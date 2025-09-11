Проект ПРООН/ГЭФ проводит Конкурс «Зеленые идеи: Женщины и Климат»

Конкурс «Зеленые идеи: Женщины и Климат» проводится в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод», финансируемого Глобальным экологическим фондом (GEF) и реализуемого совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.
Конкурс организован для жителей пилотных регионов проекта — Дашогузского и Лебапского велаятов Туркменистана, где воздействие Аральского кризиса ощущается особенно остро и где ПРООН и партнеры уже ведут комплексную работу по поддержке местных сообществ.
Главная цель конкурса — стимулировать сельских жителей к разработке и внедрению инновационных идей, способствующих созданию альтернативных источников дохода, устойчивых к изменению климата и помогающих смягчать последствия Аральского кризиса, с особым акцентом на лидерство и участие женщин.
К участию приглашаются фермеры, индивидуальные предприниматели и представители НПО Дашогузского и Лебапского велаятов. При этом проекты должны отражать и усиливать роль женщин в устойчивом развитии и климатической адаптации.
Общий контекст и вызовы
Арал — один из наиболее уязвимых к изменению климата регионов Центральной Азии. Ситуация усугубляется последствиями Аральского кризиса, особенно в Дашогузском и Лебапском велаятах, где реализуется проект.
Основные вызовы
• Недостаточная система учета и рационального распределения воды для орошения приусадебных участков, что особенно важно для женщин, активно занятых в ведении домашнего хозяйства и огородничества.
• Отсутствие комплексного учета продукции, выращенной на приусадебных участках, где женщины вносят значительный вклад в продовольственную безопасность семей и сообществ.
• Снижение урожайности и продуктивности пастбищ в засушливые годы (до 50–70%), что затрудняет обеспечение устойчивых источников дохода. Это требует особого внимания к расширению возможностей женщин в применении инновационных практик и адаптации сельского хозяйства к изменению климата.
• Ограниченный доступ женщин к специализированным знаниям, обучению и ресурсам, необходимым для внедрения устойчивых методов ведения хозяйства и эффективного управления природными ресурсами.
Цель и задачи
Цель:
Повышение экономической устойчивости сельских жителей, особенно женщин, в пилотных регионах проекта путём создания новых, экологически дружественных источников дохода, способствующих адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
Задачи:
• стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства;
• продвигать устойчивые модели землепользования и бережное использование водных ресурсов;
• обучать навыкам бизнес-планирования, маркетинга и финансового управления;
• повышать осведомлённость о влиянии изменения климата и возможных путях адаптации.
Тематические направления
Участники могут представить идеи в одной из категорий:
- альтернативное сельское хозяйство и агротуризм;
- эко-ремесла и переработка отходов;
- услуги и технологии для «зелёной» экономики;
- эко-образование и просвещение.
Формат подачи: презентация (PowerPoint или PDF), видеоролик (до 3 минут), либо описание проекта в текстовом формате.
Каждая заявка должна содержать: название проекта, категорию, автора/команду, описание проблемы, решение, целевую аудиторию, бизнес-модель, план реализации, команду, ожидаемые результаты.
Этапы конкурса
- Приём заявок
Заявки принимаются до 15 октября 2025 года.
- Отбор финалистов
Лучшие идеи будут приглашены в финал конкурса.
- Финал и награждение
Финал состоится 25 октября 2025 года. Победители получат призы от ПРООН и возможность быть рассмотренными для участия в будущих грантовых инициативах ПРООН.
- Поддержка победителей
Финалисты смогут получить дополнительное сопровождение и консультации специалистов проекта ПРООН/ГЭФ для реализации своих идей в дальнейшем.
Ожидаемые результаты
- Появление новых, устойчивых бизнесов, созданных в целевых регионах.
- Повышение экономической независимости и социального статуса женщин.
- Демонстрация успешных примеров адаптации к изменению климата.
- Рост осведомлённости сообществ о рациональном использовании природных ресурсов.
Этот конкурс станет не просто соревнованием, а стимулом для развития местных сообществ, где сельские жители, и особенно женщины, смогут стать ключевыми агентами перемен в борьбе с последствиями изменения климата. ///ПРООН Туркменистан