенно новые возможности. Кроме того, это создаёт условия для существенного расширения партнёрства между Пакистаном и Центральной Азией. В итоге становится очевидно, что ТАПИ без участия Индии может быть вполне прибыльным проектом.
Таблица 4: Возможности использования газа Пакистаном помимо прямого потребления
Сценарный анализ: что Пакистан может сделать с газом, который будет поставляться по ТАПИ?
|Вариант использования
|Объём газа (MMCFD)
|Годовая выручка (оценка)
|Требуемые инвестиции (CAPEX)
|Срок реализации
|Стратегическая ценность
|1.Прямое потребление в приоритетных секторах (базовый сценарий)
|1 325
|См. предыдущие таблицы из части 3
|Минимальные
|Немедленно
|Базовый сценарий
|2.Производство полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ)
|500–800
|$3–5 млрд/год
|$5–8 млрд
|4–6 лет
|Очень высокая добавленная стоимость
|3.Расширение производства удобрений (карбамид, аммиак)
|200–300
|$800 млн – 1,2 млрд/год
|$1–2 млрд
|3–4 года
|Продовольственная безопасность + экспорт в регион
|4.Метанол и химическая продукция
|300–500
|$1,5–2,5 млрд/год
|$3–5 млрд
|4–5 лет
|Диверсификация экономики
|5.GTL (переработка газа в жидкие топлива)
|400–600
|$2–3 млрд/год
|$8–12 млрд
|6–8 лет
|производство дизеля и авиакеросина
|6.Завод по сжижению и экспорт СПГ
|Изменчивые объемы
|Зависит от мировых цен
|$3–5 млрд
|5–7 лет
|валютная выручка
|Региональный ре-экспорт (в Пакистан, Индию, Китай)
|Изменчивые объемы
|Транзит + маржа
|$0,5–1 млрд (доп. трубопроводы)
|3–4 года
|Региональный газовый хаб
Ключевой вывод: даже без участия Индии Пакистан может полностью и с прибылью использовать весь газ ТАПИ благодаря его переработке с созданием добавленной стоимости, а не только при прямом сжигании.
Таблица 5: Рост глобального рынка полимеров и ценовые тенденции (2024–2035)
|Тип полимера
|Рыночная стоимость 2024 г.
|Прогноз на 2032–2035 гг.
|CAGR (среднегодовой темп роста)
|Ключевые применения
|Тенденции цен ($/MT)
|Общий рынок полимеров
|$666,1 млрд
|$993 млрд (2032 г.)
|4,6 %
|Все сектора
|Стабильный рост
|Полиэтилен (PE)
|$129,92 млрд (доля 35 %)
|$191,42 млрд (2033 г.)
|4,4 %
|Упаковка, строительство, автомобилестроение
|$800–1400
|Полипропилен (PP)
|$133–140 млрд
|$194–224 млрд (2032–2034 гг.)
|4,2–5,3 %
|Автомобилестроение, упаковка, текстиль
|$900–1500
|Полиолефины (PE + PP)
|$274,22 млрд
|$382,56 млрд (2032 г.)
|4,2 %
|Комбинированный спрос
|Стабильный рост
|Доля Азиатско-Тихоокеанского региона
|50–56 % (2024 г.)
|51,78 % (2034 г.)
