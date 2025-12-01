ТАПИ: Идея, идеология и путь вперед – Часть четвертая

Тарик Саиди

В предыдущей части этого отчёта мы увидели, что Афганистан способен принять на себя дополнительные объёмы газа по будущему газопроводу ТАПИ.

Теперь необходимо сформировать сценарии, в которых Пакистан сможет поглотить оставшиеся объёмы газа из ТАПИ. Это открывает совершенно новые возможности. Кроме того, это создаёт условия для существенного расширения партнёрства между Пакистаном и Центральной Азией. В итоге становится очевидно, что ТАПИ без участия Индии может быть вполне прибыльным проектом.

Таблица 4: Возможности использования газа Пакистаном помимо прямого потребления

Сценарный анализ: что Пакистан может сделать с газом, который будет поставляться по ТАПИ?

Вариант использования Объём газа (MMCFD) Годовая выручка (оценка) Требуемые инвестиции (CAPEX) Срок реализации Стратегическая ценность 1.Прямое потребление в приоритетных секторах (базовый сценарий) 1 325 См. предыдущие таблицы из части 3 Минимальные Немедленно Базовый сценарий 2.Производство полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ) 500–800 $3–5 млрд/год $5–8 млрд 4–6 лет Очень высокая добавленная стоимость 3.Расширение производства удобрений (карбамид, аммиак) 200–300 $800 млн – 1,2 млрд/год $1–2 млрд 3–4 года Продовольственная безопасность + экспорт в регион 4.Метанол и химическая продукция 300–500 $1,5–2,5 млрд/год $3–5 млрд 4–5 лет Диверсификация экономики 5.GTL (переработка газа в жидкие топлива) 400–600 $2–3 млрд/год $8–12 млрд 6–8 лет производство дизеля и авиакеросина 6.Завод по сжижению и экспорт СПГ Изменчивые объемы Зависит от мировых цен $3–5 млрд 5–7 лет валютная выручка Региональный ре-экспорт (в Пакистан, Индию, Китай) Изменчивые объемы Транзит + маржа $0,5–1 млрд (доп. трубопроводы) 3–4 года Региональный газовый хаб

Ключевой вывод: даже без участия Индии Пакистан может полностью и с прибылью использовать весь газ ТАПИ благодаря его переработке с созданием добавленной стоимости, а не только при прямом сжигании.

Таблица 5: Рост глобального рынка полимеров и ценовые тенденции (2024–2035)

Тип полимера Рыночная стоимость 2024 г. Прогноз на 2032–2035 гг. CAGR (среднегодовой темп роста) Ключевые применения Тенденции цен ($/MT) Общий рынок полимеров $666,1 млрд $993 млрд (2032 г.) 4,6 % Все сектора Стабильный рост Полиэтилен (PE) $129,92 млрд (доля 35 %) $191,42 млрд (2033 г.) 4,4 % Упаковка, строительство, автомобилестроение $800–1400 Полипропилен (PP) $133–140 млрд $194–224 млрд (2032–2034 гг.) 4,2–5,3 % Автомобилестроение, упаковка, текстиль $900–1500 Полиолефины (PE + PP) $274,22 млрд $382,56 млрд (2032 г.) 4,2 % Комбинированный спрос Стабильный рост Доля Азиатско-Тихоокеанского региона 50–56 % (2024 г.) 51,78 % (2034 г.) 5,3–5,6 % Самый быстрорастущий регион Пакистан в выгодной позиции

Источники: P&S Intelligence, Straits Research, Fortune Business Insights, Data Bridge Market Research, Polaris Market Research

Основные факторы роста рынка:

Глобальный рынок полимеров оценён в 666,1 млрд долларов США в 2024 году , ожидается рост до 993 млрд долларов к 2032 году при среднем годовом темпе роста 4,6%

, ожидается рост до при среднем годовом темпе роста Рынок полиэтилена прогнозируется с 129,92 млрд долларов (2024) до 191,42 млрд долларов (2033) при среднегодовом темпе роста 4,4%

до при среднегодовом темпе роста Рынок полипропилена растёт с 133–140 млрд долларов до 194–224 млрд долларов к 2032–2034 гг. при среднегодовом темпе роста 4,2–5,3%

