В Туркменистане объявлен конкурс изделий из вторсырья

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню окружающей среды, Общественная организация “Юный натуралист” и Творческое объединение “Дизайн плюс” объявили о проведении выставки-конкурса изделий из вторсырья.
Цель конкурса: привлечь внимание к проблеме отходов, стимулировать творческий подход к их повторному использованию, а также продемонстрировать безграничные возможности вторсырья.
К участию приглашаются все жители Туркменистана. Возрастных ограничений нет.
Для участия в конкурсе необходимо:
Изготовить изделие из вторсырья (пластиковые бутылки, картон, бумага, текстиль и т.д.).
Размер изделия не должен превышать 50 см в любом измерении.
Написать этикетку с ФИО автора, возрастом, названием изделия и описанием использованных материалов.
Принести изделие вместе с этикеткой по адресу: улица Азади,61 Издательство «Ылым» до 9 июня.
Жюри конкурса, состоящее из представителей “Юного натуралиста”, “Дизайн плюс” и специалистов по экологии, оценит работы по следующим критериям:
- Соответствие теме конкурса
- Оригинальность идеи и исполнения
- Эстетичность внешнего вида
- Функциональность (для номинации “Самое функциональное изделие”)
- Экологичность (для номинации “Самое экологичное изделие”)
Победители в каждой номинации получат дипломы и памятные подарки. Все участники получат сертификаты участника.
Контактная информация:
Ширин Жожыева, специалист по связям с общественностью
Телефон: +99361893832
Электронная почта: tebigatchy.jemg@gmail.com
///nCa, 23 мая 2024 г.