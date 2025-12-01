News Central Asia (nCa)

ТАПИ: Идея, идеология и путь вперед – Часть четвертая

Тарик Саиди

В предыдущей части этого отчёта мы увидели, что Афганистан способен принять на себя дополнительные объёмы газа по будущему газопроводу ТАПИ.

Теперь необходимо сформировать сценарии, в которых Пакистан сможет поглотить оставшиеся объёмы газа из ТАПИ. Это открывает совершенно новые возможности. Кроме того, это создаёт условия для существенного расширения партнёрства между Пакистаном и Центральной Азией. В итоге становится очевидно, что ТАПИ без участия Индии может быть вполне прибыльным проектом.

Таблица 4: Возможности использования газа Пакистаном помимо прямого потребления
Сценарный анализ: что Пакистан может сделать с газом, который будет поставляться по ТАПИ?

Вариант использованияОбъём газа (MMCFD)Годовая выручка (оценка)Требуемые инвестиции (CAPEX)Срок реализацииСтратегическая ценность
1.Прямое потребление в приоритетных секторах (базовый сценарий)1 325См. предыдущие таблицы из части 3МинимальныеНемедленноБазовый сценарий
2.Производство полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ)500–800$3–5 млрд/год$5–8 млрд4–6 летОчень высокая добавленная стоимость
3.Расширение производства удобрений (карбамид, аммиак)200–300$800 млн – 1,2 млрд/год$1–2 млрд3–4 годаПродовольственная безопасность + экспорт в регион
4.Метанол и химическая продукция300–500$1,5–2,5 млрд/год$3–5 млрд4–5 летДиверсификация экономики
5.GTL (переработка газа в жидкие топлива)400–600$2–3 млрд/год$8–12 млрд6–8 летпроизводство дизеля и авиакеросина
6.Завод по сжижению и экспорт СПГИзменчивые объемыЗависит от мировых цен$3–5 млрд5–7 летвалютная выручка
Региональный ре-экспорт (в Пакистан, Индию, Китай)Изменчивые объемыТранзит + маржа$0,5–1 млрд (доп. трубопроводы)3–4 годаРегиональный газовый хаб

Ключевой вывод: даже без участия Индии Пакистан может полностью и с прибылью использовать весь газ ТАПИ благодаря его переработке с созданием добавленной стоимости, а не только при прямом сжигании.

Таблица 5: Рост глобального рынка полимеров и ценовые тенденции (2024–2035)

Тип полимераРыночная стоимость 2024 г.Прогноз на 2032–2035 гг.CAGR (среднегодовой темп роста)Ключевые примененияТенденции цен ($/MT)
Общий рынок полимеров$666,1 млрд$993 млрд (2032 г.)4,6 %Все сектораСтабильный рост
Полиэтилен (PE)$129,92 млрд (доля 35 %)$191,42 млрд (2033 г.)4,4 %Упаковка, строительство, автомобилестроение$800–1400
Полипропилен (PP)$133–140 млрд$194–224 млрд (2032–2034 гг.)4,2–5,3 %Автомобилестроение, упаковка, текстиль$900–1500
Полиолефины (PE + PP)$274,22 млрд$382,56 млрд (2032 г.)4,2 %Комбинированный спросСтабильный рост
Доля Азиатско-Тихоокеанского региона50–56 % (2024 г.)51,78 % (2034 г.)5,3–5,6 %Самый быстрорастущий регионПакистан в выгодной позиции

Источники: P&S Intelligence, Straits Research, Fortune Business Insights, Data Bridge Market Research, Polaris Market Research

Основные факторы роста рынка:

  • Глобальный рынок полимеров оценён в 666,1 млрд долларов США в 2024 году, ожидается рост до 993 млрд долларов к 2032 году при среднем годовом темпе роста 4,6%
  • Рынок полиэтилена прогнозируется с 129,92 млрд долларов (2024) до 191,42 млрд долларов (2033) при среднегодовом темпе роста 4,4%
  • Рынок полипропилена растёт с 133–140 млрд долларов до 194–224 млрд долларов к 2032–2034 гг. при среднегодовом темпе роста 4,2–5,3%
  • Регион Азиатско-Тихоокеанского региона доминирует с долей рынка более 50%, что обусловлено активностью Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии

