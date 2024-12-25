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Туркменистан укрепляет борьбу с туберкулезом: Национальная лаборатория получила международные сертификаты

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Национальная референс-лаборатория Туркменистана прошла сертификацию по всем молекулярным и фенотипическим методам, используемых в борьбе с туберкулезом (ТБ), об этом сообщает представительство ВОЗ в Туркменистане.

Лаборатория удостоена трех сертификатов от мюнхенского Института Микробиологии и Лабораторной Медицины IML.

В частности, Национальная референс-лаборатория туберкулеза Туркменистана успешно прошла внешнюю оценку качества:

1. рекомендованных ВОЗ молекулярных экспресс-диагностических тестов,
2. оценку качества линейного зондирования для выявления туберкулеза
3. также получены положительные результаты для всех противотуберкулезных препаратов как основного, так и резервного ряда.

Институт IML является одним из крупнейших центров диагностики туберкулеза в Европе и охватывает все традиционные и молекулярно-биологические методы диагностики туберкулеза, а также является наднациональной справочной лабораторией ВОЗ.

Данное достижение подтверждает приверженность Туркменистана мировому здравоохранению и демонстрирует значительный прогресс в улучшении диагностики и лечения туберкулеза. ///nCa, 25 декабря 2024 г.

 

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