АБР одобрил первый проект в секторе здравоохранения Туркменистана

Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение кредита в размере $75 млн и гранта в размере $2 млн из Японского фонда содействия процветанию и устойчивости Азиатско-Тихоокеанского региона (JFPR) для повышения качества и расширения услуг медицинских сестер и акушерок в Туркменистане, сообщается в пресс-релизе АБР.

Это первый проект АБР в секторе здравоохранения страны, направленный на укрепление профессии медсестры и улучшение доступа к качественным медицинским услугам.

«Проект призван обеспечить высококачественную медицинскую помощь, ориентированную на потребности населения, и равный доступ к услугам здравоохранения через развитие сестринского образования и профессии», — отметил страновой директор АБР в Туркменистане Артур Андрисяк. «Это третий проект АБР в стране за всю историю, что подчеркивает укрепление нашего партнерства, особенно в год 25-летия сотрудничества АБР и Туркменистана».

Проект включает строительство нового здания школы медсестер в Ашхабаде, спроектированного с учетом климатических требований и оснащенного современным оборудованием. В инфраструктуру войдут симуляционные лаборатории для интерактивного и клинического обучения, безопасная палата для матерей, общежитие и сад съедобных растений для продвижения здорового питания. Также будет закуплено новое учебное и медицинское оборудование.

Кроме того, проект направлен на повышение качества сестринского образования и профессиональной подготовки. Учебные программы будут модернизированы в соответствии с международными стандартами, а преподаватели и старшие медсестры пройдут курсы повышения квалификации. Это позволит укрепить роль медсестер в системе здравоохранения и улучшить управление человеческими ресурсами.

Общая стоимость проекта составляет $98 млн, из которых $23 млн предоставляет правительство Туркменистана. АБР остается ключевым партнером Туркменистана, поддерживая усилия страны по созданию устойчивой и конкурентоспособной экономики.///nCa, 25 сентября 2025 г.