Автопроизводитель в Узбекистане инвестирует $550 млн в гибридные автомобили и электромобили EV к 2026 году

nCa Report

Джизакcкий автомобильный завод в Узбекистане намерен инвестировать 550 миллионов долларов США в период 2024-2026 годов в увеличение мощностей по производству гибридных автомобилей и электромобилей.

Автопроизводитель вступил в третий этап своего развития, приступив к производству гибридных автомобилей и электромобилей на базе CKD (мелкоузловая сборка). Это означает, что автомобили будут полностью собираться в Узбекистане.

На втором этапе развития ADM Jizzakh было инвестировано 315 миллионов долларов США, в результате чего оборот превысил 1,2 миллиарда долларов США. На заводе работает 4500 человек.

На третьем этапе, который продлится с 2025 по 2027 год, будут инвестированы 550 миллионов долларов США в различные проекты, включая производство гибридных автомобилей, автомобилей премиум-класса и коммерческих автомобилей на базе CKD.

Часть инвестиций будет направлена на создание исследовательского центра, локализационных компаний, строительство пресс-центра и организацию производства систем освещения и каркасов автомобильных сидений.

По оценкам, к 2027 году оборот компании увеличится в четыре раза и достигнет 4,7 миллиарда долларов. Ожидается, что поступления в бюджет вырастут до $700 млн, что позволит автомобильному заводу войти в пятерку крупнейших налогоплательщиков Узбекистана.

Площадь автомобильного завода планируется расширить до 170 гектаров, что позволит удвоить численность его персонала до 10 000 человек. Кроме того, с развитием производства 348 из 972 видов компонентов ожидается повышение уровня локализации с 30% до 45%, что еще больше повысит самодостаточность завода и его экономический эффект.

Общество с ограниченной ответственностью “ADM Jizzakh” было создано в 2021 году. Оно выпустило 36 000 автомобилей 23 различных моделей под такими брендами, как Kia, Chery и Haval. Благодаря инвестициям в размере 234 млн долларов и созданию 1800 рабочих мест, компания значительно расширила свою деятельность за последние три года. Внедрение высокотехнологичных сборочных процессов, включая штамповку, сварку, покраску и сборку, позволило выпускать автомобили высокого качества.

На заводе установлено современное оборудование из Южной Кореи, Японии и Германии, включая 30 роботов, что обеспечивает автоматизацию на 33%. В настоящее время разрабатываются планы по увеличению локализации и укреплению сотрудничества с отечественными промышленными предприятиями, с целью локализации 348 видов компонентов к 2027 году. Для поддержки этой инициативы уже созданы партнерские отношения с 21 местным предприятием.

При текущей производственной мощности в 100 000 легковых автомобилей в год, ADM Jizzakh планирует увеличить штат до 3000 сотрудников. Для повышения качества своих автомобилей компания привлекла квалифицированных специалистов из Южной Кореи, Индии, Китая и Вьетнама. Кроме того, была начата программа повышения квалификации инженеров в Южной Корее и Китае, и первая группа из 50 инженеров должна пройти обучение в этом году. /// nCa, 11 апреля 2024 г. [основная часть этого отчета взята из Daryo news, фото – пресс-служба Президента Узбекистана]