до при среднегодовом темпе роста Регион Азиатско-Тихоокеанского региона доминирует с долей рынка более 50%, что обусловлено активностью Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии

Таблица 6: Экономика производства полимеров с использованием газа ТАПИ в Гвадаре/Пасни

Базовый сценарий: квота газа 500 MMCFD для полимерного комплекса

Параметр Характеристика / значение Основание расчёта Годовой показатель / стоимость Объём газа 500 MMCFD Выделено исключительно под производство полимеров 182,5 млрд фут³/год (≈ 5,17 млрд м³/год) Стоимость газа 10–11 USD/MMBtu Цена поставки ТАПИ в Пакистан $1,83–2,01 млрд/год Производство полиэтилена (PE) 1,2 млн тонн/год Норма: ~380 м³ газа на 1 т PE 1 200 000 тонн Производство полипропилена (PP) 0,4 млн тонн/год Диверсификация портфеля 400 000 тонн Общий выпуск полимеров 1,6 млн тонн/год Завод мирового масштаба 1 600 000 тонн Выручка от PE $800–1400/т Текущие и прогнозные рыночные цены $960 млн – 1,68 млрд/год Выручка от PP $900–1500/т Текущие и прогнозные рыночные цены $360–600 млн/год Общая выручка — — $1,32–2,28 млрд/год (среднее ≈ $1,8 млрд) Операционные расходы (OPEX) — Зарплаты, электроэнергия, обслуживание $300–400 млн/год (среднее $350 млн) Валовая маржа — Выручка − газ − OPEX $620 млн – 1,53 млрд/год Чистая маржа 35–40 % Стандарт отрасли $280–380 млн/год чистой прибыли Капитальные затраты (CAPEX) $5–8 млрд Интегрированный комплекс (лучше всего в Гвадаре) Разовый Срок окупаемости 13–20 лет На основе чистой прибыли ≈ 15 лет (средний сценарий) Чистая приведённая стоимость NPV (20 лет) $3,5–6,0 млрд Ставка дисконтирования 8 % Сильно положительная Создаваемые рабочие места 3–5 тыс. прямых + 15–20 тыс. косвенных — Значительный социально-экономический эффект

Стратегические преимущества:

Создание добавленной стоимости: превращение газа стоимостью $10–11 в продукт стоимостью $1 125 за тонну (67% валовой добавленной стоимости) Экспортная выручка: ежегодный экспорт $1,2–1,6 млрд (при допущении 70% на экспорт и 30% на внутреннее потребление) Замещение импорта: Пакистан ежегодно импортирует полимеры на сумму свыше $2 млрд – 60–80% можно заменить отечественным производством Передача технологий: совместные предприятия обеспечивают доступ к передовым мировым технологиям Развитие кластеров: привлекает производственные мощности по переработке пластмасс

Таблица 7: Полимерный комплекс в Гвадаре/Пасни – состояние инфраструктуры и потребности

Инфраструктурный элемент Текущее состояние (2024–2025 гг.) Улучшения для ТАПИ Дополнительные инвестиции Порт Гвадар В эксплуатации с 2016 г.; глубоководные возможности; полностью операционен, но мощности используются не полностью (4 причала, минимальный трафик) Терминал трубопровода ТАПИ; прямые поставки газа для промышленных зон $500 млн на расширение Промышленная зона Гвадар Выделено 3 000 акров; распределено 1 100 участков; первая фаза: 1 000 акров; развитие производства и переработки к 2025 г. Зона для полимеров: 500–800 акров; петрохимический кластер на базе ТАПИ $1,5–2,5 млрд на инфраструктуру НПЗ Aramco (планируется) проект стоимостью $10 млрд; мощность 250–300 тыс. баррелей/сутки; MoU подписано в 2023 г., земля выделена в 2025 г. Синергия с полимерами (полиэтилен + полипропилен) $1 млрд на петрохимический комплекс; совместные инвестиции Энергоснабжение Планируется угольная ТЭС 300 МВт; 100 МВт из Ирана; требуется +200–300 МВт для кластера Газ от ТАПИ для энергетики и промышленности $300–500 млн Водоснабжение (опреснение) Завод на 5 млн галлонов/сутки Для полимерного комплекса: 10–15 млн галлонов/сутки $200–300 млн на расширение Прибрежное шоссе Макран В эксплуатации до Карачи; адаптировано для промышленного трафика Улучшения для грузового трафика (полимеры, химикаты) $200–300 млн на модернизацию Железнодорожное сообщение В рассмотрении Соединение с портом и зонами для экспорта полимеров $2–3 млрд Складские мощности Ограничены Хранение и погрузка полимеров $500–800 млн Экспортно-перерабатывающая зона (EPZ) Планируется 2 292 акров (CPEC); приоритет полимерному производству Налоговые льготы готовы; может быть фокус на ТАПИ-ориентированные проекты —

