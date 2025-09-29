В Брюсселе открыт «Туркменский уголок» в пространстве COMET

В рамках культурного суаре, посвящённого празднованию Дня независимости Туркменистана, в популярном брюссельском центре COMET был торжественно открыт «Туркменский уголок», подготовленный при участии проекта BinyamProject.

COMET – одна из известных площадок бельгийской столицы, где проходят мероприятия самого разного профиля – от деловых форумов до художественных презентаций. Каждое помещение этого пространства оформлено в индивидуальном стиле, и именно здесь, в день, посвящённый независимости Туркменистана, появилась новая культурная экспозиция.

Центральным объектом «Туркменского уголка» стало уникальное произведение искусства – большая карта Туркменистана, составленная из фрагментов традиционного текстиля. Авторство принадлежит туркменским мастерицам, вложившим в работу богатые символы и орнаменты, отражающие культурное разнообразие регионов страны. В своём выступлении Посол Туркменистана Сапар Пальванов отметил, что это панно является не только художественным проектом, но и яркой метафорой: «Мир состоит из разных элементов, которые, соединяясь, формируют единое гармоничное целое».

Экспозиция приурочена к Международному году мира и доверия, провозглашённому Генеральной Ассамблеей ООН. Она символизирует, что разнообразие культур и традиций, объединённое усилиями людей, может стать вкладом в укрепление доверия и диалога между народами. Открытие «Туркменского уголка» стало частью итогов Второго Центральноазиатского европейского креативного форума, проходившего в Брюсселе.

Посол Туркменистана выразил благодарность руководству COMET за предоставленную возможность реализовать проект в таком открытом и посещаемом пространстве. По его словам, новая экспозиция позволит европейской публике ближе познакомиться с культурным кодом Туркменистана и внесёт значимый вклад в развитие взаимопонимания и культурного сотрудничества. ///nCa, 29 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)