|5,3–5,6 %
|Самый быстрорастущий регион
|Пакистан в выгодной позиции
Источники: P&S Intelligence, Straits Research, Fortune Business Insights, Data Bridge Market Research, Polaris Market Research
Основные факторы роста рынка:
- Глобальный рынок полимеров оценён в 666,1 млрд долларов США в 2024 году, ожидается рост до 993 млрд долларов к 2032 году при среднем годовом темпе роста 4,6%
- Рынок полиэтилена прогнозируется с 129,92 млрд долларов (2024) до 191,42 млрд долларов (2033) при среднегодовом темпе роста 4,4%
- Рынок полипропилена растёт с 133–140 млрд долларов до 194–224 млрд долларов к 2032–2034 гг. при среднегодовом темпе роста 4,2–5,3%
- Регион Азиатско-Тихоокеанского региона доминирует с долей рынка более 50%, что обусловлено активностью Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии
Таблица 6: Экономика производства полимеров с использованием газа ТАПИ в Гвадаре/Пасни
Базовый сценарий: квота газа 500 MMCFD для полимерного комплекса
|Параметр
|Характеристика / значение
|Основание расчёта
|Годовой показатель / стоимость
|Объём газа
|500 MMCFD
|Выделено исключительно под производство полимеров
|182,5 млрд фут³/год (≈ 5,17 млрд м³/год)
|Стоимость газа
|10–11 USD/MMBtu
|Цена поставки ТАПИ в Пакистан
|$1,83–2,01 млрд/год
|Производство полиэтилена (PE)
|1,2 млн тонн/год
|Норма: ~380 м³ газа на 1 т PE
|1 200 000 тонн
|Производство полипропилена (PP)
|0,4 млн тонн/год
|Диверсификация портфеля
|400 000 тонн
|Общий выпуск полимеров
|1,6 млн тонн/год
|Завод мирового масштаба
|1 600 000 тонн
|Выручка от PE
|$800–1400/т
|Текущие и прогнозные рыночные цены
|$960 млн – 1,68 млрд/год
|Выручка от PP
|$900–1500/т
|Текущие и прогнозные рыночные цены
|$360–600 млн/год
|Общая выручка
|—
|—
|$1,32–2,28 млрд/год (среднее ≈ $1,8 млрд)
|Операционные расходы (OPEX)
|—
|Зарплаты, электроэнергия, обслуживание
|$300–400 млн/год (среднее $350 млн)
|Валовая маржа
|—
|Выручка − газ − OPEX
|$620 млн – 1,53 млрд/год
|Чистая маржа
|35–40 %
|Стандарт отрасли
|$280–380 млн/год чистой прибыли
|Капитальные затраты (CAPEX)
|$5–8 млрд
|Интегрированный комплекс (лучше всего в Гвадаре)
|Разовый
|Срок окупаемости
|13–20 лет
|На основе чистой прибыли
|≈ 15 лет (средний сценарий)
|Чистая приведённая стоимость NPV (20 лет)
|$3,5–6,0 млрд
|Ставка дисконтирования 8 %
|Сильно положительная
|Создаваемые рабочие места
|3–5 тыс. прямых + 15–20 тыс. косвенных
|—
|Значительный социально-экономический эффект
Стратегические преимущества:
- Создание добавленной стоимости: превращение газа стоимостью $10–11 в продукт стоимостью $1 125 за тонну (67% валовой добавленной стоимости)
- Экспортная выручка: ежегодный экспорт $1,2–1,6 млрд (при допущении 70% на экспорт и 30% на внутреннее потребление)
- Замещение импорта: Пакистан ежегодно импортирует полимеры на сумму свыше $2 млрд – 60–80% можно заменить отечественным производством
- Передача технологий: совместные предприятия обеспечивают доступ к передовым мировым технологиям
- Развитие кластеров: привлекает производственные мощности по переработке пластмасс
Таблица 7: Полимерный комплекс в Гвадаре/Пасни – состояние инфраструктуры и потребности
|Инфраструктурный элемент
|Текущее состояние (2024–2025 гг.)
|Улучшения для ТАПИ
|Дополнительные инвестиции
|Порт Гвадар
|В эксплуатации с 2016 г.; глубоководные возможности; полностью операционен, но мощности используются не полностью (4 причала, минимальный трафик)
|Терминал трубопровода ТАПИ; прямые поставки газа для промышленных зон
|$500 млн на расширение
|Промышленная зона Гвадар
|Выделено 3 000 акров; распределено 1 100 участков; первая фаза: 1 000 акров; развитие производства и переработки к 2025 г.
|Зона для полимеров: 500–800 акров; петрохимический кластер на базе ТАПИ
|$1,5–2,5 млрд на инфраструктуру
|НПЗ Aramco (планируется)
|проект стоимостью $10 млрд; мощность 250–300 тыс. баррелей/сутки; MoU подписано в 2023 г., земля выделена в 2025 г.
