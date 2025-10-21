Туркменистан принял участие в министерской встрече в Люксембурге: фокус на Транскаспийском коридоре и “зеленой” повестке

20 октября 2025 г. делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой приняла участие в министерской встрече в Люксембурге, состоявшейся после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

В работе форума участвовали государства-члены ЕС, а также страны Центральной Азии и Восточного партнёрства (Армения, Азербайджан, Республика Молдова, Украина), а также Турция.

Сопредседателями заседания выступили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, а также еврокомиссары по международным партнёрствам и по вопросам расширения – Йозеф Сикела и Марта Кос.



Выступая на сессии, М. Бяшимова подтвердила нацеленность Туркменистана на углубление взаимовыгодного сотрудничества с ЕС на принципах доверия, уважения и равноправия.

Туркменская сторона обозначила приоритеты:

развитие современной и устойчивой транспортной инфраструктуры с акцентом на Транскаспийский маршрут;

расширение энергетической связности с ЕС, включая поддержку программы SECCA, сотрудничество по возобновляемой энергетике и водородным технологиям;

продвижение “зелёной” повестки – инициатива по созданию Регионального центра по борьбе с опустыниванием и Регионального центра климатических технологий, а также развитие Каспийской экологической инициативы.

Во время сессии представители ЕС вместе с министрами из государств- членов ЕС, стран Черного моря, Южного Кавказа и Центральной Азии обсудили Повестку межрегиональной связуемости.

Основное внимание в данной повестке уделяется устойчивым связям в четырех приоритетных областях:

Транспорт: укрепление межрегионального Транскаспийского транспортного коридора (ТКТК) и расширение наших транспортных связей.

Цифровые технологии: развитие высокоскоростного доступа в Интернет для стимулирования инноваций, цифровой торговли и обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры.

Энергетика: улучшение энергетических связей и ускорение внедрения возобновляемых источников энергии для повышения энергетической безопасности и диверсификации.

Торговля: гармонизация и оцифровка таможенных процедур для упрощения трансграничной торговли и углубления рыночной интеграции.

По итогам министерской встречи ЕС объявил о подготовке координационной рамки для реализации Повестки связуемости с участием государств, международных финансовых институтов и частного сектора.

Её проект будет представлен к обсуждению на Инвестиционном форуме по Транскаспийскому транспортному коридору в Ташкенте в ноябре 2025 года и будет сопровождаться картированием имеющейся экспертизы и анализом потребностей в сфере связности для определения приоритетных инвестиций и мер “мягкой” связности. Участники договорились вновь собраться через год. ///nCa, 21 октября 2025 г. (по материалам МИД Туркменистана и Службы Внешних Действий ЕС)