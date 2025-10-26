Президент Туркменистана принял участие в совместном туркмено-итальянском бизнес-форуме

Репортаж nCa

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил официальный визит в Италию, и в ходе его поездки в Риме состоялся крупный бизнес-форум, в котором приняли участие представители бизнеса обеих стран. Данное мероприятие было оценено как важная веха в укреплении торгово-экономических и инвестиционных отношений между Туркменистаном и Италией.

Джорджио Силли, заместитель госсекретаря Италии по иностранным делам и международному сотрудничеству, открыл мероприятие, назвав форум еще одним важным шагом на пути сближения двух стран. Он рассказал о том, как итальянское правительство прилагает все усилия, чтобы помочь итальянским компаниям конкурировать за захватывающие возможности, открывающиеся в Туркменистане, особенно в области энергетики, инфраструктуры, производства, обороны и безопасности. Он также отметил, что Центральная Азия приобретает все большее значение для мировой геополитики и что Италия имеет глубокие связи с регионом, включая регулярные консультации со всеми пятью странами Центральной Азии.

Форум наглядно продемонстрировал большой интерес итальянского бизнеса к усилиям Туркменистана по диверсификации экономики. Более 150 представителей организаций и деловых кругов обеих стран приняли участие в мероприятии, организованном Министерством иностранных дел Италии, Итальянским торговым агентством и Министерством иностранных дел Туркменистана. В ходе форума было подписано несколько соглашений, в частности в области текстиля, энергетики и кибербезопасности.

Президент Бердымухамедов сообщил участникам, что главная цель встречи – придать реальный импульс двусторонним связям посредством прямого делового диалога и создать условия для вывода партнерства на совершенно новый уровень.

Он обозначил четыре стратегические цели, которые определяют долгосрочное развитие Туркменистана и создают возможности для итальянского бизнеса. Во-первых, это индустриализация, которая означает переход экономики от сырьевой к созданию высокотехнологичного, основанного на знаниях производства с использованием подхода “зеленой экономики”.

Во-вторых, это диверсификация, обновление таких отраслей, как химическая промышленность, текстильная промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции и производство строительных материалов.

В-третьих, Туркменистан хочет стать крупным транспортным узлом, соединяющим маршруты Восток-Запад и Север-Юг, с современной логистической инфраструктурой. И, в-четвертых, они сосредоточены на развитии полноценной национальной газоперерабатывающей промышленности для производства качественной продукции для международных рынков.

Президент выделил несколько стратегических направлений, в которых он хотел бы видеть расширение сотрудничества. В области энергетики и транзита Туркменистан заинтересован в обсуждении западного маршрута поставок энергоносителей и пригласил итальянские компании инвестировать в проекты, которые позволят поставлять электроэнергию из Туркменистана в Европу, включая строительство крупной электростанции мощностью 1574 МВт на Каспийском море.

Также рассматривается возможность сотрудничества в области ветровой и солнечной энергетики.

Говоря о логистике и транспорте, Президент подчеркнул ключевую роль обеих стран в создании каспийско-Средиземноморского коридора между Азией и Европой и пригласил итальянские предприятия использовать порт Туркменбаши для транскаспийского транзита и помочь модернизировать железнодорожную сеть Туркменистана.

Что касается текстильной промышленности, то, поскольку в Туркменистане уже работает около тысячи единиц итальянского оборудования, Президент предложил создать совместные предприятия по производству одежды, где итальянские технологии и опыт могли бы помочь развить всю цепочку поставок и увеличить экспорт готовой продукции.

В финансовом секторе есть готовность содействовать партнерству между Государственным экспортно-кредитным агентством Италии SACE и туркменскими банками в целях совершенствования финансово-кредитной системы. А цифровизация открывает огромный потенциал для сотрудничества в области коммуникаций, информационных технологий, освоения космоса и создания “умных городов”.

