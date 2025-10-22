ТАПИ в Герате: Туркменский газ для 500 промышленных предприятий и катализатор экономического роста в Афганистане

Недавно в провинции Герат (Афганистан) при участии Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и высокопоставленной делегации Афганистана был дан старт строительству очередного этапа газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). Этот 153-километровый участок газопровода по маршруту Серхетабат (граница с Туркменистаном) – Герат стал важным шагом в реализации одного из крупнейших энергетических проектов региона.

В репортаже, опубликованной газетой «Туркменистан», приводится несколько фактов и цифр, подчеркивающих масштаб и значимость проекта как для экономики провинции Герат, так и для афганской экономики в целом. Вот несколько фактов:

Масштаб и значение проекта

Реализация проекта ТАПИ позволит создать около 12 тысяч рабочих мест и ежегодно приносить доход в размере 1 миллиарда долларов США. Кроме того, запуск газопровода станет катализатором для реализации десятков других крупных инфраструктурных и промышленных проектов в стране.

Газопровод ТАПИ открывает новый экспортный маршрут для туркменского природного газа в Южную Азию – один из самых быстрорастущих регионов мира. С населением около 2 миллиардов человек и динамично развивающейся промышленностью в таких странах, как Индия и Пакистан, регион представляет собой перспективный рынок. После ввода газопровода в эксплуатацию ежегодно будет поставляться 33 миллиарда кубометров туркменского газа в Афганистан, Пакистан и Индию, что укрепит энергетическую безопасность региона.

Ход строительства

Общая протяжённость газопровода ТАПИ составляет 1821 километр, из которых 214 километров, проходящих по территории Туркменистана, уже успешно завершены.

Следующий этап включает 816-километровый участок на территории Афганистана, который пройдёт через провинции Герат, Фарах, Нимроз, Гильменд и Кандагар. Участок Серхетабат–Герат является первым этапом строительства газопровода в Афганистане.

На данный момент завершено строительство 14 километров афганского участка, а работы по подготовке и выравниванию трассы достигли 75-го километра.

Строительство ведётся в две смены по 15 дней каждая, в каждой из которых задействовано более 200 работников. На трассе газопровода будут размещены два газоизмерительных пункта: один на территории Туркменистана, а второй – на строящемся пункте приёма газа в провинции Герат.

Техническое обеспечение

На строительной площадке задействовано более 200 единиц специализированной техники, включая бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, автокраны, трубоукладчики, автомобили высокой проходимости и грузоподъёмности, а также траулеры с подвижными платформами и автогрейдеры. В основном, это машины от известных китайских производителей.

Эта техника оснащена отопителями для работы двигателей в зимний период, печами для обогрева кабин и кондиционерами для комфорта водителей. Машины рассчитаны на эксплуатацию в суровых погодных условиях – от минус 30 до плюс 55 градусов – и адаптированы к запылённой местности и горным условиям.

Экономические и социальные перспективы

Газопровод ТАПИ обеспечит поставки туркменского газа, который позволит снабжать электроэнергией более 500 промышленных предприятий провинции Герат. Это не только укрепит энергетическую инфраструктуру региона, но и создаст новые возможности для экономического роста и повышения уровня жизни населения. ///nCa, 22 октября 2025 г.