Новый этап развития туркменского химпрома: В Туркменабате дан старт строительству завода суперфосфата и сульфата аммония

15 сентября Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе имени С.А.Ниязова в Лебапском велаяте.

Завод мощностью 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония по заказу Государственного концерна «Türkmenhimiýa» построит южнокорейская компания Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.

Приветствуя участников церемонии, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в настоящее время эффективно функционирует ряд крупных предприятий химической индустрии. На этих мощных предприятиях за счёт использования местного сырья производится высококачественная продукция, объёмы которой последовательно растут.

Новый комплекс призван обеспечить надёжное снабжение сельхозпроизводителей и внутренних потребителей страны высококачественным фосфорным удобрением, создаст возможность для укрепления продовольственной безопасности независимого государства и выпуска у себя импортируемых из-за рубежа фосфорных удобрений.

Глава компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Джонгу Вон-джу подчеркнул, что нынешняя церемония – это не только закладка фундамента завода, но и очередной важный шаг на пути к обеспечению мирного и устойчивого развития Туркменистана.

Строительство комплекса минеральных удобрений является важным национальным проектом, призванным стать значимым вкладом в развитие газохимической промышленности и сельского хозяйства Туркменистана.

Затем Президент Бердымухамедов подписал памятную запись по случаю церемонии закладки нового объекта, которая была помещена в специальную капсулу.

Планы на будущее

Как заявил Президент в стране осуществляется продуктивная работа по формированию новых производств химической промышленности.

В частности, в этрапе Туркменбаши Балканского велаята планируется построить комплекс по выпуску карбамида, в Ахале – вторую очередь завода по производству бензина из газа, а также на территории Марыйского этрапа Марыйского велаята – завод по выпуску минеральных удобрений.

Наряду с другими регионами важное значение придаётся социально-экономическому развитию Лебапского велаята.

Близится к завершению строительство участка Мары–Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат.

В городе Туркменабат продолжается возведение нового комплекса зданий Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что в перспективе будет успешно осуществляться программная деятельность по комплексному развитию регионов страны, созданию современных новых производств.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова

Дорогие соотечественники!

Уважаемые люди!

Сегодня мы принимаем участие в церемонии закладки фундамента комп­лекса по производству минеральных удобрений на Туркмен­абатском химическом заводе имени С.А.Ниязова Лебапского велаята. Сердечно поздравляю всех с этим знаменательным событием!

Уважаемые люди!

Химическая промышленность выступает одной из ключевых отраслей нашей экономики. Для развития отрасли в стране осуществляется масштабная работа: осваиваются огромные объёмы инвестиций, реализуются крупные проекты, в производство внедряются современные технологии.

В настоящее время эффективно функционирует ряд крупных предприятий химической индустрии.

На этих мощных предприятиях за счёт использования местного сырья производится высококачественная продукция, объёмы которой последовательно растут.

Уважаемые люди!

Реализуемые в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства крупные проекты, сдаваемые в эксплуатацию новые производственные объекты, нацелены на укрепление нашей экономики, обеспечение мирной и счастливой жизни нашего народа.

При воплощении в жизнь этих проектов мы придаём особое значение соблюдению экологических требований, внедрению передовых технологий. В результате осуществ­ляемые совместно с нашими парт­нёрами крупные промышленные проекты удостаиваются со стороны авторитетных международных организаций позитивных оценок о полном соответствии высокому качеству, инновационным решениям и экологическим требованиям.

Уважаемые люди!

Проект нового комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе имени С.А.Ниязова Государственного концерна «Türkmenhimiýa» будет реализован компанией «Daewoo» Республики Корея.

При строительстве данного комп­лекса, фундамент которого сегодня закладывается, будут применяться инновационные технологичные оборудование и средства, которые позволят соблюдать требования экологии.

Новый комплекс призван обес­печить надёжное снабжение сельхозпроизводителей и внутренних потребителей страны высококачественным фосфорным удобрением, создаст возможность для укрепления продовольственной безопасности ­независимого государства и выпуска у себя импортируемых из-за рубежа фосфорных удобрений.

На новом производстве ежегодно будет производиться 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония. После сдачи в эксплуатацию комплекса значительно возрастёт потенциал химической промышленности страны.

С вводом в строй современного химического предприятия появятся дополнительные рабочие места. Подготовку большей части специалистов, которые будут здесь трудиться, предусматривается осуществлять в высших учебных заведениях зарубежных стран, для их работы будут созданы все необходимые условия.

Уважаемые люди!

Осуществляется продуктивная работа по формированию новых производств отечественной химической промышленности.

В частности, в этрапе Турк­менбаши Балканского велаята планируется построить комплекс по выпуску карбамида, в Ахале – вторую очередь завода по производству бензина из газа, а также на территории Марыйского этрапа Марыйского велаята – завод по выпуску минеральных удобрений.

Реализация подобных крупных проектов в стране является свидетельством огромного внимания, уделяемого развитию химической индустрии.

Уважаемые люди!

Наряду с другими регионами мы также придаём важное значение социально-экономическому развитию Лебапского велаята. Здесь последовательно возводятся и сдаются в эксплуатацию мощные промышленные предприятия, объекты и сооружения социально-культурного назначения.

В настоящее время на завершающем этапе ведётся строительство участка Мары–Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат. В городе Туркмен­абат продолжается возведение нового комплекса зданий Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

В перспективе мы будем успешно осуществлять программную деятельность по комплексному развитию регионов страны, созданию современных новых производств.

Уважаемые люди!

Дорогие участники торжества!

Ещё раз сердечно поздравляю всех вас с закладкой в Международный год мира и доверия фундамента комп­лекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе в Лебапском велаяте! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в проводимой работе!

///nCa, 16 октября 2025 г.