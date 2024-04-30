Туркменистан и Афганистан завершают строительство подстанции в Герате

Руководство электроэнергетической компании Афганистана Da Breshna Sherkat и делегация Туркменистана недавно провели встречу в целях обсуждения скорейшего завершение проекта строительства подстанции “Герат Нур уль-Джихад”.

В ходе встречи Маулави Абдул Рахман Рахмани, главный операционный директор DABS, представил обновленную информацию о ходе строительства подстанции, заявив, что заключительные работы близятся к завершению, сообщает компания.

Было решено, что подстанция начнет функционировать после того, как будут урегулированы все оставшиеся технические вопросы между двумя сторонами.

Начальник Управления международных электроэнергетических проектов по направлению Туркменистан-Афганистан-Пакистан Министерства энергетики Туркменистана Мырат Артыков высоко оценил сотрудничество между обеими сторонами в строительстве подстанции Нур уль-Джихад, выразив уверенность в том, что проект будет завершен в кратчайшие сроки.

Он также отметил, что в ближайшем будущем стороны завершат работу над протоколом, касающимся оборудования и технических вопросов.

Ожидается, подстанция позволит существенно увеличить импорт электроэнергии из Туркменистана в Герат, что принесет пользу тысячам новых потребителей в провинции. Решение проблемы электроэнергетического дефицита потенциально позитивно отразится на росте внутреннего производства, экономическом росте, развитии сельского хозяйства и предпринимательской деятельности в регионе. ///nCa, 30 апреля 2024 г.