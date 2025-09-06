Туркменистан отправил гуманитарную помощь Афганистану

5 сентября в Кабул была доставлена гуманитарная помощь из Туркменистана.

Согласно Распоряжению Президента Сердара Бердымухамедова в качестве гуманитарной помощи соседнему афганскому народу, в первую очередь детям и жителям, пострадавшим от землетрясения, переданы текстильные изделия, продукты питания, а также одежда и другая необходимая продукция.

Общий объем гуманитарного груза, направленного Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, составил 30 тонн.

Груз доставил специальный рейс Государственной службы «Türkmenhowaýollary» Ашхабад–Кабул. ///nCa, 6 сентября 2025 г.