Руководители нескольких итальянских компаний подтвердили свою заинтересованность в углублении сотрудничества. ENI поддерживает стратегию по сокращению выбросов метана, Leonardo SpA назвала Туркменистан ключевым стратегическим партнером в Центральной Азии, а Italferr подчеркнула роль страны как логистического центра.

После форума и последующих заседаний состоялась церемония подписания значительного пакета двусторонних документов о долгосрочном сотрудничестве. Среди них меморандум между министерствами иностранных дел о сотрудничестве в области подготовки кадров, соглашение о культурном сотрудничестве между правительствами двух стран, а также меморандум между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и итальянской телерадиокомпанией RAI. Была также принята совместная декларация о таможенном сотрудничестве между таможенными службами обеих стран.

В области кибербезопасности между Государственной службой кибербезопасности Туркменистана и компанией Leonardo были подписаны соглашение о конфиденциальности и меморандум о взаимопонимании. В текстильной промышленности было подписано несколько меморандумов между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и четырьмя крупными итальянскими компаниями: Marzoli Machines Textile, Itema, MCS dying & finishing machinery и Savio Maccine Tessili. А в области энергетики между Министерством энергетики Туркменистана и Pietro Fiorentini был подписан меморандум о расширении сотрудничества.

Успешный форум и впечатляющее количество подписанных соглашений показали, что обе стороны намерены расширять свое долгосрочное партнерство. В рамках мероприятия также состоялись неформальные встречи между итальянскими компаниями и их туркменскими партнерами. По данным Итальянского торгового агентства, в первой половине 2025 года общий объем торговли с Туркменистаном достиг 44,5 млн евро, при этом итальянский экспорт становится все более разнообразным и включает промышленное оборудование, транспортное оборудование, химикаты и технологии для таких отраслей, как текстильная промышленность.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Туркмено-итальянском бизнес-форуме

Уважаемые участники Туркмено-итальянского бизнес-форума,

Дамы и господа,

Прежде всего, позвольте выразить признательность за приглашение выступить на этом важном форуме.

Я тепло приветствую руководителей итальянских компаний, бизнес-сообществ, всех участников. Столь представительный состав рассматриваю как свидетельство растущего интереса к Туркменистану, стремления к расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Основную цель сегодняшней встречи видим в том, чтобы придать мощный импульс всему комплексу туркмено-итальянских связей через прямой бизнес-диалог, создать реальные предпосылки для перехода на качественно новый уровень партнёрства, отражающий современные тенденции в мировой геоэкономике, наши совокупные возможности и перспективы.

Мы убеждены, что сегодня для этого имеются все возможности. В нашем активе – многолетние добрые, дружественные и уважительные межгосударственные отношения, накопленный опыт совместной работы с рядом итальянских компаний, контакты с торговыми и промышленными объединениями и ассоциациями Италии. Сегодня нужно объединить усилия с тем, чтобы все эти позитивные наработки и преимущества были воплощены в конкретные, масштабные совместные начиная.

Проводимые в Туркменистане крупномасштабные преобразования, прежде всего, по реформированию экономики, обеспечили нашей стране стабильно высокие темпы развития. Этот фактор, как и наличие богатейших природных ресурсов, выгодное географическое положение, а также неуклонно реализуемая внешнеэкономическая политика «открытых дверей», обуславливают наличие серьёзных перспектив для выгодного вложения капиталов. Одна из главных целей такой политики – придать новые стимулы и динамику развитию национальной экономики с расчётом на долгосрочную перспективу, при котором привлечению в страну иностранных инвестиций придаётся первостепенное значение.

Имея ясные ориентиры и приоритеты развития, Туркменистан сегодня осуществляет реальные шаги по достижению стратегических целей.

Первое: это создание индустриального общества. Мы приступили к коренному преобразованию национальной экономики, её переориентации с сырьевой модели на промышленную, внедрение высокотехнологичных, наукоёмких производств, строительство современных предприятий по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, формирование «зелёной экономики» замкнутого цикла, с минимальным углеводородным следом.

