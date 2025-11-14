Туркменистан продвигает цифровую трансформацию и транспортную связанность на крупных международных форумах

nCa Report

Туркменистан демонстрирует свои амбиции стать цифровым и логистическим хабом через два параллельных международных форума, проходящих в столице: 18-ю Международную выставку и научную конференцию «Türkmentel-2025» и Международную конференцию и выставку «Международные транспортные коридоры: связанность и развитие – 2025» (ITTC 2025).

Стратегические партнёрства и соглашения

Второй день форумов оказался особенно продуктивным: были подписаны многочисленные двусторонние соглашения, которые определят развитие регионального сотрудничества на годы вперёд. Ключевые меморандумы касались телекоммуникаций, кибербезопасности и транспортной инфраструктуры:

Цифровая инфраструктура и безопасность:

«Туркментелеком» и киргизская компания «Kyrgyztelecom» договорились об организации транзита телекоммуникационных потоков, укрепляя роль Центральной Азии как цифрового коридора.

Министерство связи подписало партнёрства по кибербезопасности с американской компанией Palo Alto Networks и французской Thales DIS France, реализуя многовекторный подход к защите национальных информационных систем.

Соглашение о сотрудничестве с Эстонской академией электронного управления (e-Governance Academy) будет способствовать обмену знаниями в области развития цифровых государственных услуг.

Развитие транспорта:

Министерство железнодорожного транспорта и китайская компания China CAMC Engineering Co., Ltd. подписали меморандум, открывающий возможности совместных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Формирование электронного правительства

Важным объявлением стало запуск Туркменистаном платформы X-Road — национальной системы обмена данными, обеспечивающей безопасную электронную передачу информации между госорганами. Платформа заменяет традиционные бумажные процедуры в здравоохранении, образовании и государственных услугах.

В рамках программы «Электронное правительство» граждане смогут получать справки и документы из разных ведомств через одно приложение. К системе уже подключено несколько министерств, а в ближайшее время планируется ускоренное расширение для максимального доступа к цифровым сервисам.

Развитие 5G и «умного города»

Компания Nokia, отмечающая 20-летие партнёрства с государственной компанией «Алтын Асыр», представила планы по расширению сети пятого поколения (5G) на всей территории Туркменистана. Компания подчеркнула, что внедрение 5G принесёт пользу экономическим секторам, особенно топливно-энергетическому комплексу, где объекты часто расположены в удалённых районах и требуют бесперебойной связи.

Nokia предложила реализовать проекты видеонаблюдения и оказание технической поддержки для логистических и навигационных сервисов в энергетическом секторе, выразив готовность к углублению сотрудничества с госорганами, компаниями углеводородной отрасли и логистическими центрами.

Тем временем стали известны подробности второй стадии строительства проекта «Умный город Аркадаг». В планах — интеллектуальные транспортные системы с «умными» светофорами, счётчиками и коммунальными системами, современная автостанция с электротранспортом и железнодорожный вокзал. Корейские партнёры поставляют технологические компоненты для объектов, строящихся отечественными компаниями.

Создание экосистемы стартапов

Министр связи Хаджимурад Худайкулиев объявил о модернизации Национального IT-парка «Sanly Çözgüt», позиционируя его как динамичный центр инноваций для стартапов, предпринимателей, исследователей и инвесторов. Министр подчеркнул, что объект станет катализатором создания рабочих мест и развития цифровых навыков.

Выступая на Международном форуме стартапов, организованном совместно с Программой развития ООН (ПРООН), Худайкулиев связал национальные цифровые приоритеты с широкой внешнеполитической повесткой Туркменистана, отметив недавнее участие Президента в саммите «Центральная Азия + США» в Вашингтоне, где была подтверждена поддержка технологического предпринимательства.

Стратегические приоритеты, обозначенные министром, включают развитие телекоммуникационной инфраструктуры, запуск цифровых платформ в сфере образования и здравоохранения, обеспечение цифровой включённости и подготовку квалифицированных кадров в области ИКТ и искусственного интеллекта. Национальный спутник связи «TurkmenAlem52E» используется для расширения доступа к высокоскоростному интернету, особенно в сельских районах.

Международное признание и поддержка

Форумы привлекли активное международное участие и поддержку:

Приверженность ОБСЕ: Руне Кастберг, исполняющий обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде, подчеркнул поддержку организации усилий Туркменистана по цифровизации транспортного коридора, отметив проекты по укреплению потенциала пограничной службы, приведению торговой системы к международным стандартам и продвижению концепции «Зелёные порты и связанность в Каспийском регионе и за его пределами».

Стандарты морской безопасности: Сергей Куликов, генеральный директор Российского морского регистра судоходства, обсудил ключевую роль классификационных обществ в устойчивости глобальной логистики, отметив лидерство регистра в регулировании автономных судов и стандартах кибербезопасности. Три автономных судна, включая два крупных российских парома с более чем 230 000 морских миль автономной эксплуатации, успешно функционируют под их сертификацией.

Инновации в автомобильном транспорте: Умберто де Претто, генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU), похвалил Туркменистан как «глобальный пример» развития транзитных коридоров и внедрения системы TIR. Он отметил, что Туркменистан выделил приоритетные полосы для TIR-грузовиков на всех крупных пунктах пересечения границы и подписал протоколы по внедрению e-CMR — международного стандарта для безбумажных накладных. Система TIR позволяет сократить время пересечения границы до 92%, транспортные расходы до 50% и выбросы CO₂ в пограничных зонах до 90%.

Развитие авиации

Авиакомпания S7 планирует с весны 2026 года запустить прямые рейсы из Туркменистана в Новосибирск, добавив их к семи существующим еженедельным рейсам по маршруту Москва — Ашхабад, выполняемым с 2008 года.

Авиакомпания Turkmenistan Airlines продолжает укреплять своё присутствие на китайском рынке через цифровую трансформацию. Работая с 20-летним партнёром Beijing Everlasting Business Travel Management, перевозчик перешёл от традиционных моделей продаж к гибридной схеме с использованием онлайн-каналов и инструментов на базе ИИ. Несмотря на макроэкономические трудности, влияющие на выездной туризм из Китая, компания делает упор на устойчивость через гибкое ценообразование, целевой маркетинг и автоматизацию операций.

Взгляд в будущее

Форумы демонстрируют приверженность Туркменистана занять стратегическое место на пересечении цифровых инноваций и физической транспортной связанности. С участием крупнейших мировых компаний, включая Huawei, IBM, Cisco, Mitsubishi и других, события показывают готовность страны к технологической модернизации и её стратегическую роль в связывании Китая с Европой и Ближним Востоком в рамках инициативы «Пояс и путь».

Представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян отметила, что партнёрства, установленные на форумах, «помогут стране укрепить потенциал цифрового управления, обмениваться знаниями и внедрять инновационные решения, способствующие эффективной государственной администрации и цифровой трансформации».

Форумы продолжают служить не просто платформами для диалога, а эффективными центрами принятия решений и установления стратегических партнёрств, которые способствуют структурной трансформации экономики Туркменистана и укреплению его региональной роли. /// nCa, 14 ноября 2025 г.