Текущие преимущества:

Aramco планирует строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью $10 млрд с нефтехимическим комплексом на $1 млрд по производству полиэтилена и полипропилена в Гвадаре

планирует строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью $10 млрд с нефтехимическим комплексом на $1 млрд по производству полиэтилена и полипропилена в Гвадаре 3 000 акров зарезервировано для Гвадарской промышленной зоны, 1 100 участков уже распределены среди промышленных инвесторов

зарезервировано для Гвадарской промышленной зоны, уже распределены среди промышленных инвесторов Гвадар объявлен зимней столицей Белуджистана (апрель 2021), что сигнализирует о приоритетности города для правительства

(апрель 2021), что сигнализирует о приоритетности города для правительства Стратегическое расположение: 533 км от Карачи, 380 км от Омана, рядом с судоходными путями Персидского залива

Таблица 8: Возможности регионального совместного предприятия в Центральной Азии

Модель партнёрства по производству полимеров Туркменистан–Казахстан–Узбекистан–Пакистан

Страна Текущие Нефтехимические мощности Роль в совместном предприятии (JV) Взаимные выгоды История успешных инвестиций Туркменистан Киянлы: 380 тыс. т PE + 80 тыс. т PP/год (с 2018 г.) Технологический партнёр + поставщик сырья + миноритарный инвестор (20–30 %) Гарантированный сбыт газа ТАПИ Доступ к глубоководному порту и рынкам Азии Диверсификация экономики $3,4 млрд в Кианлы Инициатор и главный бенефициар ТАПИ Казахстан Развитая хим.отрасль и нефтехимия (в основном удобрения и базовые химикаты) Финансовый инвестор (15–20 %) Доступ к региональным рынкам Выход к Аравийскому морю Новые экспортные маршруты (Ближний Восток, Африка) Технологические партнёрства Большой опыт китайских СП Активный участник BRI Узбекистан Uz-Kor Gas Chemical ($4 млрд) Surgil ($2,5 млрд) проект по производству метанола и олефинов на $5 млрд (строится) Shurtan расширение $1,8 млрд Оператор + техническая экспертиза + миноритарный инвестор (15–20 %) Диверсификация экспорта Трансфер технологий Региональная интеграция Центральной Азии Корейские СП мирового уровня Кредит АБР $125 млн + гарантии $275 млн Пакистан Очень ограниченные мощности по полимерам Импорт >1,5 млн т/год Страна размещения Основной акционер (40–50 %) Поставщик рынка и инфраструктуры Импортозамещение Экспортная выручка $1,5–2 млрд/год 30–50 тыс. рабочих мест Партнёрство с Saudi Aramco Инфраструктура CPEC

Источники:

Киянлинский газохимический комплекс в Туркменистане стоимостью $3,4 млрд. Мощность – переработка 5 млрд м³ газа в 380 000 тонн полиэтилена и 80 000 тонн полипропилена год. Пущен в строй в 2018 году.