Таблица 6: Экономика производства полимеров с использованием газа ТАПИ в Гвадаре/Пасни
Базовый сценарий: квота газа 500 MMCFD для полимерного комплекса

ПараметрХарактеристика / значениеОснование расчётаГодовой показатель / стоимость
Объём газа500 MMCFDВыделено исключительно под производство полимеров182,5 млрд фут³/год (≈ 5,17 млрд м³/год)
Стоимость газа10–11 USD/MMBtuЦена поставки ТАПИ в Пакистан$1,83–2,01 млрд/год
Производство полиэтилена (PE)1,2 млн тонн/годНорма: ~380 м³ газа на 1 т PE1 200 000 тонн
Производство полипропилена (PP)0,4 млн тонн/годДиверсификация портфеля400 000 тонн
Общий выпуск полимеров1,6 млн тонн/годЗавод мирового масштаба1 600 000 тонн
Выручка от PE$800–1400/тТекущие и прогнозные рыночные цены$960 млн – 1,68 млрд/год
Выручка от PP$900–1500/тТекущие и прогнозные рыночные цены$360–600 млн/год
Общая выручка$1,32–2,28 млрд/год (среднее ≈ $1,8 млрд)
Операционные расходы (OPEX)Зарплаты, электроэнергия, обслуживание$300–400 млн/год (среднее $350 млн)
Валовая маржаВыручка − газ − OPEX$620 млн – 1,53 млрд/год
Чистая маржа35–40 %Стандарт отрасли$280–380 млн/год чистой прибыли
Капитальные затраты (CAPEX)$5–8 млрдИнтегрированный комплекс (лучше всего в Гвадаре)Разовый
Срок окупаемости13–20 летНа основе чистой прибыли≈ 15 лет (средний сценарий)
Чистая приведённая стоимость NPV (20 лет)$3,5–6,0 млрдСтавка дисконтирования 8 %Сильно положительная
Создаваемые рабочие места3–5 тыс. прямых + 15–20 тыс. косвенныхЗначительный социально-экономический эффект

Стратегические преимущества:

  1. Создание добавленной стоимости: превращение газа стоимостью $10–11 в продукт стоимостью $1 125 за тонну (67% валовой добавленной стоимости)
  2. Экспортная выручка: ежегодный экспорт $1,2–1,6 млрд (при допущении 70% на экспорт и 30% на внутреннее потребление)
  3. Замещение импорта: Пакистан ежегодно импортирует полимеры на сумму свыше $2 млрд – 60–80% можно заменить отечественным производством
  4. Передача технологий: совместные предприятия обеспечивают доступ к передовым мировым технологиям
  5. Развитие кластеров: привлекает производственные мощности по переработке пластмасс

Таблица 7: Полимерный комплекс в Гвадаре/Пасни – состояние инфраструктуры и потребности

Инфраструктурный элементТекущее состояние (2024–2025 гг.)Улучшения для ТАПИДополнительные инвестиции
Порт ГвадарВ эксплуатации с 2016 г.; глубоководные возможности; полностью операционен, но мощности используются не полностью (4 причала, минимальный трафик)Терминал трубопровода ТАПИ; прямые поставки газа для промышленных зон$500 млн на расширение
Промышленная зона ГвадарВыделено 3 000 акров; распределено 1 100 участков; первая фаза: 1 000 акров; развитие производства и переработки к 2025 г.Зона для полимеров: 500–800 акров; петрохимический кластер на базе ТАПИ$1,5–2,5 млрд на инфраструктуру
НПЗ Aramco (планируется)проект стоимостью $10 млрд; мощность 250–300 тыс. баррелей/сутки; MoU подписано в 2023 г., земля выделена в 2025 г.Синергия с полимерами (полиэтилен + полипропилен)$1 млрд на петрохимический комплекс; совместные инвестиции
ЭнергоснабжениеПланируется угольная ТЭС 300 МВт; 100 МВт из Ирана; требуется +200–300 МВт для кластераГаз от ТАПИ для энергетики и промышленности$300–500 млн
Водоснабжение (опреснение)Завод на 5 млн галлонов/суткиДля полимерного комплекса: 10–15 млн галлонов/сутки$200–300 млн на расширение
Прибрежное шоссе МакранВ эксплуатации до Карачи; адаптировано для промышленного трафикаУлучшения для грузового трафика (полимеры, химикаты)$200–300 млн на модернизацию
Железнодорожное сообщениеВ рассмотренииСоединение с портом и зонами для экспорта полимеров$2–3 млрд
Складские мощностиОграниченыХранение и погрузка полимеров$500–800 млн
Экспортно-перерабатывающая зона (EPZ)Планируется 2 292 акров (CPEC); приоритет полимерному производствуНалоговые льготы готовы; может быть фокус на ТАПИ-ориентированные проекты