|Синергия с полимерами (полиэтилен + полипропилен)
|$1 млрд на петрохимический комплекс; совместные инвестиции
|Энергоснабжение
|Планируется угольная ТЭС 300 МВт; 100 МВт из Ирана; требуется +200–300 МВт для кластера
|Газ от ТАПИ для энергетики и промышленности
|$300–500 млн
|Водоснабжение (опреснение)
|Завод на 5 млн галлонов/сутки
|Для полимерного комплекса: 10–15 млн галлонов/сутки
|$200–300 млн на расширение
|Прибрежное шоссе Макран
|В эксплуатации до Карачи; адаптировано для промышленного трафика
|Улучшения для грузового трафика (полимеры, химикаты)
|$200–300 млн на модернизацию
|Железнодорожное сообщение
|В рассмотрении
|Соединение с портом и зонами для экспорта полимеров
|$2–3 млрд
|Складские мощности
|Ограничены
|Хранение и погрузка полимеров
|$500–800 млн
|Экспортно-перерабатывающая зона (EPZ)
|Планируется 2 292 акров (CPEC); приоритет полимерному производству
|Налоговые льготы готовы; может быть фокус на ТАПИ-ориентированные проекты
|—
Текущие преимущества:
- Aramco планирует строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью $10 млрд с нефтехимическим комплексом на $1 млрд по производству полиэтилена и полипропилена в Гвадаре
- 3 000 акров зарезервировано для Гвадарской промышленной зоны, 1 100 участков уже распределены среди промышленных инвесторов
- Гвадар объявлен зимней столицей Белуджистана (апрель 2021), что сигнализирует о приоритетности города для правительства
- Стратегическое расположение: 533 км от Карачи, 380 км от Омана, рядом с судоходными путями Персидского залива
Таблица 8: Возможности регионального совместного предприятия в Центральной Азии
Модель партнёрства по производству полимеров Туркменистан–Казахстан–Узбекистан–Пакистан
|Страна
|Текущие Нефтехимические мощности
|Роль в совместном предприятии (JV)
|Взаимные выгоды
|История успешных инвестиций
|Туркменистан
|Киянлы: 380 тыс. т PE + 80 тыс. т PP/год (с 2018 г.)
|Технологический партнёр + поставщик сырья + миноритарный инвестор (20–30 %)
|Гарантированный сбыт газа ТАПИ Доступ к глубоководному порту и рынкам Азии Диверсификация экономики
|$3,4 млрд в Кианлы Инициатор и главный бенефициар ТАПИ
|Казахстан
|Развитая хим.отрасль и нефтехимия (в основном удобрения и базовые химикаты)
|Финансовый инвестор (15–20 %) Доступ к региональным рынкам
|Выход к Аравийскому морю Новые экспортные маршруты (Ближний Восток, Африка) Технологические партнёрства
|Большой опыт китайских СП Активный участник BRI
|Узбекистан
|Uz-Kor Gas Chemical ($4 млрд) Surgil ($2,5 млрд) проект по производству метанола и олефинов на $5 млрд (строится) Shurtan расширение $1,8 млрд
|Оператор + техническая экспертиза + миноритарный инвестор (15–20 %)
|Диверсификация экспорта Трансфер технологий Региональная интеграция Центральной Азии
|Корейские СП мирового уровня Кредит АБР $125 млн + гарантии $275 млн
|Пакистан
|Очень ограниченные мощности по полимерам Импорт >1,5 млн т/год
|Страна размещения Основной акционер (40–50 %) Поставщик рынка и инфраструктуры
|Импортозамещение Экспортная выручка $1,5–2 млрд/год 30–50 тыс. рабочих мест
|Партнёрство с Saudi Aramco Инфраструктура CPEC
Источники:
- Киянлинский газохимический комплекс в Туркменистане стоимостью $3,4 млрд. Мощность – переработка 5 млрд м³ газа в 380 000 тонн полиэтилена и 80 000 тонн полипропилена год. Пущен в строй в 2018 году.
