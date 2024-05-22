Делегация Туркменистана принимает участие в конференции о цифровой индустрии в России

Делегация во главе с генеральным консулом Туркменистана в Российской Федерации (Казань) Гуйчем Гараевым прибыла в Нижний Новгород для участия в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» и обсуждения возможностей расширения сфер взаимодействия.

В рамках визита состоялась встреча с министром международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольгой Гусевой, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем взаимодействии региона с Туркменистаном. Стороны подчеркнули, что сегодня сотрудничество особенно успешно в сферах машиностроения, металлургии, энергетики и транспорта.

На повестке дня – подписание соглашения об установлении побратимских отношений Нижнего Новгорода и города Аркадаг.

По данным министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, Туркменистан является важным стратегическим партнером региона: туркменские предприятия продуктивно взаимодействуют с нижегородскими компаниями, а студенты из Туркменистана зачастую выбирают именно нижегородские учебные заведения. В 2023-2024 учебном году в вузах Нижнего Новгорода обучается около тысячи студентов из Туркменистана.

В свою очередь, представители делегации Туркменистана подчеркнули важность укрепления взаимодействия. «Самое главное, что я вижу, насколько Нижегородская область заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном, особенно в сфере образования. Отмечу, что нашим студентам нравится учиться в Нижегородской области, поэтому нам следует продолжать работу в данном направлении», – отметил Гуйч Гараев. ///nCa, 22 мая 2024 г.