в Туркменистане стоимостью $3,4 млрд. Мощность – переработка в и год. Пущен в строй в 2018 году. В Узбекистане строится метанол-олефиновый комплекс стоимостью $5 млрд в Бухаре, а также проводится расширение Шуртанского ГХК (стоимость проекта $1,8 млрд)

стоимостью $5 млрд в Бухаре, а также проводится расширение $1,8 млрд) Завод Uz-Kor Gas Chemical (совместное предприятие Узбекистан–Корея) стоимостью $4 млрд, функционирует с 2016 года при финансировании АБР

Таблица 9: Предлагаемая структура совместного предприятия для полимерного комплекса в Гвадаре

Элемент Спецификация Обоснование / логика Общая стоимость проекта $7 млрд Полный цикл: газ → этилен/пропилен → PE + PP (1,6 млн т/год) + вся инфраструктура и утилиты Структура акционерного капитала Пакистан 45 % Туркменистан 25 % Узбекистан 15 % Казахстан 10 % Технологический партнёр 5 % Пакистан — контрольный пакет Региональная кооперация Центральной Азии Технологии и ноу-хау Долговое финансирование $3,5 млрд (50 %) АБР, Исламский банк развития, китайские банки (CDB, Exim), коммерческие синдикаты Соглашение о поставке газа 500 MMCFD фиксировано Цена $10–11/MMBtu Срок 25 лет Долгосрочная ценовая определённость и гарантированный объём по ТАПИ Технологический партнёр LyondellBasell (США/Нидерланды) или Borouge (ОАЭ) или Sinopec (Китай) Лицензии мирового уровня, максимальный выход продукта, доступ к глобальным рынкам сбыта Соглашения о сбыте (Offtake) 50 % экспорт (Ближний Восток, Восточная Африка, Европа через Гвадар) 50 % регион (Пакистан + Афганистан + ЦА) Диверсификация рынков, защита от колебаний цен в одной стране Управление проектом Профессиональная управляющая компания Совет директоров: 9 мест (Пакистан — 4, остальные — 5) Прозрачное корпоративное управление, коммерческая ориентация Налоговый режим 15-летние налоговые каникулы (Gwadar EPZ) 0 % ввозная пошлина на оборудование 100 % репатриация прибыли Максимальные льготы, предусмотренные законодательством Пакистана для CPEC и SEZ Трудовые ресурсы 60 % граждане Пакистана 40 % специалисты из региона и мира Передача технологий и навыков, развитие местного кадрового потенциала Ожидаемая чистая прибыль $300–400 млн/год после выхода на полную мощность (с 5–6 года) — Срок окупаемости (Payback) 12–15 лет При консервативных ценах на полимеры NPV (читая приведенная стоимость) (20 лет, 8 %) +$4,2–5,8 млрд Сильно положительная даже при стресс-сценариях

Прецеденты:

Uz-Kor Gas Chemical (Узбекистан–Корея): успешное совместное предприятие стоимостью $4 млрд, функционирующее с 2016 года

успешное совместное предприятие стоимостью $4 млрд, функционирующее с 2016 года Нефтеперерабатывающий завод Aramco–Пакистан: планируемое совместное предприятие стоимостью $10 млрд, которое демонстрирует жизнеспособность модели

планируемое совместное предприятие стоимостью $10 млрд, которое демонстрирует жизнеспособность модели Газопроводы Центральная Азия–Китай: проверенная модель сотрудничества

Таблица 10: Сравнительный анализ – экономика ТАП против ТАПИ (2030–2045)

Сценарий Объём газа для Пакистана Объём газа для Афганистана Годовые затраты на газ Доходы от транзита Общий экономический эффект Чистая выгода по сравнению с ТАПИ ТАПИ (с участием Индии) 1 325 MMCFD 500 MMCFD $7,9–8,7 млрд $700–800 млн +$700–800 млн Базовый сценарий ТАП Сценарий 1: Равное разделение 1 662 MMCFD (+25 %) 663 MMCFD (+33 %) $9,9–10,9 млрд $0 Дополнительные 337 MMCFD +$600–800 млн/год TAП Сценарий 2: Приоритет Пакистана 1 825 MMCFD (+38 %) 500 MMCFD (без изменений) $10,9–12,0 млрд $0 Дополнительные 500 MMCFD +$900 млн – 1,2 млрд/год TAП Сценарий 3: Рост Афганистана 1 525 MMCFD (+15 %) 800 MMCFD (+60 %) $9,1–10,0 млрд $0 Дополнительные 200 MMCFD +$400–600 млн/год