Второе: диверсификация экономики – как структурная, так и географическая. Речь идёт о создании новых отраслей либо коренной модернизации традиционных. В таких сферах, как химическая промышленность, текстиль, агропереработка, производство стройматериалов, ряд других, достигнуты впечатляющие результаты.

Туркменистан активно выходит на новые внешние рынки, развивает кооперацию с партнёрами в Европе и Азии. Это подразумевает создание современной транспортной и логистической инфраструктуры, превращение страны в один из центров транспортного сообщения по линии Восток-Запад и Север-Юг. Это – третья стратегическая цель, которую мы последовательно реализуем.

Четвёртое. Имея колоссальные запасы углеводородов, Туркменистан приступил к созданию полноценной национальной отрасли по переработке газа, производству высококачественной продукции, ориентированной на внешние рынки.

Безусловным приоритетом остаётся диверсификация энергетических потоков из Туркменистана, сооружение магистральных трубопроводов, в том числе в западном направлении.

Реализуя изложенные планы по коренному реформированию национальной экономики и развитию международной кооперации, мы бы хотели, чтобы в этом процессе значимое, достойное место занимал итальянский бизнес. Готовы создавать для его работы все необходимые условия. Убеждены, что сегодня в Туркменистане для деловых кругов Италии найдётся широкое пространство взаимных интересов. Тем более, что у наших стран уже имеется хороший багаж экономического и инвестиционного взаимодействия.

Уже много лет итальянский бизнес присутствует в Туркменистане в нефтегазовом комплексе, гостиничной сфере, осуществляется ряд проектов в строительстве и торговле.

Налажено партнёрство с ведущей итальянской нефтяной компанией «Eni», которая работает в Туркменистане с 2008 года.

Итальянские компании активно поставляют оборудование и материалы для нефтегазового сектора Туркменистана. В 2024 году заключены контракты с компаниями «ProBusiness», «Chimec» и «Comair».

Мы высоко оцениваем их деятельность, отмечаем высокий профессионализм и компетентность персонала.

Вместе с тем очевидно, что сегодня возможности Туркменистана и Италии гораздо шире. Наши совместные усилия могут и должны охватывать другие, в том числе стратегические сферы. И ориентироваться при этом на долговременное сотрудничество.

Говоря об этом, в первую очередь имею в виду энергетику и транспорт.

Поддержка Италией наших международных инициатив в сфере устойчивой энергетики говорит о близости подходов двух стран к этой глобальной проблеме. В понятие энергетической безопасности мы вкладываем, прежде всего, структурную и географическую диверсификацию энергетических потоков.

Туркменистан рассматривает перспективы западного маршрута поставок своих энергоносителей. Готовы к предметному и заинтересованному диалогу по этому вопросу с итальянскими партнёрами.

Одновременно предлагаем не ограничиваться экспортом сырьевых энергоносителей. Приглашаем итальянские компании к участию и инвестированию проектов по поставкам электроэнергии из Туркменистана в европейские страны.

Для этого создаются практические предпосылки, в частности, на Каспийском побережье Туркменистана строится электростанция мощностью 1574 Мегаватт.

Мы также готовы работать с итальянскими партнёрами по теме использования ветровой и солнечной энергии.

В этом контексте рассчитываем, что Италия как уважаемый и авторитетный член Европейского Союза будет оказывать поддержку процессу инклюзивного энергодиалога с Европой. Мы хотели бы задействовать двусторонние связи, имеющееся взаимопонимание в контексте активизации европейского вектора нашей энергетической политики. Убеждён, что коренные, долгосрочные цели Туркменистана и Италии здесь совпадают.

Широкие возможности для развития партнёрства открываются в сфере транспорта. Здесь особое место отводим созданию Каспийско-средиземноморского коридора между Азией и Европой. Очевидно, что Туркменистану и Италии, в силу географии, суждено сыграть в его создании ключевые роли.

