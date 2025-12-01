К 30-летию нейтралитета: Центральный банк Туркменистана выпускает новые полимерные банкноты и купюру в 200 манатов

В честь 30-й годовщины со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета и в рамках проходящего под девизом «Международного года мира и доверия», Центральный банк страны (ЦБТ) объявляет о введении в обращение с 1 декабря текущего года модифицированных полимерных банкнот номиналом 1, 5, 10 манатов, а также совершенно новой полимерной купюры номиналом 200 манатов. Об этом сообщает Государственное информационное агентство TDH со ссылкой на Центральный Банк.

Ключевыми особенностями новых купюр является их высокая стойкость к внешним воздействиям, таким как загрязнение, изношенность и порча. Использование полимерного материала обеспечивает низкую вероятность подделки банкнот.

Кроме того, модифицированные купюры имеют усиленные элементы защиты и усовершенствованные визуальные признаки подлинности, что делает их более надежными и долговечными в обращении.

В целом, цвет и дизайн банкнот номиналом 1, 5 и 10 манатов сохранены, однако теперь на них нанесена эмблема Международного года мира и доверия.

Самой заметной новинкой стала купюра номиналом 200 манатов.

На лицевой стороне (аверсе) этой банкноты изображен Монумент «Arkadag».

На оборотной стороне (реверсе) размещено изображение административного здания хякимлика города Аркадаг.

На аверсе всех новых и модифицированных купюр указан год выпуска и факсимиле подписи председателя правления Центрального банка Туркменистана.

Новые полимерные банкноты и купюра номиналом 200 манатов обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Туркменистана. Это касается всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности, для осуществления любых видов платежей.

Важно отметить, что все ранее выпущенные банкноты Центрального банка (образцов 2009, 2012, 2014, 2017 и 2020 года) продолжают оставаться законным платёжным средством в пределах страны. ///nCa, 1 декабря 2025 г.