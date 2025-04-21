Туркменистан активизирует международную выставочную деятельность

На заседании Кабинета министров Туркменистана Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Рашид Мередов представил отчет о предпринимаемых шагах по развитию международной выставочной деятельности страны. Этот процесс является важным элементом реализации Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2022–2028 годы и способствует интеграции страны в мировое экономическое, культурное и информационное пространство.

Одним из ключевых направлений работы является претворение в жизнь Концепции международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы, утвержденной Постановлением главы государства в августе 2023 года. В рамках реализации данной стратегии разработан Национальный план по расширению сотрудничества с Международным бюро выставок (МБВ) на 2023–2025 годы, который уже находится в стадии выполнения.

На рассмотрение главы государства были представлены инициативы по проведению в ближайшие годы специализированной международной выставки EXPO по сельскому хозяйству при поддержке Международного бюро выставок. В связи с этим предлагается создать специальный фонд для организации этого мероприятия, а также провести переговоры с ведущими международными компаниями.

Кроме того, Туркменистан планирует активное участие в предстоящих всемирных выставках. Среди них Green EXPO-2027, посвященная экологической и природоохранной тематике, которая пройдет в Иокогаме (Япония) с 19 марта по 26 сентября 2027 года, и EXPO-2027, которая состоится в Белграде (Сербия) с 15 мая по 15 августа 2027 года под девизом «Игра для человечества: спорт и музыка для всех».

Для успешного развития выставочной деятельности предлагается разработать Программу на 2025–2027 годы, включающую проведение семинаров для туркменских специалистов совместно с представителями ведущих стран мира и международных организаций. Планируется также организовать их повышение квалификации в зарубежных образовательных центрах.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость участия страны в глобальных выставочных инициативах, отметив, что международные выставки способствуют расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Глава государства поручил вице-премьеру и министру иностранных дел продолжить работу в этом направлении, укрепляя позиции Туркменистана на международной арене. ///nCa, 21 апреля 2025 г.