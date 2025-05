В Турции состоялась научная конференция под эгидой«Международного года мира и доверия»

16 мая 2025 года Посольство Туркменистана в Турецкой Республике совместно с университетом города Алания организовало научную конференцию, приуроченную 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и провозглашению 2025 года «Международным годом мира и доверия».

В мероприятии принял участие глава муниципалитета Алании Фатих Юркмезер, ректор университета Алании профессор Айкут Екинджи, а также представители общественно-политических организаций, творческого и научного сообщества Турецкой Республики, студенческая молодёжь и СМИ.

Особый акцент в рамках научной конференции был сделан на праздновании в 2025 году 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и провозглашении 2025 года «Международным годом мира и доверия», что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

В своих выступлениях участники отметили, что принятая по инициативе Туркменистана резолюция Генеральной Ассамблеей ООН – «Международный год мира и доверия – 2025 год» стала практическим воплощением философии международных отношений «Диалог – гарантия мира», объявленной Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Также, участники конференции ознакомились с тематическим видеороликом, посвящённым юбилею туркменского нейтралитета, и обсудили подготовку к крупному международному форуму, который пройдёт в декабре 2025 года в честь этой знаменательной даты.

В рамках конференции, была организована выставка книг Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

По завершении конференции Посольство Туркменистана в Турецкой Республике передало в библиотечный фонд университета Алании экземпляры книг Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, Героя-Аркадага, изданных на турецком языке.

Кроме того, в рамках мероприятий в Алании Посол Туркменистана в Турции М.Ишангулыев провел ряд встреч с главой муниципалитета Фатихом Юркмезером и ректором университета Алании Айкутом Екинджи. /// nCa, 17 May 2025 (in cooperation with Embassy of Turkmenistan in Turkiye)