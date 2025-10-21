ПРООН и ЕЭК ООН завершили Совместную программу ООН, ускоряя переход Туркменистана к “зеленой” энергетике

Ашхабад, 21 октября 2025 г.: Совместная программа Организации Объединённых Наций «Поддержка разработки политики и укрепление национального потенциала в области перехода к зелёной энергетике в Туркменистане» успешно завершилась финальным мероприятием в Ашхабаде.

Инициатива, финансируемая Совместным фондом ООН по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), реализовывалась с ноября 2024 по октябрь 2025 года и заложила прочную основу для перехода Туркменистана к устойчивой энергетике в соответствии с национальными стратегиями достижения нулевого роста выбросов парниковых газов к 2030 году и их значительного снижения в последующие годы.

Программа была реализована под руководством Программы развития ООН (ПРООН) и Экономической комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН) в тесной координации с Офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане и в партнёрстве с Правительством Туркменистана. Основное внимание было уделено проведению комплексной оценки правовых основ в области возобновляемых источников энергии и борьбы с выбросами метана, укреплению национальных возможностей и совершенствованию политики.

Ключевые достижения включают:

Базовая оценка и формирование доказательной базы: тщательная оценка ресурсов, технологических возможностей и кадрового потенциала энергетического сектора, создающая основу для развития возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности и декарбонизации промышленности.

Укрепление потенциала: обучение около 60 технических специалистов из профильных министерств по вопросам возобновляемой энергии, перехода на чистую энергетику и сокращения выбросов парниковых газов. Кроме того, руководители и лица, принимающие решения, повысили свои знания в области принципов зелёной и циркулярной экономики, справедливого энергетического перехода и углеродно-нейтрального развития.

Интеграция в политику: рекомендации по включению мер климатических действий, включая сокращение выбросов метана, в национальные программы. Эти рекомендации поддерживают Национальную стратегию Туркменистана по изменению климата, Национальную стратегию по возобновляемой энергетике до 2030 года и социально-экономические планы развития страны на 2022–2052 и 2022–2028 годы.

На заключительном мероприятии были представлены ключевые результаты исследований, дорожная карта развития возобновляемой энергетики, предложения по будущей технической поддержке и обсуждения национальных энергетических прогнозов.

«Эта программа представляет собой важный шаг вперёд для зелёного энергетического перехода в Туркменистане», – сказал Фархат Орунов, Программный аналитик экологического портфеля ПРООН в Туркменистане. «Укрепляя национальные возможности, интегрируя климатические меры в политику и продвигая возобновляемую энергетику, ПРООН вместе с партнерами по развитию помогает стране строить устойчивый путь в будущее, одновременно поддерживая глобальные усилия по борьбе с изменением климата и достижению ЦУР».

Совместная программа «Поддержка разработки политики и укрепление национального потенциала в области перехода к зелёной энергетике в Туркменистане», финансируемая Совместным фондом по Целям устойчивого развития (Joint SDG Fund), направлена на повышение потенциала Туркменистана для перехода к зелёной энергетике путём оценки текущих базовых показателей и технологических потребностей, разработки стратегий развития возобновляемой энергетики, а также развития навыков работников, вовлеченных в процесс энергетического перехода.

Программа была сосредоточена на поддержке перехода Туркменистана к зелёной энергетике путем укрепления национального потенциала и содействие разработке политики. Она активно вовлекала заинтересованные стороны для оценки потребностей энергетического сектора, разработке сценариев развития возобновляемой энергетики и продвижения энергоэффективности, с целью создания основы для перехода к «зеленой» энергетике и достижения значимых целей ЦУР. Интегрируя климатические меры в национальную политику, программа способствует устойчивому развитию и повышению климатической устойчивости, в итоге продвигая стремление страны к углеродной нейтральности. ///nCa, 21 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)