Текущие преимущества:

  • Aramco планирует строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью $10 млрд с нефтехимическим комплексом на $1 млрд по производству полиэтилена и полипропилена в Гвадаре
  • 3 000 акров зарезервировано для Гвадарской промышленной зоны, 1 100 участков уже распределены среди промышленных инвесторов
  • Гвадар объявлен зимней столицей Белуджистана (апрель 2021), что сигнализирует о приоритетности города для правительства
  • Стратегическое расположение: 533 км от Карачи, 380 км от Омана, рядом с судоходными путями Персидского залива

Таблица 8: Возможности регионального совместного предприятия в Центральной Азии
Модель партнёрства по производству полимеров Туркменистан–Казахстан–Узбекистан–Пакистан

СтранаТекущие Нефтехимические мощностиРоль в совместном предприятии (JV)Взаимные выгодыИстория успешных инвестиций
ТуркменистанКиянлы: 380 тыс. т PE + 80 тыс. т PP/год (с 2018 г.)Технологический партнёр + поставщик сырья + миноритарный инвестор (20–30 %)Гарантированный сбыт газа ТАПИ  Доступ к глубоководному порту и рынкам Азии Диверсификация экономики$3,4 млрд в Кианлы Инициатор и главный бенефициар ТАПИ
КазахстанРазвитая хим.отрасль и нефтехимия (в основном удобрения и базовые химикаты)Финансовый инвестор (15–20 %) Доступ к региональным рынкамВыход к Аравийскому морю Новые экспортные маршруты (Ближний Восток, Африка) Технологические партнёрстваБольшой опыт китайских СП Активный участник BRI
УзбекистанUz-Kor Gas Chemical ($4 млрд) Surgil ($2,5 млрд) проект по производству метанола и олефинов на $5 млрд (строится) Shurtan расширение $1,8 млрдОператор + техническая экспертиза + миноритарный инвестор (15–20 %)Диверсификация экспорта Трансфер технологий Региональная интеграция Центральной АзииКорейские СП мирового уровня Кредит АБР $125 млн + гарантии $275 млн
ПакистанОчень ограниченные мощности по полимерам Импорт >1,5 млн т/годСтрана размещения Основной акционер (40–50 %) Поставщик рынка и инфраструктурыИмпортозамещение Экспортная выручка $1,5–2 млрд/год 30–50 тыс. рабочих местПартнёрство с Saudi Aramco Инфраструктура CPEC

Источники:

  • Киянлинский газохимический комплекс в Туркменистане стоимостью $3,4 млрд. Мощность – переработка 5 млрд м³ газа в 380 000 тонн полиэтилена и 80 000 тонн полипропилена  год. Пущен в строй в 2018 году.
  • В Узбекистане строится метанол-олефиновый комплекс стоимостью $5 млрд в Бухаре, а также проводится расширение Шуртанского ГХК (стоимость проекта  $1,8 млрд)
  • Завод Uz-Kor Gas Chemical (совместное предприятие Узбекистан–Корея) стоимостью $4 млрд, функционирует с 2016 года при финансировании АБР

