Зеленый метанол из хлопчатника – Туркменистан и Daewoo обсуждают перспективы дальнейшего партнерства

14 октября 2025 года состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с председателем правления корейской компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Джонгом Вон-джу.

В ходе встречи Джонг Вон-джу выразил благодарность за возможность диалога и подчеркнул поступательное развитие отношений между Туркменистаном и Кореей.

Он отметил, что с первых лет независимости Туркменистана крупные корейские компании осуществляют эффективную деятельность на туркменском рынке, в частности, в нефтегазовом комплексе и химической индустрии.

Бердымухамедов, в свою очередь, тепло приветствовал гостя и выразил признательность ряду корейских общественных деятелей, включая бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, экс-спикера Национальной Ассамблеи Кима Чжин Пхё и экс-руководителя Межпарламентской группы дружбы «Корея–Туркменистан» Ли Даль Гона за их усилия в укреплении диалога между странами.

Он подчеркнул, что отношения между Туркменистаном и Кореей носят долгосрочный и стратегический характер, основанный на взаимном уважении и доверии.

Особое внимание на встрече было уделено инновационным проектам в химической промышленности Туркменистана.

Джонг Вон-джу подтвердил готовность «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» внести вклад в реализацию этих инициатив.

Национальный Лидер туркменского народа рассказал о перспективных разработках, в частности, о возможности производства «зелёного» метанола из стеблей хлопчатника, который отличается экологической чистотой и промышленной пригодностью.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил наличие возможностей для развития новых направлений двустороннего сотрудничества. В этом контексте сотрудничество с корейскими партнёрами, в частности с Государственным концерном «Türkmenhimiýa», открывает новые перспективы для внедрения передовых технологий и соблюдения высоких экологических стандартов.

Особое значение придаётся качеству и своевременности выполнения проектов, а также внедрению научных и технических достижений. Джонг Вон-джу выразил благодарность за предоставленные возможности и заверил, что «Daewoo» продолжит ответственно выполнять свои обязательства.

Ранее сообщалось, что Государственный концерн «Türkmenhimiýa» и «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» заключили контракт на строительство комплекса по производству минеральных удобрений. Комплекс рассчитан на производство 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония в год. ///nCa, 15 октября 2025 г.