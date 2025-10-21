Комментарий TDH: Энергетическая безопасность – важная составляющая ТЭК Туркменистана

Глобальная энергетика находится в постоянном развитии, и последние десятилетия не являются исключением. С годами возникают новые факторы и процессы, создаются технологии, меняющие облик мировой системы энергоснабжения и, как следствие, трансформирующие международные отношения в данной области.

На протяжении нескольких десятилетий в Туркменистане осуществляются масштабные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие не только важное экономическое значение, но и играющие существенную роль в укреплении региональной и глобальной энергетической безо­пасности, для обеспечения которой необходимы: надёжное и стабильное энергоснабжение, диверсификация источников энергии, сокращение выбросов парниковых газов, развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности.

Сегодня инициированная Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и последовательно реализуемая под руководством Президента Сердара Бердымухамедова энергетическая политика Туркменистана нацелена на всестороннее развитие нефтегазовой промышленности и её динамичную интеграцию в международную энергосистему.

Оптимальное использование огромного потенциала отрасли, укрепление её позиций на мировом рынке с учётом востребованности высококачественной конкурентоспособной экологически чистой продукции, претворение в жизнь новых инфраструктурных проектов для дальнейшего прогресса и процветания Отчизны, обеспечения благополучия народа – в числе прио­ритетов национальной стратегии.

Как отметил глава государства на расширенном заседании Кабинета Министров, состоявшемся 11 июля текущего года, а также вновь подчеркнул на прошедшем 3 октября заседании Правительства, посвящённом итогам работы, выполненной в стране за девять месяцев года, перед отечественным ТЭК, являющимся одним из главных сегментов национальной экономики, стоят ключевые задачи. Президент Туркменистана заострил внимание на необходимости развития данного сектора, диверсификации экспорта природного газа на мировые рынки.

Глава государства Сердар Бердымухамедов поручил продолжить работу по внедрению последних достижений науки и инновационных технологий для повышения производственных мощностей предприятий комплекса. Также было дано указание осуществлять геолого-поисковые работы, постоянно совершенствовать деятельность по разведке нефтегазовых месторождений и открытию новых, добыче нефти и газа, принимать комплексные меры, направленные на реализацию на мировых рынках углеводородных ресурсов и продукции, получаемой от их переработки, продолжать производство конкурентоспособной и экологически чистой продукции за счёт укрепления материально-технической базы неф­тегазовой отрасли.

Следует отметить, что Туркменистан является мощной энергетической державой, входящей в число ведущих государств мира по запасам природного газа. Наша страна стремится к налаживанию деловых контактов с крупными нефтегазовыми компания­ми и авторитетными финансовыми институтами, а также к значительному расширению географии прямого энергодиалога. При этом, согласно требованиям современности, особое внимание уделяется вопросам активного внедрения в отечественный ТЭК новейших научно-технических разработок, инновационных технологий и цифровой системы.

Предприятия электроэнергетики, газовой и нефтяной отраслей, входящие в структуру отечественного топливно-энергетического комплекса, успешно функционируют и достигают значительных результатов.

За последние годы в электроэнергетике Туркменистана увеличены производственные мощности и действует ряд современных электростанций, работающих на природном газе и являющихся частью государственной энергораспределительной системы.

Как известно, газовая промышленность страны занимает более половины объёма промышленного производства Туркменистана. В настоящее время в газовой отрасли активно ведутся работы по поиску, оценке и промышленному освоению новых месторождений с использованием передовых технологий на всех стадиях производственного процесса, начиная с открытия, разведки, эксплуатации месторождения, транспортировки и хранения углеводородов и заканчивая их переработкой и доведения до потребителя конечной продукции.

Так, сегодня одним из самых надёжных источников «голубого топ­лива» стало газовое месторождение «Galkynyş», которому по запасам присвоено звание «супергиганта». В нынешнем году в результате успешного бурения на этом месторождении скважины № 285 глубиной 4452 метра получен новый приток природного газа с суточным дебитом 2 миллиона кубометров из пластов на глубине 4412–4136 метров.

С вводом в строй новых заводов по переработке природного газа всё больше развивается и газоперерабатывающая отрасль. Приоритетное значение придаётся созданию высокоэффективных производств с более глубокой переработкой газового сырья.

Положительные результаты дают принимаемые целевые меры по повышению объёмов добычи нефти. Так, продолжаются работы по выявлению новых нефтяных месторождений и их обустройству, совершенствованию производственной инфраструктуры нефтепромыслов за счёт использования современных технологий, способных поднять нефтеотдачу.