Таблица 9: Предлагаемая структура совместного предприятия для полимерного комплекса в Гвадаре

ЭлементСпецификацияОбоснование / логика
Общая стоимость проекта$7 млрдПолный цикл: газ → этилен/пропилен → PE + PP (1,6 млн т/год) + вся инфраструктура и утилиты
Структура акционерного капиталаПакистан  45 % Туркменистан 25 % Узбекистан  15 % Казахстан  10 % Технологический партнёр 5 %Пакистан — контрольный пакет Региональная кооперация Центральной Азии Технологии и ноу-хау
Долговое финансирование$3,5 млрд (50 %)АБР, Исламский банк развития, китайские банки (CDB, Exim), коммерческие синдикаты
Соглашение о поставке газа500 MMCFD фиксировано Цена $10–11/MMBtu Срок 25 летДолгосрочная ценовая определённость и гарантированный объём по ТАПИ
Технологический партнёрLyondellBasell (США/Нидерланды) или Borouge (ОАЭ) или Sinopec (Китай)Лицензии мирового уровня, максимальный выход продукта, доступ к глобальным рынкам сбыта
Соглашения о сбыте (Offtake)50 % экспорт (Ближний Восток, Восточная Африка, Европа через Гвадар) 50 % регион (Пакистан + Афганистан + ЦА)Диверсификация рынков, защита от колебаний цен в одной стране
Управление проектомПрофессиональная управляющая компания Совет директоров: 9 мест (Пакистан — 4, остальные — 5)Прозрачное корпоративное управление, коммерческая ориентация
Налоговый режим15-летние налоговые каникулы (Gwadar EPZ) 0 % ввозная пошлина на оборудование 100 % репатриация прибылиМаксимальные льготы, предусмотренные законодательством Пакистана для CPEC и SEZ
Трудовые ресурсы60 % граждане Пакистана 40 % специалисты из региона и мираПередача технологий и навыков, развитие местного кадрового потенциала
Ожидаемая чистая прибыль$300–400 млн/год после выхода на полную мощность (с 5–6 года)
Срок окупаемости (Payback)12–15 летПри консервативных ценах на полимеры
NPV (читая приведенная стоимость) (20 лет, 8 %)+$4,2–5,8 млрдСильно положительная даже при стресс-сценариях

Прецеденты:

  • Uz-Kor Gas Chemical (Узбекистан–Корея): успешное совместное предприятие стоимостью $4 млрд, функционирующее с 2016 года
  • Нефтеперерабатывающий завод Aramco–Пакистан: планируемое совместное предприятие стоимостью $10 млрд, которое демонстрирует жизнеспособность модели
  • Газопроводы Центральная Азия–Китай: проверенная модель сотрудничества

Таблица 10: Сравнительный анализ – экономика ТАП против ТАПИ (2030–2045)

СценарийОбъём газа для ПакистанаОбъём газа для АфганистанаГодовые затраты на газДоходы от транзитаОбщий экономический эффектЧистая выгода по сравнению с ТАПИ
ТАПИ (с участием Индии)1 325 MMCFD500 MMCFD$7,9–8,7 млрд$700–800 млн+$700–800 млнБазовый сценарий
ТАП Сценарий 1: Равное разделение1 662 MMCFD (+25 %)663 MMCFD (+33 %)$9,9–10,9 млрд$0Дополнительные 337 MMCFD+$600–800 млн/год
TAП Сценарий 2: Приоритет Пакистана1 825 MMCFD (+38 %)500 MMCFD (без изменений)$10,9–12,0 млрд$0Дополнительные 500 MMCFD+$900 млн – 1,2 млрд/год
TAП Сценарий 3: Рост Афганистана1 525 MMCFD (+15 %)800 MMCFD (+60 %)$9,1–10,0 млрд$0Дополнительные 200 MMCFD+$400–600 млн/год

Анализ:

  1. Потеря транзитного дохода: -$700–800 млн ежегодно при отсутствии Индии
  2. Полученный объём газа: +200–500 MMCFD в зависимости от квоты Афганистана
  3. Переработка с добавленной стоимостью: производство полимеров приносит $650 млн+ ежегодной прибыли (при объёме поставок 500 MMCFD)
  4. Чистый экономический эффект: ТАП может быть не менее или даже более выгодным, чем ТАПИ, если газ использовать для производства с добавленной стоимостью

