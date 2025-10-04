Германия и Туркменистан: 35-летие Единства ФРГ стало поводом для обзора двустороннего партнерства и планов на будущее

В Ашхабаде 3 октября 2025 года состоялось торжественное празднование Дня Германского Единства, приуроченное к 35-летию воссоединения Германии. Торжество провел Посол Германии в Туркменистане Бернд Хайнце.

В качестве главного гостя от правительства Туркменистана на приеме присутствовал вице-премьер, курирующий торговый сектор, Нокергулы Атагулыев.

В своей речи Посол Хайнце, описывая состояние современных германо-туркменских отношений, выделил приверженность обеих стран принципам мультилатерализма с центральной ролью Организации Объединенных Наций. Это особенно актуально в контексте глобальных вызовов, где Германия и Туркменистан выступают за решение проблем через международное право и диалог. Хайнце выразил благодарность Туркменистану за его открытую поддержку такого подхода, что способствует укреплению доверия между народами.

В прошлом году партнерство достигло новых высот. В сентябре 2024 года Президент Туркменистана встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках формата «Центральная Азия – Германия» (C5+1), что что явилось очевидным знаком взаимного уважения и готовности к углублению сотрудничества.

В октябре 2024 года в Ашхабаде были открыты две новые больницы, где немецкие специалисты внесли вклад в оснащение оборудованием. «В новом центре физиологии немецкие и туркменские ученые совместно исследуют влияние жары на организм человека. Ввиду глобального изменения климата такие исследования и в Туркменистане в том числе приобретают все большее, можно сказать, жизненно важное значение», – рассказала Посол.

Экономическое сотрудничество остается ключевым аспектом отношений. На 10-м заседании германо-туркменской рабочей группы по экономическому сотрудничеству в ноябре 2024 года в Берлине стороны обсудили перспективы в сферах возобновляемых источников энергии, водного и сельского хозяйства, «зеленой экономики», транспортной и логистической инфраструктуры, финансов и банковского дела, а также поддержки малых и средних предприятий.

«Не в последнюю очередь участие Туркменистана в саммите ЕС – Центральная Азия в Самарканде в апреле 2025 года укрепило его интеграцию в европейский контекст. Принятие совместного стратегического партнерства с пакетом многомиллиардных инвестиций создает новые экономические перспективы и для Туркменистана», – считает Посол.

Он выразил заинтересованность немецких компаний расширении не только торговли, но и инвестиций в Туркменистане.

В апреле 2025 года состоялся телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа с Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, где было выражено удовлетворение устойчивым развитием двусторонних отношений. Особо отмечался рост объема торговли и открытие памятника Иоганну Вольфгангу фон Гёте в Ашхабаде в 2024 году как символ уважения к немецкой культуре и стремления к укреплению дружбы.

«Через две недели в Берлине состоится новый раунд политических консультаций между нашими правительствами», – сообщил дипломат.

Посол Хайнце также поздравил туркменскую сторону с выбором туркменского дипломата для курса повышения квалификации в Федеральном Министерстве иностранных дел Германии, что подчеркивает высокий уровень профессионализма туркменских коллег.

Культурные и образовательные связи играют важную роль в партнерстве.

По словам Посла, более 50 тысяч человек в Туркменистане изучают немецкий язык, который преподается в университетах, центре «Dil» и в ряде ПАШ-школ, которые считаются партнерами будущего.

«Лектор Германской службы академических обменов (DAAD) преподает в Институте международных отношений Министерства иностранных дел. Помимо этого, установлено партнерство между четырьмя немецкими и туркменскими университетами», – отметил Посол.

Говоря о ближайших планах на будущее, дипломат заявил, что через две недели делегация Федерального министерства исследований, технологий и космоса Германии совместно с туркменской стороной изучит научный потенциал Туркменистана в отдельных областях, определит точки соприкосновения для сотрудничества в области исследований и обсудит расширение существующего партнерства между вузами.

Глядя в будущее, Германия стремится к расширению совместных проектов в устойчивой энергетике и экологии.

«Мы хотим больше диверсифицировать наше экономическое сотрудничество: больше поддерживать партнерства малых и средних предприятий, больше развивать логистические связи между Европой и Туркменистаном, больше сотрудничать в области инфраструктуры и цифровизации», – подчеркнул Посол Хайнце.

В сфере образования планируется расширение сети ПАШ-школ, увеличение экзаменов по немецкому языку через Институт Гёте, интенсификация академического обмена и диалог между гражданскими обществами.

Как было заявлено, Германия желает продолжить и расширить диалог в формате ЕС – Центральная Азия и укрепить сотрудничество с Туркменистаном в Организации Объединенных Наций и региональных организациях.

В заключение речи посол Хайнце обратился к туркменскому руководству с призывом содействовать реализации этих планов.

Празднование Дня Германского Единства в Ашхабаде стало не только воспоминанием о историческом воссоединении Германии, но и подтверждением крепкой дружбы с Туркменистаном, основанной на доверии, уважении и общих перспективах процветания. ///nCa, 4 октября 2025 г.

Несколько фото с торжества: