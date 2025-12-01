Нейтралитет Туркменистана – Немного об историческом контексте и Халк Маслахаты

Тарик Саиди

В эпоху, когда мир, кажется, постоянно стремится к крайностям, истинный нейтралитет проявляется как нечто гораздо более глубокое, чем простое неприсоединение. Когда нейтралитет активен, позитивен и динамичен, когда он отказывается быть пассивным или статичным, он раскрывает свою глубочайшую сущность: это еще одно название баланса и гармонии. Это смелый выбор – занять центр, занять пространство, где противоположности могут встречаться, не разрушая друг друга.

Это тихая, непоколебимая сила, которая отказывается подливать масла в огонь, но никогда не отказывается от обязанности тушить пламя. Это искусство видеть общечеловеческое под любым флагом, любой верой, любой границей. В этой высшей форме нейтралитет становится священным — почти духовной дисциплиной примирения, укрепления доверия и мирного сосуществования.

Такое понимание нейтралитета не является современным дипломатическим изобретением Туркменистана. Оно вплетено в саму кровь и память туркменского народа. На протяжении веков, всякий раз, когда история ставила туркмен на опасный перепутье, они инстинктивно выбирали путь равновесия, посредничества и наведения мостов – даже если это дорого им обходилось.

Надир-шах Афшар, родившийся в туркменском племени афшар, завоевал половину известного мира своим мечом, но его самой заветной мечтой было единство. Он видел кровоточащую рану между суннитами и шиитами и отказывался признать ее вечной. На ассамблее в Наджафе в 1743 году он предложил джафарианский мазхаб в качестве пятой школы исламской юриспруденции — не для того, чтобы стереть различия, а для того, чтобы осветить обширные точки соприкосновения.

Он хотел, чтобы мусульмане снова молились друг за друга, перестали убивать из-за толкований, забывая при этом о сути веры. Хотя политические ветры помешали полному успеху, сама попытка остается одним из самых смелых актов религиозного примирения в истории ислама — и она исходила от туркменского сердца.

Народный поэт Махтумкули Фраги воспевал печаль и надежду степей XVIII века, но даже его семья поплатилась за дипломатию. Двое его братьев приняли миссию на службе у Надир-шаха и навсегда исчезли в далеких землях. Они так и не вернулись домой, на берега Этрека, но их готовность использовать слова вместо оружия стала частью того же наследия: туркмены шли навстречу опасности, чтобы другие могли жить в мире.

Столетиями ранее, далеко на юге, другой туркмен — Байрам-хан – удерживал империю Великих Моголов, пока малолетний император не возмужал. В течение четырех критических лет он правил с абсолютной властью, но когда Акбар достиг зрелости, Байрам-хан совершил нечто редкое в истории власти: он добровольно, изящно и безоговорочно сложил с себя полномочия. Не было ни переворота, ни отравления, ни позорной ссылки — он просто отошел в сторону, потому что равновесие было восстановлено.

В этом единственном акте добровольного ухода он воплотил глубочайший принцип истинного нейтралитета: власть никогда не должна превращаться в привязанность.

История давно распознала этот дар в туркменском характере. В старых хрониках и рассказах путешественников часто упоминается о “туркмене-дипломате” и “туркмене-архитекторе” – том, кто мог успокоить враждующие племена одним мудрым словом, о том, кто построил не только великолепные караван-сараи и мечети вдоль Великого Шелкового пути, но и прочные каналы взаимопонимания между цивилизациями.

Тот же инстинкт гармонии управляет внутренней жизнью Туркменистана. Халк Маслахаты — Народный совет — не является творением двадцатого века; он старше, чем известный большинству людей монголо-тюркский курултай. Его корни уходят в традиции правления легендарного Огуз-хана, великого предка, совет старейшин которого обеспечивал каждому клану, каждому голосу, каждому региону достойное место.

Халк Маслахаты уникально сочетает в себе равное и взвешенное представительство, так что ни самое маленькое племя, ни самая крупная провинция не могут доминировать. По сути, это нейтралитет в действии, применяемый к самоуправлению: живой механизм, который предотвращает крайности, устраняет разногласия до того, как они разрастутся, и поддерживает нацию в постоянном равновесии.

В Центральной Азии не существует более старого института демократии, основанной на широком участии.

Сегодня, когда Туркменистан отмечает 30-ю годовщину своего постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций 12 декабря 1995 года, эта древняя душа раскрывается с ослепительной ясностью.

Международная конференция, которая состоится в Ашхабаде 12 декабря 2025 года, будет не просто празднованием; она станет глобальным призывом помнить, что мир – это не отсутствие конфликтов, а наличие равновесия. И сам 2025 год, объявленный Организацией Объединенных Наций по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия, несет в себе то же послание во все уголки земли.

Туркменистан демонстрирует миру нечто глубоко волнующее: нация, которая могла бы выбрать месть, или доминирование, или циничную дистанцию, вместо этого выбрала гармонию в качестве своего высшего призвания — и была вознаграждена тремя десятилетиями мира, процветания и подлинного уважения между народами.

На примере Туркменистана мы видим истину, которая трогает за живое: когда народ до мозга костей сохраняет равновесие, нейтралитет перестает быть политикой. Это становится судьбой. И в наш раздробленный век эта судьба ощущается как надежда, ставшая явью. /// nCa, 1 декабря 2025 г.