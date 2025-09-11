Проект ПРООН/ГЭФ проводит Конкурс «Зеленые идеи: Женщины и Климат»

Конкурс «Зеленые идеи: Женщины и Климат» проводится в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод», финансируемого Глобальным экологическим фондом (GEF) и реализуемого совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

Конкурс организован для жителей пилотных регионов проекта — Дашогузского и Лебапского велаятов Туркменистана, где воздействие Аральского кризиса ощущается особенно остро и где ПРООН и партнеры уже ведут комплексную работу по поддержке местных сообществ.

Главная цель конкурса — стимулировать сельских жителей к разработке и внедрению инновационных идей, способствующих созданию альтернативных источников дохода, устойчивых к изменению климата и помогающих смягчать последствия Аральского кризиса, с особым акцентом на лидерство и участие женщин.

К участию приглашаются фермеры, индивидуальные предприниматели и представители НПО Дашогузского и Лебапского велаятов. При этом проекты должны отражать и усиливать роль женщин в устойчивом развитии и климатической адаптации.

Общий контекст и вызовы

Арал — один из наиболее уязвимых к изменению климата регионов Центральной Азии. Ситуация усугубляется последствиями Аральского кризиса, особенно в Дашогузском и Лебапском велаятах, где реализуется проект.

Основные вызовы

• Недостаточная система учета и рационального распределения воды для орошения приусадебных участков, что особенно важно для женщин, активно занятых в ведении домашнего хозяйства и огородничества.

• Отсутствие комплексного учета продукции, выращенной на приусадебных участках, где женщины вносят значительный вклад в продовольственную безопасность семей и сообществ.

• Снижение урожайности и продуктивности пастбищ в засушливые годы (до 50–70%), что затрудняет обеспечение устойчивых источников дохода. Это требует особого внимания к расширению возможностей женщин в применении инновационных практик и адаптации сельского хозяйства к изменению климата.

• Ограниченный доступ женщин к специализированным знаниям, обучению и ресурсам, необходимым для внедрения устойчивых методов ведения хозяйства и эффективного управления природными ресурсами.

Цель и задачи

Цель:

Повышение экономической устойчивости сельских жителей, особенно женщин, в пилотных регионах проекта путём создания новых, экологически дружественных источников дохода, способствующих адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Задачи:

• стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства;

• продвигать устойчивые модели землепользования и бережное использование водных ресурсов;

• обучать навыкам бизнес-планирования, маркетинга и финансового управления;

• повышать осведомлённость о влиянии изменения климата и возможных путях адаптации.

Тематические направления

Участники могут представить идеи в одной из категорий:

альтернативное сельское хозяйство и агротуризм;

эко-ремесла и переработка отходов;

услуги и технологии для «зелёной» экономики;

эко-образование и просвещение.

Формат подачи: презентация (PowerPoint или PDF), видеоролик (до 3 минут), либо описание проекта в текстовом формате.

Каждая заявка должна содержать: название проекта, категорию, автора/команду, описание проблемы, решение, целевую аудиторию, бизнес-модель, план реализации, команду, ожидаемые результаты.

Этапы конкурса

Приём заявок

Заявки принимаются до 15 октября 2025 года. Отбор финалистов

Лучшие идеи будут приглашены в финал конкурса. Финал и награждение

Финал состоится 25 октября 2025 года. Победители получат призы от ПРООН и возможность быть рассмотренными для участия в будущих грантовых инициативах ПРООН. Поддержка победителей

Финалисты смогут получить дополнительное сопровождение и консультации специалистов проекта ПРООН/ГЭФ для реализации своих идей в дальнейшем.

Ожидаемые результаты

Появление новых, устойчивых бизнесов, созданных в целевых регионах.

Повышение экономической независимости и социального статуса женщин.

Демонстрация успешных примеров адаптации к изменению климата.

Рост осведомлённости сообществ о рациональном использовании природных ресурсов.

Этот конкурс станет не просто соревнованием, а стимулом для развития местных сообществ, где сельские жители, и особенно женщины, смогут стать ключевыми агентами перемен в борьбе с последствиями изменения климата. ///ПРООН Туркменистан