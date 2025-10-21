Граница без задержек: Как электронное информирование ускоряет импорт и транзит через Туркменистан

Государственная таможенная служба Туркменистана продолжает внедрение современных цифровых технологий с целью упрощения таможенных процедур и содействия международной торговле. Одним из ключевых направлений этой работы стало использование системы предварительного электронного информирования о товарах, предусмотренной Таможенным кодексом страны.

С 1 июня 2024 года перевозчики и иные заинтересованные лица обязаны заранее предоставлять электронную информацию о товарах, предназначенных для импорта в Туркменистан, а также о транзитных грузах.

Для подачи предварительной информации можно воспользоваться информационной системой «ASYCUDA World» и системой TIR-EPD Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в соответствии с Конвенцией о международной перевозке грузов (МДП) 1975 года. Информация принимается на туркменском, русском и/или английском языках.

По данным Государственной таможенной службы, за девять месяцев 2025 года предварительная информация была предоставлена по 75,4% партий товаров, ввозимых на территорию Туркменистана.

В частности, данные заранее поступили по 84% импортных и 69% транзитных партий. Из общего объема сведений 93% было передано через систему «ASYCUDA World», а 7% — через TIR-EPD.

Благодаря предоставлению предварительной информации таможенные органы оформляют товары в приоритетном порядке. Это способствует ускорению процедур, сокращению времени ожидания на границе и более быстрой доставке грузов получателям.

Внедрение электронного предварительного информирования направлено на развитие безбумажной трансграничной торговли, повышение транспортно-транзитного потенциала Туркменистана и создание современных, удобных условий для участников внешнеэкономической деятельности через цифровизацию таможенных процессов. ///nCa, 21 октября 2025 г.