Ключевой вывод: без участия Индии Пакистан может фактически получить больше экономической выгоды за счёт:

  • получения дополнительной квоты газа 200–500 MMCFD
  • переработки его в полимеры ($3–5 млрд выручки против $700–800 млн транзитных сборов)
  • развития Гвадара как нефтехимического центра
  • создания более 20 000 прямых и косвенных рабочих мест

Таблица 11: Управление рисками – сценарии ТАП vs. ТАПИ

Фактор рискаТАПИ (с Индией)ТАП (без Индии)Стратегия минимизации рисков (рекомендуемая для ТАП)
Жизнеспособность проектаВысокая (стоимость делится на 4 страны)Ниже, но управляемаяБолее короткий маршрут (–1 200 км), CAPEX на 25–30 % ниже; только 2 страны-участницы
Доходы от транзита$700–800 млн/год$0Компенсация за счёт дополнительного газа → полимеры/удобрения → $1–2 млрд/год прибыли
Безопасность в АфганистанеТот же рискТот же риск1. Международные гарантии (Китай, Россия, США) 2. Страхование через MIGA/IsDB 3. Участие ШОС и ОИС
Риск спросаРаспределён на 3 крупных рынкаКонцентрирован на Пакистане и Афганистане1. Фокус на проектах с высокой добавленной стоимостью (полимеры, удобрения, метанол) 2. Быстрый рост афганской промышленности (см. прогноз 2030–2040)
ФинансированиеПроще (Индия + Всемирный банк + ADB)Сложнее1. Китай (CDB/Exim) + Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан) 2. Исламские банки (IsDB) 3. АБР и AIIB 4. Меньший объём CAPEX
Геополитические рискиВысокие (напряжённость Индия–Пакистан)Значительно нижеРегиональный проект «Центральная Азия + Пакистан + Афганистан» без индийского фактора → проще договорной процесс

Стратегические преимущества TAP:

  1. Проще управление: 2 страны против 4 стран
  2. Короткий газопровод: 826 км (Пакистан) + 774 км (Афганистан) = 1 600 км против 1 814 км
  3. Ниже капитальные затраты (CAPEX): ~$6–7 млрд против $10 млрд (по оценке)
  4. Укрепление двусторонних связей: усиливается сотрудничество Пакистан–Афганистан
  5. Отсутствие политических рисков между Индией и Пакистаном: убрана основная неопределённость

Таблица 12: Обоснование для Афганистана для увеличения квоты газа (без участия Индии)

СекторПотребность к 2035 г. (MMCFD)ОбоснованиеЭкономический эффект (к 2035–2040 гг.)
Производство электроэнергии120–150Электрификация с 35 % до 70 %; население >45 млн$2–3 млрд инвестиций в энергетику
Производство удобрений100–12044 % экономики — сельское хозяйство; продовольственная безопасность + экспорт$1,5–2 млрд годового производства
Цемент и строительство25–30Урбанизация + восстановление инфраструктуры; рост населения 2,1 %/год$5–8 млрд строительного бума
Промышленное производство30–40Импортозамещение, занятость, китайские инвестиции$3–5 млрд промышленного выпуска
Добыча и тяжёлая промышленность20–30Медь (Айнак), литий, редкоземельные элементы; китайские партнёрства$10–15 млрд потенциальных доходов
Нефтехимия (новое направление)50–70Совместные проекты с Пакистаном; максимальная добавленная стоимость$1–2 млрд годовой выручки
СПГ/CNG и транспорт20–25Модернизация автопарка; снижение импорта дизеля$0,5–1 млрд экономии на импорте ГСМ
Жилой и коммерческий сектор40–50Расширение газовых сетей в городах; рост уровня жизниСоциальное развитие + здоровье населения
ИТОГО обоснованная потребность405–515 MMCFDКонсервативная оценка при росте ВВП 4–6 % в год$25–40 млрд трансформации экономики
Рекомендуемая квота Афганистана700–800 MMCFD+200–300 MMCFD буфер на ускоренный рост и новые проектыУстойчиво на 15–20 лет вперёд

Вывод: Афганистан может обоснованно потреблять 700–800 MMCFD к 2035 году, что на 50–60% превышает его текущую квоту по ТАПИ в 500 MMCFD. Это оставляет для Пакистана 1 525–1 625 MMCFD, что всё равно больше исходной квоты в 1 325 MMCFD.