Анализ:

Потеря транзитного дохода: -$700–800 млн ежегодно при отсутствии Индии Полученный объём газа: +200–500 MMCFD в зависимости от квоты Афганистана Переработка с добавленной стоимостью: производство полимеров приносит $650 млн+ ежегодной прибыли (при объёме поставок 500 MMCFD) Чистый экономический эффект: ТАП может быть не менее или даже более выгодным, чем ТАПИ, если газ использовать для производства с добавленной стоимостью

Ключевой вывод: без участия Индии Пакистан может фактически получить больше экономической выгоды за счёт:

получения дополнительной квоты газа 200–500 MMCFD

переработки его в полимеры ( $3–5 млрд выручки против $700–800 млн транзитных сборов )

) развития Гвадара как нефтехимического центра

создания более 20 000 прямых и косвенных рабочих мест

Таблица 11: Управление рисками – сценарии ТАП vs. ТАПИ

Фактор риска ТАПИ (с Индией) ТАП (без Индии) Стратегия минимизации рисков (рекомендуемая для ТАП) Жизнеспособность проекта Высокая (стоимость делится на 4 страны) Ниже, но управляемая Более короткий маршрут (–1 200 км), CAPEX на 25–30 % ниже; только 2 страны-участницы Доходы от транзита $700–800 млн/год $0 Компенсация за счёт дополнительного газа → полимеры/удобрения → $1–2 млрд/год прибыли Безопасность в Афганистане Тот же риск Тот же риск 1. Международные гарантии (Китай, Россия, США) 2. Страхование через MIGA/IsDB 3. Участие ШОС и ОИС Риск спроса Распределён на 3 крупных рынка Концентрирован на Пакистане и Афганистане 1. Фокус на проектах с высокой добавленной стоимостью (полимеры, удобрения, метанол) 2. Быстрый рост афганской промышленности (см. прогноз 2030–2040) Финансирование Проще (Индия + Всемирный банк + ADB) Сложнее 1. Китай (CDB/Exim) + Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан) 2. Исламские банки (IsDB) 3. АБР и AIIB 4. Меньший объём CAPEX Геополитические риски Высокие (напряжённость Индия–Пакистан) Значительно ниже Региональный проект «Центральная Азия + Пакистан + Афганистан» без индийского фактора → проще договорной процесс

Стратегические преимущества TAP:

Проще управление: 2 страны против 4 стран Короткий газопровод: 826 км (Пакистан) + 774 км (Афганистан) = 1 600 км против 1 814 км Ниже капитальные затраты (CAPEX): ~$6–7 млрд против $10 млрд (по оценке) Укрепление двусторонних связей: усиливается сотрудничество Пакистан–Афганистан Отсутствие политических рисков между Индией и Пакистаном: убрана основная неопределённость

Таблица 12: Обоснование для Афганистана для увеличения квоты газа (без участия Индии)

Сектор Потребность к 2035 г. (MMCFD) Обоснование Экономический эффект (к 2035–2040 гг.) Производство электроэнергии 120–150 Электрификация с 35 % до 70 %; население >45 млн $2–3 млрд инвестиций в энергетику Производство удобрений 100–120 44 % экономики — сельское хозяйство; продовольственная безопасность + экспорт $1,5–2 млрд годового производства Цемент и строительство 25–30 Урбанизация + восстановление инфраструктуры; рост населения 2,1 %/год $5–8 млрд строительного бума Промышленное производство 30–40 Импортозамещение, занятость, китайские инвестиции $3–5 млрд промышленного выпуска Добыча и тяжёлая промышленность 20–30 Медь (Айнак), литий, редкоземельные элементы; китайские партнёрства $10–15 млрд потенциальных доходов Нефтехимия (новое направление) 50–70 Совместные проекты с Пакистаном; максимальная добавленная стоимость $1–2 млрд годовой выручки СПГ/CNG и транспорт 20–25 Модернизация автопарка; снижение импорта дизеля $0,5–1 млрд экономии на импорте ГСМ Жилой и коммерческий сектор 40–50 Расширение газовых сетей в городах; рост уровня жизни Социальное развитие + здоровье населения ИТОГО обоснованная потребность 405–515 MMCFD Консервативная оценка при росте ВВП 4–6 % в год $25–40 млрд трансформации экономики Рекомендуемая квота Афганистана 700–800 MMCFD +200–300 MMCFD буфер на ускоренный рост и новые проекты Устойчиво на 15–20 лет вперёд

