Туркменистан примет председательство в СНГ в 2026 году

На заседании саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), прошедшем в Душанбе, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о переходе председательства в СНГ к Туркменистану в предстоящем 2026 году.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выразил признательность за оказанное доверие и изложил приоритеты страны на период председательства.

Он подчеркнул, что решение о передаче председательства рассматривается Туркменистаном как знак уважения и доверия со стороны всех стран-участниц СНГ, а также как признание вклада Туркменистана в развитие Содружества.

«Туркменистан со всей ответственностью подойдёт к председательству, в полной мере осознавая масштаб и уровень задач, которые нам вместе предстоит решать», — отметил глава государства.

В ближайшее время Туркменистан разработает Концепцию председательства в СНГ на 2026 год. Этот документ будет отражать подходы к дальнейшему укреплению межгосударственного сотрудничества с учетом наиболее актуальных потребностей стран Содружества. Концепция будет своевременно направлена всем государствам-участникам по дипломатическим каналам.

Основной целью Туркменистана на период председательства станет содействие укреплению сотрудничества между странами СНГ для реализации потенциала организации, содействия экономическому развитию и повышению уровня жизни народов. «Важнейшей характеристикой нашей деятельности станет чёткое следование принципам и целям, заложенным в основание СНГ», — подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

Глава Туркменистана выразил убеждение, что СНГ должно оставаться важным инструментом сотрудничества.

«Убеждены, что СНГ призвано и далее служить важным инструментом сотрудничества, основанного на доброй воле участников, равноправии и взаимоуважении, соотнесении с национальными интересами каждой страны. Именно это обеспечивало и будет в дальнейшем обеспечивать Содружеству Независимых Государств жизнеспособность и гибкость, раскрывать новые грани и перспективы партнерства, обуславливать существование СНГ в качестве одного из факторов устойчивости системы международной стабильности и безопасности», — сказал Президент Туркменистана.

Следующий саммит глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Туркменистане, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. ///nCa, 11 октября 2025 г.