Таблица 13: Газоснабжение Пакистана (2030–2040) – при наличии газопровода ТАП

Источник поставки2030 г. (MMCFD)2035 г. (MMCFD)2040 г. (MMCFD)Стоимость поставки ($/MMBtu)Надёжность поставок
Собственная добыча2 4761 9161 482$4–6Снижается (истощение месторождений)
Долгосрочные контракты СПГ1 2001 2001 200$10–13Средняя
Спотовый СПГ700700700$8–20 (волатильный)Низкая
Газ ТАПИ/ТАП1 525–1 6251 525– 1 6251 525–1 625$10–11Высокая (трубопровод)
Иранский трубопровод (IP) – потенциал0750750$8–9,50Средняя (санкционные риски)
ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПОСТАВОК5 901–6 0016 091– 6 191**5 657–5 757Диверсифицированно
Прогноз спроса4 8904 9254 950
Избыток газа+1 011… +1 111+1 166… +1 266+707…+807Полная энергобезопасность

Стратегический результат: Благодаря проекту ТАП Пакистан может достичь полной энергетической безопасности с избыточными мощностями для:

  • Индустриального расширения
  • Глубокой переработки с добавленной стоимостью (полимеры, удобрения, химикаты)
  • Создания регионального газового торгового хаба
  • Экспорта переработанной продукции

Таблица 14: Итог — Почему ТАПИ может работать без участия Индии

КритерийОценкаКлючевые доказательства
Способность Афганистана освоить больше газа✓ ДАСпрос вырастет в 5–7 раз к 2040 г.; уже к 2035 г. обоснованно 700–800 MMCFD
У Пакистана есть сверхприбыльные направления использования✓ ДАОдин только полимерный комплекс — $650+ млн чистой прибыли/год; импортозамещение и экспорт
Экономика без транзитных сборов✓ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯПрибыль от переработки > транзитных сборов; лишние 300–500 MMCFD полностью компенсируют потерю $700–800 млн
Региональные партнёрства реалистичны✓ ДАТуркменистан, Узбекистан, Казахстан имеют опыт и интерес к совместному предприятию; идеально укладывается в рамки инициатив BRI/CPEC
Инфраструктура готова✓ ДАГвадарская промзона + порт + CPEC; проект Aramco усиливает синергию
Рыночный спрос подтверждён✓ ДАПакистан импортирует полимеров на >$2 млрд/год; Азия — при среднегодовом темпе роста 4–6 % до 2035 г.
Финансирование доступно✓ ДАКитайские банки + АБР + ИБР + акционерный капитал Центральной Азии; CAPEX на 25–30 % ниже, чем у ТАПИ
Геополитическое преимущество✓ ДАУбирается главный источник напряжённости (Индия–Пакистан); укрепляются связи с Афганистаном и ЦА
Сроки реализации✓ ДАТАП: запуск 2029–2030 гг.; ТАПИ: 2032–2035 гг. → на 3–5 лет раньше доходы
Общая осуществимостьОЧЕНЬ ВЫСОКАЯTAП экономически и политически оправдан и в ряде сценариев предпочтительнее классического TAПИ

Нет сомнений, что ТАП может быть более прибыльным, чем ТАПИ. Создавая эти сценарии, мы вовсе не призываем Индию отказаться от участия в ТАПИ. Задача заключается лишь в том, чтобы подчеркнуть присущий проекту потенциал.

В следующей части мы углубимся в поиск новых возможностей. /// nCa, 1 декабря 2025 г. (продолжение следует…)