- В Узбекистане строится метанол-олефиновый комплекс стоимостью $5 млрд в Бухаре, а также проводится расширение Шуртанского ГХК (стоимость проекта $1,8 млрд)
- Завод Uz-Kor Gas Chemical (совместное предприятие Узбекистан–Корея) стоимостью $4 млрд, функционирует с 2016 года при финансировании АБР
Таблица 9: Предлагаемая структура совместного предприятия для полимерного комплекса в Гвадаре
|Элемент
|Спецификация
|Обоснование / логика
|Общая стоимость проекта
|$7 млрд
|Полный цикл: газ → этилен/пропилен → PE + PP (1,6 млн т/год) + вся инфраструктура и утилиты
|Структура акционерного капитала
|Пакистан 45 % Туркменистан 25 % Узбекистан 15 % Казахстан 10 % Технологический партнёр 5 %
|Пакистан — контрольный пакет Региональная кооперация Центральной Азии Технологии и ноу-хау
|Долговое финансирование
|$3,5 млрд (50 %)
|АБР, Исламский банк развития, китайские банки (CDB, Exim), коммерческие синдикаты
|Соглашение о поставке газа
|500 MMCFD фиксировано Цена $10–11/MMBtu Срок 25 лет
|Долгосрочная ценовая определённость и гарантированный объём по ТАПИ
|Технологический партнёр
|LyondellBasell (США/Нидерланды) или Borouge (ОАЭ) или Sinopec (Китай)
|Лицензии мирового уровня, максимальный выход продукта, доступ к глобальным рынкам сбыта
|Соглашения о сбыте (Offtake)
|50 % экспорт (Ближний Восток, Восточная Африка, Европа через Гвадар) 50 % регион (Пакистан + Афганистан + ЦА)
|Диверсификация рынков, защита от колебаний цен в одной стране
|Управление проектом
|Профессиональная управляющая компания Совет директоров: 9 мест (Пакистан — 4, остальные — 5)
|Прозрачное корпоративное управление, коммерческая ориентация
|Налоговый режим
|15-летние налоговые каникулы (Gwadar EPZ) 0 % ввозная пошлина на оборудование 100 % репатриация прибыли
|Максимальные льготы, предусмотренные законодательством Пакистана для CPEC и SEZ
|Трудовые ресурсы
|60 % граждане Пакистана 40 % специалисты из региона и мира
|Передача технологий и навыков, развитие местного кадрового потенциала
|Ожидаемая чистая прибыль
|$300–400 млн/год после выхода на полную мощность (с 5–6 года)
|—
|Срок окупаемости (Payback)
|12–15 лет
|При консервативных ценах на полимеры
|NPV (читая приведенная стоимость) (20 лет, 8 %)
|+$4,2–5,8 млрд
|Сильно положительная даже при стресс-сценариях
Прецеденты:
- Uz-Kor Gas Chemical (Узбекистан–Корея): успешное совместное предприятие стоимостью $4 млрд, функционирующее с 2016 года
- Нефтеперерабатывающий завод Aramco–Пакистан: планируемое совместное предприятие стоимостью $10 млрд, которое демонстрирует жизнеспособность модели
- Газопроводы Центральная Азия–Китай: проверенная модель сотрудничества
Таблица 10: Сравнительный анализ – экономика ТАП против ТАПИ (2030–2045)
|Сценарий
|Объём газа для Пакистана
|Объём газа для Афганистана
|Годовые затраты на газ
|Доходы от транзита
|Общий экономический эффект
|Чистая выгода по сравнению с ТАПИ
|ТАПИ (с участием Индии)
|1 325 MMCFD
|500 MMCFD
|$7,9–8,7 млрд
|$700–800 млн
|+$700–800 млн
|Базовый сценарий
|ТАП Сценарий 1: Равное разделение
|1 662 MMCFD (+25 %)
|663 MMCFD (+33 %)
|$9,9–10,9 млрд
|$0
|Дополнительные 337 MMCFD
|+$600–800 млн/год
|TAП Сценарий 2: Приоритет Пакистана
|1 825 MMCFD (+38 %)
|500 MMCFD (без изменений)
|$10,9–12,0 млрд
|$0
|Дополнительные 500 MMCFD
|+$900 млн – 1,2 млрд/год
|TAП Сценарий 3: Рост Афганистана
|1 525 MMCFD (+15 %)
|800 MMCFD (+60 %)
|$9,1–10,0 млрд
|$0
|Дополнительные 200 MMCFD
|+$400–600 млн/год
Анализ:
- Потеря транзитного дохода: -$700–800 млн ежегодно при отсутствии Индии
- Полученный объём газа: +200–500 MMCFD в зависимости от квоты Афганистана
- Переработка с добавленной стоимостью: производство полимеров приносит $650 млн+ ежегодной прибыли (при объёме поставок 500 MMCFD)
- Чистый экономический эффект: ТАП может быть не менее или даже более выгодным, чем ТАПИ, если газ использовать для производства с добавленной стоимостью