Вывод: Афганистан может обоснованно потреблять 700–800 MMCFD к 2035 году, что на 50–60% превышает его текущую квоту по ТАПИ в 500 MMCFD. Это оставляет для Пакистана 1 525–1 625 MMCFD, что всё равно больше исходной квоты в 1 325 MMCFD.

Таблица 13: Газоснабжение Пакистана (2030–2040) – при наличии газопровода ТАП

Источник поставки 2030 г. (MMCFD) 2035 г. (MMCFD) 2040 г. (MMCFD) Стоимость поставки ($/MMBtu) Надёжность поставок Собственная добыча 2 476 1 916 1 482 $4–6 Снижается (истощение месторождений) Долгосрочные контракты СПГ 1 200 1 200 1 200 $10–13 Средняя Спотовый СПГ 700 700 700 $8–20 (волатильный) Низкая Газ ТАПИ/ТАП 1 525–1 625 1 525– 1 625 1 525–1 625 $10–11 Высокая (трубопровод) Иранский трубопровод (IP) – потенциал 0 750 750 $8–9,50 Средняя (санкционные риски) ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПОСТАВОК 5 901–6 001 6 091– 6 191 **5 657–5 757 Диверсифицированно Прогноз спроса 4 890 4 925 4 950 Избыток газа +1 011… +1 111 +1 166… +1 266 +707…+807 Полная энергобезопасность

Стратегический результат: Благодаря проекту ТАП Пакистан может достичь полной энергетической безопасности с избыточными мощностями для:

Индустриального расширения

Глубокой переработки с добавленной стоимостью (полимеры, удобрения, химикаты)

Создания регионального газового торгового хаба

Экспорта переработанной продукции

Таблица 14: Итог — Почему ТАПИ может работать без участия Индии

Критерий Оценка Ключевые доказательства Способность Афганистана освоить больше газа ✓ ДА Спрос вырастет в 5–7 раз к 2040 г.; уже к 2035 г. обоснованно 700–800 MMCFD У Пакистана есть сверхприбыльные направления использования ✓ ДА Один только полимерный комплекс — $650+ млн чистой прибыли/год; импортозамещение и экспорт Экономика без транзитных сборов ✓ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ Прибыль от переработки > транзитных сборов; лишние 300–500 MMCFD полностью компенсируют потерю $700–800 млн Региональные партнёрства реалистичны ✓ ДА Туркменистан, Узбекистан, Казахстан имеют опыт и интерес к совместному предприятию; идеально укладывается в рамки инициатив BRI/CPEC Инфраструктура готова ✓ ДА Гвадарская промзона + порт + CPEC; проект Aramco усиливает синергию Рыночный спрос подтверждён ✓ ДА Пакистан импортирует полимеров на >$2 млрд/год; Азия — при среднегодовом темпе роста 4–6 % до 2035 г. Финансирование доступно ✓ ДА Китайские банки + АБР + ИБР + акционерный капитал Центральной Азии; CAPEX на 25–30 % ниже, чем у ТАПИ Геополитическое преимущество ✓ ДА Убирается главный источник напряжённости (Индия–Пакистан); укрепляются связи с Афганистаном и ЦА Сроки реализации ✓ ДА ТАП: запуск 2029–2030 гг.; ТАПИ: 2032–2035 гг. → на 3–5 лет раньше доходы Общая осуществимость ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ TAП экономически и политически оправдан и в ряде сценариев предпочтительнее классического TAПИ

Нет сомнений, что ТАП может быть более прибыльным, чем ТАПИ. Создавая эти сценарии, мы вовсе не призываем Индию отказаться от участия в ТАПИ. Задача заключается лишь в том, чтобы подчеркнуть присущий проекту потенциал.

В следующей части мы углубимся в поиск новых возможностей. /// nCa, 1 декабря 2025 г. (продолжение следует…)