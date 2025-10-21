Мировое Признание: Качкар UTMB – Первый Этап Всемирной Серии в Турции

Черноморский регион Турции известен своей уникальной природной красотой: побережьем в форме полумесяца, густыми лесами, водопадами и высокогорными плато, окутанными туманом. В последние годы этот регион активно превращается в центр эко- и спортивного туризма. В сентябре 2025 года здесь прошел ультрамарафон KAÇKAR BY UTMB – первый турецкий этап знаменитой Всемирной Серии UTMB World Series.

Соревнование, проходившее с 26 по 28 сентября в живописных Качкарских горах района Чамлыхемшин (провинция Ризе), собрало более 1800 спортсменов из 50 стран мира. Мероприятие, организованное под лозунгом «Wild is the Trail» (Тропа дика), прошло при координации Министерства молодежи и спорта Турции, губернаторства Ризе, а также при поддержке Министерства культуры и туризма, Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA) и регионального агентства развития DOKA.

KAÇKAR BY UTMB стал не просто забегом, а международным событием, продемонстрировавшим природный, культурный и экономический потенциал Черноморского побережья. Тем самым Турция еще больше укрепила свои позиции на мировой карте спортивного туризма.

Спортсмены со всего мира – от Великобритании до Южной Африки, от Испании до Китая – испытывали свои силы на сложных тропах Качкарских гор. Хотя забег на 100 км был отменен из-за обильного снегопада, участники дистанций 50K и 20K проявили стойкость и достигли финиша.

Старт с плато Айдер оставил яркие впечатления как у зрителей, так и у участников. Местные жители приветствовали марафонцев в национальных костюмах под звуки традиционного инструмента тулум (включенного в список нематериального наследия ЮНЕСКО).

По итогам, в категории 50K среди женщин победила Жасмин Нуниг (05:21:52), среди мужчин – Коул Кэмпбелл (04:29:19). На дистанции 20K лучшими стали Бейза Гюзел (02:28:25) и Местан Турган (01:59:20).

Главная особенность забегов UTMB – объединение спорта и природы. Маршруты в Качкаре пролегали через древние караванные пути, пастушьи тропы и старинные деревни. Каждый километр стал моментом гармонии истории и природы.

KAÇKAR BY UTMB не только вывел Черноморский регион Турции на мировую спортивную арену, но и наглядно продемонстрировал его потенциал для экотуризма. В настоящее время Черноморский регион вызывает интерес как новое направление.

Качкарский марафон – это не просто спорт, а событие, объединяющее красоту природы, теплоту людей и дух выносливости. ///nCa, 21 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)