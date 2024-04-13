Турция: Деревянные Гипостильные Мечети

На землях Анатолии долгое время проживали древние цивилизации, поэтому здесь осталось множество исторических и архитектурных памятников, поражающих современных путешественников. Среди прочего это «Деревянные гипостильные мечети средневековой Анатолии» – двадцать первый турецкий объект в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, внесенный в него в прошлом году. Это архитектурные творения в турецко-исламской традиции, пять мечетей, возведенных в Анатолии с конца XIII до середины XIV столетия в числе самых первых турецких строений. Необычные средневековые мечети объединяют такие характеристики, как деревянные внутренние колонны (гипостильного типа) и убранство, отвечавшее эстетическим представлениям эпохи. Узнайте больше об этих поразительных постройках в пяти разных анатолийских городах, а также о других интересных достопримечательностях региона.

Конья: мечеть Бейшехир Эшрефоглу

Начнем с мечети Бейшехир Эшрефоглу в Конье. В XII и XIII веках Конья была столицей сельджуков, и в городе до сих пор можно увидеть множество артефактов тех времен. Среди них мечеть Бейшехир Эшрефоглу, возведенная в 1296–1299 годов. Демонстрируя великолепную работу сельджукских мастеров по дереву и камню, самая большая деревянная мечеть Анатолии единственная сочетает в себе различные виды декоративного искусства с применением камня, кирпича и разноцветных изразцов.

Что посмотреть: посетите Чатал-Хююк, одно из старейших в мире неолитических поселений, отмеченное в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Недавно открывшийся Информационно-туристический центр Чатал-Хююка позволяет гостям совершить интерактивное путешествие по истории этого знаменитого места.

Что попробовать: знаменитую местную лепешку этли экмек с фаршем и пряностями.

Афьонкарахисар: мечеть Улу (Большая)

Переместимся по соседству от Коньи, в Афьонкарахисар. Мечеть Улу (Большая), одна из самых громадных в этом историческом городе, где проживали различные цивилизации от фригийцев до осман, была также возведена сельджуками. Здание, прошедшее реставрацию в наше время, но сохранившее свой облик, служит превосходным образцом сельджукской архитектуры и столярного дела. Постройка также известна как «мечеть сорока колонн», по числу опор, стоящих в ней в пять рядов.

Что посмотреть: в Афьоне можно посетить область Горная Фригия, где скальные фрагменты и древние руины напоминают о жизни фригийцев. В 2015 году эта местность была включена в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО, так как здесь можно проследить три тысячи лет истории.

Что попробовать: в Афьонкарахисаре, входящем в Сеть творческих городов ЮНЕСКО благодаря своей гастрономии, фирменными блюдами являются лукум, суджук и каймак.

Эскишехир: мечеть Сиврихисар Улу (Большая)



Эскишехир – это город, поражающий своими историческими и современными гранями. Мечеть Сиврихисар Улу (Большая) в Эскишехире представляет собой одну из крупнейших в Анатолии мечетей на деревянных колоннах. В ней могут разместиться до 2,5 тысячи верующих и находятся прекрасные образцы местного ковроткачества. Некоторые из 67 колонн мечети украшены резьбой, а на других установлены капители византийского периода. Кроме того, мечеть знаменита минбаром из орехового дерева, который считается одним из самых красивых в своем роде.

Что посмотреть: в местности Язылыкая в районе Хан находится монумент Мидаса, названный в честь легендарного царя, по преданию обращавшему в золото все, к чему прикасался. Нужно непременно увидеть величественный 17-метровый храм, высеченный в скале около трех тысяч лет назад и окруженный другими древними святилищами и пещерами.

Что попробовать: Эскишехир, историческая житница Анатолии, также знаменит чебуреками, которые традиционно готовят с начинкой из мясного фарша.

Анкара: мечеть Ахи Шерафеддин (Арсланхане)



Мечеть Ахи Шерафеддин в Анкаре, всего в полутора часах езды от Эскишехира на экспрессе, – это настоящее чудо архитектуры несмотря на скромный внешний вид. Строение сельджукской эпохи также известно как Арсланхане (Дом льва) благодаря древнему мраморному изваянию в стене гробницы. Одноэтажная мечеть на 24 колоннах с мраморными капителями воплощает гармонию сполий и дерева.

Что посмотреть: обязательно отправьтесь в Гордион, город царя Мидаса и 20-й турецкий объект культурного наследия в Списке ЮНЕСКО. Гордион и окружающая его территория знамениты тем, что были почти непрерывно населены 4,5 тысячи лет. Посетите пещеру Тулумташ возрастом пять миллионов лет, расположенную в районе Гельбаши. Изменения пещеры ускорились за последний миллион лет; кроме того, она археологически значима благодаря обнаруженным под ее сводами следам поселений среднего бронзового века, а также греческого, римского и византийского периода.

Что попробовать: в столице Турции продегустируйте Анкара симиди, денер и Чубук туршусу (маринованные огурчики).

Кастамону: мечеть Махмуд-бей в деревне Касаба

Последний пункт нашего тура по анатолийским деревянным мечетям – это мечеть Махмуд-бей в деревне Касаба, расположенная в Кастамону. Мечеть, построенная в период бейлика Джандарогуллары, известна как «безгвоздевая», потому что возведена по уникальной перекрывающей технологии без единого гвоздя. Одна из самых выдающихся особенностей здания заключается в прекрасных коронных воротах, настоящем произведении искусства. Так как во всей Турции очень мало подобных объектов, створки ворот хранятся в Этнографическом музее Кастамону. После посещения мечети направляйтесь в музей, чтобы увидеть этот экспонат и узнать больше о культуре Кастамону.

Что посмотреть: можно посетить исторические особняки Кастамону, построенные в конце XIX и первой половине XX века, а также Археологический музей, где представлено все археологическое богатство города.

Что попробовать: не уезжайте, не отведав симит тириди. Это блюдо из кусочков подсохших симитов без кунжута, которые подаются в костном бульоне и чесночном йогурте.

///nCa, 13 апреля 2024 г. (В сотрудничестве с посольством Турции в Туркменистане)