ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана представили новые данные MICS

2 мая 2025 г., Ашхабад – Сегодня Государственный комитет по статистике в партнерстве с ЮНИСЕФ официально представил основные результаты недавнего Кластерного обследования по многим показателям (MICS), проведенного в Туркменистане. Данные из отчета по основным показателям и тематические обзоры были представлены представителям национальных министерств, агентств ООН, ЕС и других международных организаций, с целью информирования инициатив и программ сотрудничества в сфере развития.

Глобальная программа MICS (Обследования по многим показателям) стала крупнейшим источником сопоставимых данных о жизни детей и их семей. Она основывается на информации, собранной в ходе личных интервью с респондентами, отобранными в рамках репрезентативной выборки домохозяйств, и построена на основе набора глобально согласованных индикаторов. С момента запуска первого раунда MICS в середине 1990-х годов в мире было проведено семь раундов, в пяти из которых участвовал Туркменистан.

Седьмой раунд MICS (MICS7) охватывает наибольшее число индикаторов Целей устойчивого развития (ЦУР) среди всех международных программ обследований домохозяйств. Он предоставляет критически важные данные о детях, подростках и их семьях, необходимые для разработки политики, планирования и программ в интересах детей по всему миру.

В рамках седьмого раунда MICS Государственный комитет по статистике опросил более 6600 домохозяйств во всех пяти велаятах и городе Ашхабаде, при доле ответивших 98,3 процента. Обследование предоставило данные как на национальном, так и на региональном уровнях, с разбивкой по возрасту, полу, месту проживания, уровню благосостояния и этнической принадлежности.

Результаты дают представление о широком спектре тем, включая здоровье матерей и детей, питание, образование, водоснабжение и санитарные условия, репродуктивное здоровье, защиту детей, социальные пособия и доступ к информации. Примечательно, что 29 индикаторов напрямую способствуют мониторингу показателей в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР). MICS не новое обследование для Туркменистана, однако в этот раунд были включены новые элементы — в том числе вопросник для мужчин и дополнительные индикаторы — для более тесного соответствия глобальным приоритетам ЦУР, в особенности ЦУР 5 по гендерному равенству и ЦУР 16 по недопущению дискриминации.

«Запуск седьмого раунда MICS — Обследования по многим показателям — это не просто техническое достижение. Это выражение приверженности. Приверженности доказательному подходу, прозрачности и приоритету интересов детей в национальном развитии, что свидетельствует о сильном лидерстве Государственного комитета по статистике и Правительства Туркменистана в обеспечении высококачественных данных. Эти результаты — итог двухлетней кропотливой работы, ставшей возможной благодаря технической, финансовой и методологической поддержке со стороны Правительства Туркменистана, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Европейского союза. Мы также выражаем благодарность интервьюерам, которые посетили более шести тысяч домохозяйств по всей стране, и всем семьям, принявшим участие в опросе», — отметила Джалпа Ратна, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Многие мероприятия обследования МИКС7 в Туркменистане были проведены в рамках проекта «Укрепление национальных возможностей по сбору данных и генерированию доказательств в области прав ребенка в Туркменистане», софинансируемого Европейским Союзом. Проект направлен на поддержку политики, основанной на данных, а также на усиление мониторинга и оценки прав ребенка.

О MICS:

Кластерное обследование по многим показателям (MICS) — это комплексная программа обследования домохозяйств, разработанная ЮНИСЕФ для предоставления сопоставимых на международном уровне, надежных и актуальных данных о положении детей и женщин. Обследования MICS измеряют ключевые показатели, которые позволяют странам отслеживать прогресс в достижении национальных целей и выполнении глобальных обязательств, включая Цели устойчивого развития (ЦУР). /// nCa, 3 May 2025 (in cooperation with UNNICEF Turkmenistan)