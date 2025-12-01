К 30-летию нейтралитета: Центральный банк Туркменистана выпускает новые полимерные банкноты и купюру в 200 манатов

В честь 30-й годовщины со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета и в рамках проходящего под девизом «Международного года мира и доверия», Центральный банк страны (ЦБТ) объявляет о введении в обращение с 1 декабря текущего года модифицированных полимерных банкнот номиналом 1, 5, 10 манатов, а также совершенно новой полимерной купюры номиналом 200 манатов. Об этом сообщает Государственное информационное агентство TDH со ссылкой на Центральный Банк.
Ключевыми особенностями новых купюр является их высокая стойкость к внешним воздействиям, таким как загрязнение, изношенность и порча. Использование полимерного материала обеспечивает низкую вероятность подделки банкнот.
Кроме того, модифицированные купюры имеют усиленные элементы защиты и усовершенствованные визуальные признаки подлинности, что делает их более надежными и долговечными в обращении.
В целом, цвет и дизайн банкнот номиналом 1, 5 и 10 манатов сохранены, однако теперь на них нанесена эмблема Международного года мира и доверия.
Самой заметной новинкой стала купюра номиналом 200 манатов.
- На лицевой стороне (аверсе) этой банкноты изображен Монумент «Arkadag».
- На оборотной стороне (реверсе) размещено изображение административного здания хякимлика города Аркадаг.
На аверсе всех новых и модифицированных купюр указан год выпуска и факсимиле подписи председателя правления Центрального банка Туркменистана.
Новые полимерные банкноты и купюра номиналом 200 манатов обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Туркменистана. Это касается всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности, для осуществления любых видов платежей.
Важно отметить, что все ранее выпущенные банкноты Центрального банка (образцов 2009, 2012, 2014, 2017 и 2020 года) продолжают оставаться законным платёжным средством в пределах страны. ///nCa, 1 декабря 2025 г.