Президент Туркменистана поздравил участников Инвестиционного форума TIF 2025 в Авазе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравительным посланием к участникам Инвестиционного форума Туркменистана (TIF 2025), открывшегося в Национальной туристической зоне «Аваза» в преддверии 34-й годовщины независимости страны. Форум также приурочен к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и направлен на укрепление экономического потенциала государства.

В своём обращении глава государства отметил, что форум играет ключевую роль в повышении промышленного потенциала Туркменистана, привлечении инвестиций для диверсификации экономики, создании новых производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию для мировых рынков, а также в наращивании мощностей действующих предприятий. «Твёрдо уверен, что нынешнее мероприятие в Авазе будет способствовать дальнейшей индустриализации и социально-экономическому развитию регионов в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, внедрению современных технологий в отрасли, активному продвижению концепции цифровой экономики и привлечению инвестиций», – подчеркнул президент.

Форум предоставляет уникальную площадку для укрепления связей с иностранными инвесторами, бизнесменами, международными финансово-банковскими структурами, а также государственными органами и предпринимателями Туркменистана. Участники смогут обменяться опытом в области устойчивого развития, внедрения новых технологий, цифровой экономики и инноваций. Гостям форума будут представлены достижения Туркменистана в сфере инновационных технологий, а также возможности для налаживания сотрудничества и повышения качества продукции до международных стандартов.

Президент особо выделил важность проводимых в стране реформ, направленных на реализацию среднесрочных и долгосрочных государственных программ, стратегий и концепций.

«Участвующие в этом важном мероприятии гости, смогут ознакомиться с общими экономическими показателями развития Туркменистана на сегодняшний день, его инвестиционной стратегией, промышленно-инновационным развитием, внедрением научно-технических разработок и новейших технологий в производственную систему, экономическим потенциалом нашей страны и достижениями за годы независимости», – отметил глава государства.

В завершение своего обращения президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул: «Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны связано с диверсификацией экономики, эффективным использованием богатых природных и сырьевых ресурсов государства, ростом производств в различных областях в частном секторе, а также с увеличением объёма инвестиций в основанные на инновационных технологиях отрасли и в современные промышленные и производственные проекты». ///nCa, 18 сентября 2025 г.