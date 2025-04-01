Рассмотрены вопросы туркмено-грузинского сотрудничества по линии СМИ

1 апреля 2025 года в здании Общественного вещателя Грузии состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедова с руководителем информационной службы Э.Шонией

В ходе встречи стороны отметили поступательный и динамичный характер многосторонних отношений между Туркменистаном и Грузией. Было подчеркнуто, что официальный визит Премьер-министра Грузии И.Кобахидзе в Туркменистан имеет большое значение для дальнейшего продвижения двустороннего взаимодействия.

Участники встречи также затронули вопросы туркмено-грузинского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Посол проинформировал Э.Шония о праздничных мероприятиях, приуроченных к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также по случаю провозглашения 2025 года – «Международным годом мира и доверия». В данной связи отмечалась важность активного участия представителей СМИ двух стран в проводимых в обоих государствах международных мероприятиях, их активное освещение, показ документальных фильмов, видеороликов.

Cтороны выразили уверенность, что сотрудничество между СМИ двух стран будет способствовать укреплению взаимопонимания, продвижения культурного обмена и расширения двусторонних отношений. ///nCa, 1 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)