Ключевой вывод: без участия Индии Пакистан может фактически получить больше экономической выгоды за счёт:
- получения дополнительной квоты газа 200–500 MMCFD
- переработки его в полимеры ($3–5 млрд выручки против $700–800 млн транзитных сборов)
- развития Гвадара как нефтехимического центра
- создания более 20 000 прямых и косвенных рабочих мест
Таблица 11: Управление рисками – сценарии ТАП vs. ТАПИ
|Фактор риска
|ТАПИ (с Индией)
|ТАП (без Индии)
|Стратегия минимизации рисков (рекомендуемая для ТАП)
|Жизнеспособность проекта
|Высокая (стоимость делится на 4 страны)
|Ниже, но управляемая
|Более короткий маршрут (–1 200 км), CAPEX на 25–30 % ниже; только 2 страны-участницы
|Доходы от транзита
|$700–800 млн/год
|$0
|Компенсация за счёт дополнительного газа → полимеры/удобрения → $1–2 млрд/год прибыли
|Безопасность в Афганистане
|Тот же риск
|Тот же риск
|1. Международные гарантии (Китай, Россия, США) 2. Страхование через MIGA/IsDB 3. Участие ШОС и ОИС
|Риск спроса
|Распределён на 3 крупных рынка
|Концентрирован на Пакистане и Афганистане
|1. Фокус на проектах с высокой добавленной стоимостью (полимеры, удобрения, метанол) 2. Быстрый рост афганской промышленности (см. прогноз 2030–2040)
|Финансирование
|Проще (Индия + Всемирный банк + ADB)
|Сложнее
|1. Китай (CDB/Exim) + Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан) 2. Исламские банки (IsDB) 3. АБР и AIIB 4. Меньший объём CAPEX
|Геополитические риски
|Высокие (напряжённость Индия–Пакистан)
|Значительно ниже
|Региональный проект «Центральная Азия + Пакистан + Афганистан» без индийского фактора → проще договорной процесс
Стратегические преимущества TAP:
- Проще управление: 2 страны против 4 стран
- Короткий газопровод: 826 км (Пакистан) + 774 км (Афганистан) = 1 600 км против 1 814 км
- Ниже капитальные затраты (CAPEX): ~$6–7 млрд против $10 млрд (по оценке)
- Укрепление двусторонних связей: усиливается сотрудничество Пакистан–Афганистан
- Отсутствие политических рисков между Индией и Пакистаном: убрана основная неопределённость
Таблица 12: Обоснование для Афганистана для увеличения квоты газа (без участия Индии)
|Сектор
|Потребность к 2035 г. (MMCFD)
|Обоснование
|Экономический эффект (к 2035–2040 гг.)
|Производство электроэнергии
|120–150
|Электрификация с 35 % до 70 %; население >45 млн
|$2–3 млрд инвестиций в энергетику
|Производство удобрений
|100–120
|44 % экономики — сельское хозяйство; продовольственная безопасность + экспорт
|$1,5–2 млрд годового производства
|Цемент и строительство
|25–30
|Урбанизация + восстановление инфраструктуры; рост населения 2,1 %/год
|$5–8 млрд строительного бума
|Промышленное производство
|30–40
|Импортозамещение, занятость, китайские инвестиции
|$3–5 млрд промышленного выпуска
|Добыча и тяжёлая промышленность
|20–30
|Медь (Айнак), литий, редкоземельные элементы; китайские партнёрства
|$10–15 млрд потенциальных доходов
|Нефтехимия (новое направление)
|50–70
|Совместные проекты с Пакистаном; максимальная добавленная стоимость
|$1–2 млрд годовой выручки
|СПГ/CNG и транспорт
|20–25
|Модернизация автопарка; снижение импорта дизеля
|$0,5–1 млрд экономии на импорте ГСМ
|Жилой и коммерческий сектор
|40–50
|Расширение газовых сетей в городах; рост уровня жизни
|Социальное развитие + здоровье населения
|ИТОГО обоснованная потребность
|405–515 MMCFD
|Консервативная оценка при росте ВВП 4–6 % в год
|$25–40 млрд трансформации экономики
|Рекомендуемая квота Афганистана
|700–800 MMCFD
|+200–300 MMCFD буфер на ускоренный рост и новые проекты
|Устойчиво на 15–20 лет вперёд
Вывод: Афганистан может обоснованно потреблять 700–800 MMCFD к 2035 году, что на 50–60% превышает его текущую квоту по ТАПИ в 500 MMCFD. Это оставляет для Пакистана 1 525–1 625 MMCFD, что всё равно больше исходной квоты в 1 325 MMCFD.
