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В Туркменистане объявлен конкурс изделий из вторсырья

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В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню окружающей среды, Общественная организация “Юный натуралист” и Творческое объединение “Дизайн плюс” объявили о проведении выставки-конкурса изделий из вторсырья.

Цель конкурса: привлечь внимание к проблеме отходов, стимулировать творческий подход к их повторному использованию, а также продемонстрировать безграничные возможности вторсырья.

К участию приглашаются все жители Туркменистана. Возрастных ограничений нет.

Для участия в конкурсе необходимо:

Изготовить изделие из вторсырья (пластиковые бутылки, картон, бумага, текстиль и т.д.).

Размер изделия не должен превышать 50 см в любом измерении.

Написать этикетку с ФИО автора, возрастом, названием изделия и описанием использованных материалов.

Принести изделие вместе с этикеткой по адресу: улица Азади,61 Издательство «Ылым» до 9 июня.

Жюри конкурса, состоящее из представителей “Юного натуралиста”, “Дизайн плюс” и специалистов по экологии, оценит работы по следующим критериям:

  • Соответствие теме конкурса
  • Оригинальность идеи и исполнения
  • Эстетичность внешнего вида
  • Функциональность (для номинации “Самое функциональное изделие”)
  • Экологичность (для номинации “Самое экологичное изделие”)

Победители в каждой номинации получат дипломы и памятные подарки. Все участники получат сертификаты участника.

Контактная информация:

Ширин Жожыева, специалист по связям с общественностью

Телефон: +99361893832

Электронная почта: tebigatchy.jemg@gmail.com

///nCa, 23 мая 2024 г.

 

 

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