Наглядным примером тому служит достижение буровиков треста «Nebitgazburawlaýyş» Государственного концерна «Türkmennebit» на месторождении «Uzynada» – ввод в эксплуатацию новой скважины глубиной 6 тысяч 830 метров, с суточным дебитом 70 тонн нефтяного конденсата и 75 тысяч кубометров природного газа. Примечательно, что данная скважина введена в эксплуатацию в начале текущего года – Международного года мира и доверия.

Следует отметить, что в нашей стране эффективно развивается и нефтехимическая отрасль. Значительные результаты достигнуты в наращивании объёмов производства, расширении ассортимента и улучшении качества выпускаемой продукции, соответствующей мировым стандартам, обеспечивающей внутренний рынок и создающей сырьевую базу ТЭК. Поскольку нефть является не только топливом, но и основой химической промышленности, её используют для изготовления одежды, обуви, пластика, красок, в производстве электродов для металлургии.

В расширении нефтепромышленности особое внимание уделяется налаживанию выпуска водородного топлива, биотоплива, осветительного и технического керосина, сжиженного нефтяного газа, различных видов дизельного топлива, технических смазочных масел и полипропилена, а также электродного прокалённого кокса, дорожного и строительного битума и др.

В числе главных направлений проводимой работы в контексте достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) выступают активизация взаимовыгодного сотрудничества и обмен новейшими технологиями в рамках новых стандартов экологичности, привлечение инвесторов для поставок в нашу страну передового специального оборудования, внедрение экологически безопасных производств.

Именно достижению намеченных целей для установления прямых продуктивных контактов, запуска новых проектов и ознакомления с мировыми тенденциями способствуют ежегодно проводимые выставки, встречи и конференции, служащие эффективной площадкой для широкой популяризации достижений отечественного топливно-энергетического комплекса.

Международный выездной форум по привлечению иностранных инвес­тиций в экономику Туркменистана, прошедший 23–24 апреля в городе Куала-Лумпур (Малайзия), стал ярким тому примером. Организаторами выступили Государственные концерны «Türkmengaz» и «Türkmennebit», Торгово-промышленная палата Туркменистана в партнёрстве с ХО «Турк­мен Энергия Форум».

На предфорумной сессии «Будущее добычи углеводородов с применением искусственного интеллекта: раскрытие потенциала нефтегазовых залежей» отмечалось, что в ближайшем будущем ожидается внедрение технологий искусственного интеллекта, что откроет новые возможнос­ти для повышения эффективности, снижения эксплуатационных затрат и раскрытия огромного потенциала углеводородных месторождений. В ходе второй предфорумной сессии «Перспективы развития экономического и инвестиционного потенциала Туркменистана и Малайзии: в фокусе образование, туризм и предпринимательство» обсуждались перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, вопросы укрепления партнёрства в системе образования для подготовки высококвалифицированных специа­листов, разработки совместных инициатив по увеличению академической мобильности студентов и развитию двусторонних связей, продвижения устойчивого туризма через культурный обмен и инициативы ответственного туризма.

На повестку дня пленарного заседания «Международный год мира и доверия: роль Туркменистана в формировании будущего глобальной энергии и устойчивого развития» были вынесены основные аспекты энергетической политики нашей страны как основы энергетической дипломатии, региональной стабильности и глобального взаимодействия.

Участники форума на тематических сессиях «Новые инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: природный газ и монетизация», «Ускорение процесса привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты в Туркменистане с акцентом на строительство, транспорт, информационные технологии и телекоммуникацию», «Инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: нефть и нефтехимия», «Содействие сотрудничеству между частными секторами Туркменистана и Малайзии: развитие промышленности и сферы услуг», «Роль чистой энергии в создании устойчивого будущего: сокращение выбросов метана, СО2» обсудили такие актуальные вопросы, как эффективное использование богатейших природных ресурсов, развитие энергетических рынков, привлечение инвестиций во взаимовыгодные масштабные проекты, новые механизмы контактов в области повышения производительности на крупнейших месторождениях нашей страны, внедрение экологически безвредных производств, инновационных технологий и ноу-хау и др.

Как подчёркивали выступавшие, главными факторами растущей привлекательности Туркменистана для иностранных инвесторов являются экономическая и политическая стабильность в стране, а также соответствующая законодательная база. Сегодня в контексте конкретных проектов с ориентацией на долгосрочное партнёрство осваивается крупнейшее в мире газовое месторождение «Galkynyş», в частности, с целью обеспечения природным газом транснационального газопровода Туркменистан–Китай, Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, поставки в Узбекистан, поставки по схеме «swap» через Иран в Турцию.