Таблица 13: Газоснабжение Пакистана (2030–2040) – при наличии газопровода ТАП
|Источник поставки
|2030 г. (MMCFD)
|2035 г. (MMCFD)
|2040 г. (MMCFD)
|Стоимость поставки ($/MMBtu)
|Надёжность поставок
|Собственная добыча
|2 476
|1 916
|1 482
|$4–6
|Снижается (истощение месторождений)
|Долгосрочные контракты СПГ
|1 200
|1 200
|1 200
|$10–13
|Средняя
|Спотовый СПГ
|700
|700
|700
|$8–20 (волатильный)
|Низкая
|Газ ТАПИ/ТАП
|1 525–1 625
|1 525– 1 625
|1 525–1 625
|$10–11
|Высокая (трубопровод)
|Иранский трубопровод (IP) – потенциал
|0
|750
|750
|$8–9,50
|Средняя (санкционные риски)
|ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПОСТАВОК
|5 901–6 001
|6 091– 6 191
|**5 657–5 757
|Диверсифицированно
|Прогноз спроса
|4 890
|4 925
|4 950
|Избыток газа
|+1 011… +1 111
|+1 166… +1 266
|+707…+807
|Полная энергобезопасность
Стратегический результат: Благодаря проекту ТАП Пакистан может достичь полной энергетической безопасности с избыточными мощностями для:
- Индустриального расширения
- Глубокой переработки с добавленной стоимостью (полимеры, удобрения, химикаты)
- Создания регионального газового торгового хаба
- Экспорта переработанной продукции
Таблица 14: Итог — Почему ТАПИ может работать без участия Индии
|Критерий
|Оценка
|Ключевые доказательства
|Способность Афганистана освоить больше газа
|✓ ДА
|Спрос вырастет в 5–7 раз к 2040 г.; уже к 2035 г. обоснованно 700–800 MMCFD
|У Пакистана есть сверхприбыльные направления использования
|✓ ДА
|Один только полимерный комплекс — $650+ млн чистой прибыли/год; импортозамещение и экспорт
|Экономика без транзитных сборов
|✓ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
|Прибыль от переработки > транзитных сборов; лишние 300–500 MMCFD полностью компенсируют потерю $700–800 млн
|Региональные партнёрства реалистичны
|✓ ДА
|Туркменистан, Узбекистан, Казахстан имеют опыт и интерес к совместному предприятию; идеально укладывается в рамки инициатив BRI/CPEC
|Инфраструктура готова
|✓ ДА
|Гвадарская промзона + порт + CPEC; проект Aramco усиливает синергию
|Рыночный спрос подтверждён
|✓ ДА
|Пакистан импортирует полимеров на >$2 млрд/год; Азия — при среднегодовом темпе роста 4–6 % до 2035 г.
|Финансирование доступно
|✓ ДА
|Китайские банки + АБР + ИБР + акционерный капитал Центральной Азии; CAPEX на 25–30 % ниже, чем у ТАПИ
|Геополитическое преимущество
|✓ ДА
|Убирается главный источник напряжённости (Индия–Пакистан); укрепляются связи с Афганистаном и ЦА
|Сроки реализации
|✓ ДА
|ТАП: запуск 2029–2030 гг.; ТАПИ: 2032–2035 гг. → на 3–5 лет раньше доходы
|Общая осуществимость
|ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ
|TAП экономически и политически оправдан и в ряде сценариев предпочтительнее классического TAПИ
Нет сомнений, что ТАП может быть более прибыльным, чем ТАПИ. Создавая эти сценарии, мы вовсе не призываем Индию отказаться от участия в ТАПИ. Задача заключается лишь в том, чтобы подчеркнуть присущий проекту потенциал.
В следующей части мы углубимся в поиск новых возможностей. /// nCa, 1 декабря 2025 г. (продолжение следует…)