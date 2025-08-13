Фестиваль YOUTHx в Ашхабаде подчеркивает приверженность ЕС вовлечению молодежи

12 августа 2025 года Представительство Европейского Союза в Туркменистане поддержала фестиваль YOUTHx, который прошел в Ашхабаде по случаю Международного дня молодежи.

Мероприятие было организовано в партнерстве с «Creative Corner» и «Ynamly Kepil» и собрало молодых людей со всей столицы для целого дня семинаров, диалога и обмена мнениями.

Фестиваль был посвящен расширению возможностей молодежи в цифровую эпоху и предоставил платформу для развития таких важных навыков, как коммуникация, лидерство и управление проектами. В ходе серии интерактивных семинаров участники изучали такие темы, как публичные выступления, цифровой этикет, работа в команде, постановка целей и принятие решений. Все сессии проводились местными тренерами, экспертами и выпускниками программ, поддерживаемых ЕС.

В дополнение к основным сессиям, в рамках фестиваля был организован питчинг-круг для лидеров, где участники представили свои идеи по инициативам, возглавляемым молодежью, и получили отзывы от наставников, организаторов и сверстников. Несколько предложений касались социальных вопросов, таких как экологическая устойчивость, инклюзивность и вовлечение сообщества.

На заключительной сессии были вручены сертификаты участия в знак признания наиболее активных участников и перспективных идей.

Содействие вовлечению молодежи и поддержка развития человеческого капитала остаются ключевыми приоритетами сотрудничества Европейского Союза с Туркменистаном. Представительство продолжает тесно сотрудничать с местными заинтересованными сторонами в целях создания инклюзивных платформ для диалога, обучения и обмена опытом. ///nCa, 13 августа 2025 г. (в сотрудничестве с Представительством Европейского союза в Туркменистане)



