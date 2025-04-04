США вводят ответную пошлину в размере 27% на казахстанскую продукцию

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентного минимального тарифа на большинство товаров, импортируемых в Соединенные Штаты, и более высоких ставках для десятков торговых партнеров, включая 27-процентную ответную пошлину на импорт из Казахстана.

Во время выступления 2 апреля в Розовом саду Белого дома, Трамп заявил, что более высокие тарифы были рассчитаны с учетом половины того, что, по его словам, эти страны ввели на экспорт из США. Трамп объявил, что ставка в размере 10% для всех стран вступит в силу 5 апреля, а ответные тарифы будут повышены 9 апреля. По его словам, эти меры направлены на устранение торгового дисбаланса и защиту экономики США.

“2 апреля 2025 года навсегда останется в памяти как день возрождения американской промышленности, день, когда судьба Америки была решена”, – сказал Трамп.

Белый дом опубликовал список стран в социальной сети X. Согласно этим данным, в Казахстане -действуют 54%-ные тарифы на товары из США, так что США введут ответную пошлину в размере 27% на казахстанские товары. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии, где ставка в размере 10% будет введена для Кыргызской Республики, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Казахстан оказался в одном списке с Индией (26%), Южной Кореей (25%), Японией (24%) и Малайзией (24%). Китай возглавил список – для КНР установлена пошлина в размере 34% против 67 %-ной пошлины, которой облагается импорт из США. Однако самые высокие тарифы коснутся Сен-Пьера и Микелона (50%), Лесото (50%), Камбоджи (49%), Лаоса (48%), Вьетнама (46%), Шри-Ланки (44%), Мьянмы (44%), Сирии (41%) и Ирака (39%), сообщает Newsweek.

По данным Бюро экономического анализа США (BEA), дефицит торгового баланса страны в 2024 году составил 918,4 миллиарда долларов. Крупнейшими вкладчиками были Китай (295,4 миллиарда долларов), Европейский союз (235,6 миллиарда долларов), Мексика (171,8 миллиарда долларов) и Вьетнам (123,5 миллиарда долларов).

Министерство торговли сообщило, что новые тарифы США практически не повлияли на казахстанский экспорт

Министерство торговли Казахстана заявило, что предварительный анализ новых торговых мер США показал, что 92% казахстанского экспорта не облагается дополнительными тарифами. В 2024 году товарооборот между странами вырос на 4% и достиг 4,2 млрд долларов, а экспорт из Казахстана увеличился на 30,6%.

В список исключений входят ключевые товары: нефть, уран, серебро и ферросплавы. Дополнительные пошлины коснутся только 4,8% экспорта на сумму 95,2 миллиона долларов – это фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония.

Правительство Казахстана инициирует консультации с США для обсуждения возможности отмены новых тарифов. Как член ВТО, Казахстан продолжает следовать принципам открытой и недискриминационной торговли.

В недавнем интервью Astana Times Беата Яворчик, главный экономист ЕБРР, объяснила, что Центральная Азия менее подвержена изменениям в торговой политике США из-за ограниченных экономических связей с США.

Она отметила, что введенный тариф затронет такие страны, как Венгрия и Словакия, которые экспортируют автомобили и автозапчасти в США. Однако косвенный эффект может быть существенным, особенно для экономики Германии, которая тесно переплетена с цепочками поставок в Центральной и Восточной Европе.

“20% немецкого автомобильного экспорта направлено на рынок США. На самом деле, США являются крупнейшим рынком для Европейского союза, поэтому тарифы на европейский экспорт в США могут привести к замедлению экономики Германии, а это, в свою очередь, снизит спрос на экспорт из стран с формирующимся рынком Европы и Азии”, – сказала она. ///The Astana Times, 3 апреля 2025 г. [https://astanatimes.com/2025/04/us-imposes-27-reciprocal-duty-on-kazakh-products/ ]