Грузовой поезд Китай-Европа отмечает 50-тысячный рейс из порта Хоргос

В субботу (11 октября) из железнодорожного порта Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая отправился грузовой поезд Китай-Европа, загруженный электронными товарами, механическим и электрическим оборудованием, а также товарами повседневного спроса, направляющийся в Малашевице, Польша. Этот рейс стал 50-тысячным поездом, прошедшим через порт с начала его работы в марте 2016 года, сообщила газета Global Times.

Железнодорожный порт Хоргос, ключевой узел на маршрутах Китай-Европа и Китай-Центральная Азия, демонстрирует экспоненциальный рост грузовых перевозок. На обработку первых 10 000 рейсов у порта ушло 54 месяца, но темпы значительно ускорились: 50-тысячный рубеж был достигнут менее чем за 13 месяцев после 40-тысячного рейса. Только в этом году порт обработал более 1500 поездов, что на 20% больше, чем в прошлом году, а общий объем грузов достиг 4 миллионов тонн, увеличившись на 18%, сообщил Чжан Юнью, менеджер по бизнесу компании Xinjiang Zhonglian Haitong International Freight Forwarding Co.

В настоящее время порт обслуживает в среднем 27 поездов в день, а перевалка возвращающегося состава завершается каждые два часа. Железнодорожное сообщение обеспечивает доставку произведённых в Китае товаров — потребительской продукции, электроники и сельхозпродукции — на рынки Центральной Азии и Европы. Сегодня через Хоргос проходят 90 международных железнодорожных маршрутов, соединяющих 46 городов и регионов в 18 странах.

Значительное повышение эффективности работы порта произошло в мае после внедрения инициативы «Умный железнодорожный порт + локальное ускоренное таможенное оформление», реализованной Хоргосской таможней. В результате время таможенного оформления импортных грузов сократилось примерно на 70 % — с двух-трёх дней до 16 часов, а для экспортируемых местных товаров — на 80 %, с шести часов до одного часа.

Расположенный на границе Китая и Казахстана железнодорожный порт Хоргос продолжает укреплять свою роль важнейшего звена мировой торговой цепочки, удовлетворяя растущий спрос на эффективные и надёжные грузоперевозки между Китаем, Центральной Азией и Европой. ///nCa, 13 октября 2025 г.