В Ташкенте прошли политические консультации между Туркменистаном и Узбекистаном

16 апреля 2024 года в городе Ташкент состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Узбекистана.

Делегации сторон возглавили Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов, сообщает МИД Туркменистана.

Министры отметили динамику развития туркмено-узбекских отношений, подчеркнув ключевую роль визитов на высшем уровне в продвижении двусторонних связей.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, вопросы расширения политических отношений и их наполнения практическим содержанием, в том числе в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей.

Подчеркнута важная роль парламентской дипломатии в поступательном развитии туркмено-узбекских отношений. В данном контексте были выражены единые мнения относительно дальнейшей активизации традиционного межпарламентского диалога.

Констатируя позитивный опыт взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных организаций, в частности ООН и её структурных подразделений, стороны подчеркнули приверженность обеих стран поиску эффективных многосторонних механизмов для поддержания стабильности, экономического роста и безопасности в регионе и в мире.

Особый акцент сделан на вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере, где имеется солидный потенциал для совместной работы. В данной связи, отмечена важность совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Также в ходе встречи рассмотрены вопросы углубления сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, химической, промышленной отраслях и в области информационной безопасности.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в области культурно-гуманитарного сотрудничества. В этом контексте стороны подчеркнули важность проведения совместных мероприятий по случаю 300-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги в Туркменистане и Республике Узбекистан. ///nCa, 17 апреля 2024 г.