В этой логистической конфигурации восточное побережье Каспия приобретает важнейшее значение. Туркменистан сегодня располагает мощной портовой инфраструктурой на Каспии и готов сотрудничать в контексте её использования в интересах транскаспийского транзита в западном направлении. Убеждён, что использование логистических возможностей порта Туркменбаши может стать привлекательным для итальянских деловых кругов, оценивающих возможности утвердить и закрепить своё присутствие в Центральноазиатском и Каспийском регионах. Предлагаем итальянским компаниям рассмотреть перспективы своего участия в этом большом проекте.

В транспортном сегменте также видим хорошие возможности для сотрудничества с итальянскими компаниями в модернизации сети железных дорог Туркменистана.

Ещё одна сфера, где наши связи получают мощный импульс – текстильная промышленность. В ходе нынешнего бизнес-форума планируется подписать несколько документов в этой области. Сегодня около тысячи единиц оборудования итальянских компаний, таких как «Марзоли», «Савио», «Корматекс» и других, успешно используются на текстильных предприятиях нашей страны. Настроены на долговременное партнёрство, значительное расширение экспортных поставок высококачественного туркменского текстиля, создание совместных предприятий по производству готовой одежды, выход на новые рынки.

В целом, Туркменистан готов к диверсификации поставок своей продукции в Италию, существенному расширению их номенклатуры с упором на готовую продукцию. Разумеется, наши торговые связи должны опираться на реальные запросы и потребности, объективную оценку обоюдного потенциала, серьёзный анализ и долгосрочный деловой прогноз. Не меньшее значение имеет установление взаимного доверия друг к другу как к ответственным и надёжным партнёрам. В этой связи предложил бы подумать о создании туркмено-итальянского Делового совета, куда бы вошли представители бизнес-сообщества двух стран. Считаю, что этой структуре могут быть отведены серьёзные функции по координации взаимодействия в различных направлениях, организации деловых контактов между предпринимательскими кругами Туркменистана и Италии, анализу состояния наших связей с прицелом на поиск новых сфер совместного приложения сил.

Важным представляется активизация бизнес-обменов, участие деловых кругов и компаний Туркменистана и Италии в выставках, ярмарках, проводимых на территориях наших стран, организация целевых поездок предпринимателей для изучения возможностей участия в тех или иных проектах.

В настоящее время мы в Туркменистане осуществляем серьёзную оптимизацию банковско-финансового сектора и системы кредитования. Заинтересованы в итальянском опыте в этой области, практике создания и функционирования финансовой системы Италии, финансово-кредитных учреждений, страховых компаний, бирж. В этой связи готовы оказать содействие установлению партнёрства между итальянским Государственным экспортно-кредитным агентством SACE и банками Туркменистана.

Помимо базовых сегментов экономики Туркменистан сегодня активно развивает перспективные высокотехнологичные сферы – связь, телекоммуникации, информатику, космонавтику. Активно идёт процесс цифровизации всех сфер деятельности, производственной и социальной сферы, создание «умных городов». В этом смысле, уверен, также открывается широкое поле для взаимовыгодного и результативного партнёрства.

Уважаемые участники,

Туркменистан рассматривает Италию в качестве одного из своих приоритетных партнёров, с которым намерен выстраивать отношения на долгосрочную перспективу. Мы видим реальные возможности, которые открываются сегодня, готовы к широкому и заинтересованному диалогу по всем направлениям. Такой подход обусловлен всё более очевидным взаимопониманием как во взглядах на приоритеты и перспективы двустороннего партнёрства, так и на тенденции глобального экономического развития.

Я расцениваю эту встречу как важный шаг на пути к установлению и укреплению долгосрочных торгово-экономических и инвестиционных связей деловых кругов Италии с нашей страной. Приглашаю вас, уважаемые друзья, к широкому и полноценному сотрудничеству.

Желаю участникам бизнес-форума Туркменистан-Италия продуктивной работы. ///nCa, 26 октября 2025 г.