Рассматривались и проекты по оптимизации добычи на эксплуатируемых месторождениях, повышению нефтеотдачи пластов, строительства современных нефтехимических комп­лексов, новые механизмы инвестиционного сотрудничества. Акцент также был сделан на привлечении инвестиций в освоение нефтяных блоков туркменского сектора Каспийского моря.

Специалисты профильных отраслей озвучили на форуме предложения по современным подходам в области разведки и добычи углеводородных ресурсов, по расширению производственных мощностей, глубокой переработке нефти и природного газа, выпуску разнообразной нефте- и газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на внутреннем и внешнем рынке.

Выступая с презентациями, эксперты зарубежных нефтегазовых компаний поделились накопленным опытом и новыми научными разработками, инновационными проектами, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии. Вниманию участников форума были предоставлены опытно-экспериментальные разработки по практическому использованию солнечной и ветровой энергии, биотоплива.

В настоящее время Туркменистан последовательно развивает международное сотрудничество, активно внедряя инновационные технологии и передовой мировой опыт в нефтегазовую сферу. В этой связи огромное значение придаётся развитию отношений с крупными зарубежными компаниями и бизнес-структурами на основе доверия, взаимного уважения и выгоды.

Подтверждением тому стали состоявшиеся 14 мая в Ашхабаде международная встреча и двусторонние пере­говоры Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с руководителем компании «Petronas» Тан Шри Тенгку Мухаммадом Тауфиком, министром промышленности и передовых технологий Объединённых Арабских Эмиратов, генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Солтаном Ахмедом Аль-Джабером, министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи и государственным министром Министерства иностранных дел ОАЭ Ахмедом Аль-Сайегом.

В международной встрече приняли участие руководители и представители отечественного топливно-энергетического комплекса, специалисты нефтегазовой отрасли и профильных отраслевых ведомств Объединённых Арабских Эмиратов и малайзийской компании «Petronas». По итогам были подписаны Соглашения между Государственным концерном «Türkmennebit», компанией «Petronas Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» (Малайзия) и компанией «ADNOC Türkmenistan RSC Limited» (ОАЭ), а также между Государственным концерном «Türkmengaz», компанией «Petronas Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» (Малайзия) и компанией «ADNOC Türkmenistan RSC Limited» (ОАЭ).

Важнейшим фактором, определяющим энергетическую трансформацию отечественного ТЭК, являются экологические требования, базирующиеся на бережном отношении к экосистеме, передовых технологиях и защите права будущих поколений на качество окружающей среды.

Так, на состоявшейся в гибридном формате 5 июня в Научно-исследовательском институте природного газа ГК «Türkmengaz» Международной научно-практической конференции «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов» обсуждались актуальные вопросы устойчивого развития энергетического сектора в условиях технологических и климатических изменений, обмена передовым опытом и выработки практических решений в области снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Укрепление сотрудничества между туркменскими и крупнейшими энергетическими компаниями, авторитетными организациями, научными кругами и финансовыми институтами, ориентированными на цифровые технологии и развитие человеческого капитала, стало главной целью форума.

Так, представители ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Форума стран-экспортёров газа, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Общества инженеров-нефтяников (SPE), Международного энергетического агентства (МЭА), известных международных компаний – «PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd», «CNPC», «Dragon oil», «Eni S.p.A.», а также руководители и ведущие специалисты отечественного нефтегазового сектора приняли участие в обсуждениях, в том числе по видеоконференцсвязи.

Форум продолжился двумя тематическими сессиями: «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты в разработке углеводородных ресурсов» и «Человеческий капитал как движущая сила экологической ответственности: Использование профессиональных знаний и инноваций для решения проблемы выбросов метана и углекислого газа».

Следует отметить, на сессиях международные эксперты поделились опытом с туркменскими коллегами и наметили пути дальнейшего углубления сотрудничества в сфере разработки углеводородных месторождений с высоким содержанием кислых газов и сокращения вредных выбросов в атмосферу. В то же время отечественные учёные представили последние научные разработки в этой сфере. Особое внимание уделено формированию устойчивой культуры безопасности и повышению осведомлённости об экологических рисках.

Таким образом, Туркменистан, используя свои богатые ресурсы, стратегическое географическое положение и приверженность миру в целях упрочения региональной стабильности, занимает ведущую позицию в формировании будущего глобальной энергии, что способствует укреплению экономической мощи Отчизны, повышению благосостояния туркменского народа. ///TDH, 20 октября 2025 г.