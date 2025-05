Визит заместителя Регионального директора ЮНФПА в Туркменистан

16 мая 2025 г. – Заместитель Регионального директора Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по Восточной Европе и Центральной Азии г-н Клаус Бек с 12 по 16 мая 2025 года находился с миссией в Ашхабаде, Туркменистан. В ходе миссии г-н Бек принял участие в Центрально-азиатской конференции по изменению климата (ЦАКИК) 2025 и провел встречи с национальными партнерами и партнерами по развитию для продвижения программы ЮНФПА в области репродуктивного здоровья и прав, гендерного равенства и расширения прав и возможностей молодежи.

ЦАКИК-2025, организованная Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в партнерстве с Правительством Туркменистана, была посвящена теме «Достижение глобальной цели в области климатического финансирования через региональные и национальные действия в Центральной Азии». Конференция была направлена на содействие региональному диалогу и сотрудничеству для укрепления климатической устойчивости в Центральной Азии.

ЮНФПА подчеркивает, что на глобальном уровне борьба с изменением климата имеет решающее значение для достижения целей Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР), которая продвигает права людей на принятие информированных решений относительно своего репродуктивного здоровья. В Центральной Азии, где изменение климата создает значительные вызовы, существует необходимость в региональном сотрудничестве для устранения его последствий для уязвимых групп населения, включая женщин и молодежь.

В ходе конференции г-н Бек принял участие в панельной дискуссии, посвященной вопросам климатической справедливости, с акцентом на принципах справедливого перехода, социальной инклюзивности, экономической справедливости и поддержки уязвимых групп. В этом контексте он уделил особое внимание долгосрочным последствиям изменения климата (экстремальная жара, качество воздуха, стихийные бедствия, связанные с климатом) для здоровья и благополучия женщин и девочек и их репродуктивного здоровья и прав, включая неблагоприятные исходы беременности и родов, а также состояния новорожденных. Г-н Бек также представил рекомендации по адаптационным мерам для смягчения этих последствий, связав их с Определяемыми на национальном уровне вкладами (NDCs) 3.0 и процессами Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP30) для согласования региональных усилий с глобальной климатической повесткой дня и согласованными климатическими обязательствами.

Кроме того, г-н Бек затронул важнейшее пересечение изменения климата с репродуктивным здоровьем, гендерным равенством и расширением прав и возможностей молодежи. Заместитель Регионального директора подчеркнул важность миссии ЮНФПА в Туркменистане, где изменение климата, особенно экстремальная жара, создает риски для репродуктивного здоровья, здоровья матери и новорожденного. ЮНФПА признает острую необходимость в исследовании и снижении влияния последствий изменения климата. Он также отметил, что изменение климата в Туркменистане имеет значительные последствия для динамики населения и демографической устойчивости.

«Климатический кризис не является гендерно нейтральным; он непропорционально затрагивает женщин и девочек, особенно наиболее уязвимых в Центральной Азии. Для эффективного решения этой проблемы необходимо в срочном порядке интегрировать аспекты репродуктивного здоровья и гендерного насилия в Определяемые на национальном уровне вклады и Национальные планы адаптации для повышения устойчивости и обеспечения того, чтобы никто не остался позади. ЮНФПА привержен поддержке этих важных усилий», — добавил г-н Бек.

Помимо участия в ЦАКИК-2025, Заместитель Регионального директора провел встречи с национальными партнерами и партнерами по развитию ЮНФПА. Обсуждения были сосредоточены на укреплении стратегических партнерств ЮНФПА и изучении дальнейших возможностей сотрудничества в Туркменистане. рограмма визита также включала посещения учреждений здравоохранения, в том числе Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребенка «Эне Мяхри» и Дома здоровья № 10 в Ашхабаде, для ознакомления с эффективностью сотрудничаства ЮНФПА в области репродуктивного здоровья.

О ЮНФПА:

ЮНФПА является агентством Организации Объединенных Наций по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. Миссия Агентства заключается в построении мира, в котором каждая беременность желанна, каждые роды безопасны и потенциал каждого молодого человека реализован. ЮНФПА способствует гендерному равенству и расширяет права и возможности женщин, девочек и молодых людей, чтобы они могли сами принимать решения касательно своего тела и своего будущего. Агентство работает с партнерами в более чем 150 странах, предоставляя доступ к широкому спектру услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья. Цель ЮНФПА к 2030 году — положить конец неудовлетворенной потребности в планировании семьи, предотвратимой материнской смертности и гендерному насилию и вредным практикам, включая детские браки и калечащие операции на женских половых органах.

https://www.unfpa.org/; https://turkmenistan.unfpa.org/ru

О РЭЦЦА и ЦАКИК-2025:

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) является независимой, неполитической и некоммерческой международной организацией с региональным мандатом по оказанию помощи правительствам стран Центральной Азии, региональным и международным заинтересованным сторонам в решении экологических проблем и проблем устойчивого развития в Центральноазиатском регионе и Афганистане. Центральноазиатская конференция по изменению климата (ЦАКИК) является региональной платформой для диалога и обмена знаниями по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним в Центральной Азии. ЦАКИК-2025 была посвящена достижению глобальной цели в области климатического финансирования посредством региональных и национальных действий. Конференция опирается на фундамент, заложенный предыдущими мероприятиями ЦАКИК, при этом ЦАКИК-2024 была посвящена теме «Соединяя климатические цели с действиями: воплощая амбиции в реальность». /// nCa, 16 May 2025 (in cooperation with UNFPA Turkmenistan)