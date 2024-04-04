В Астраханском Государственном Университете почтили память классика туркменской литературы

В 2024 году отмечается 300-летие со дня рождения великого поэта и мыслителя Востока, основоположника туркменской классической литературы Махтумкули Фраги. В Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева состоялся цикл мероприятий, посвящённых памяти поэта.

Одним из них стал круглый стол, объединивший представителей научно-образовательного сообщества из России и Туркменистана. В формате видео-конференц-связи в обсуждении актуальных вопросов приняли участие одиннадцать экспертов, представивших результаты исследований творчества поэта в различных аспектах: философском, историческом, литературоведческом, переводоведческом и других.

Приветствуя участников круглого стола, проректор по международной деятельности Ангелина Фадина отметила, что отношения между Россией и Туркменистаном активно развиваются, а творчество Махтумкули Фраги служит одной из связующих нитей для их укрепления.

Заместитель министра внешних связей Астраханской области Илья Торопицын, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнул, что в вузах Астрахани учится немало студентов из Туркменистана, а сотрудничество в образовательной сфере способствует сохранению и поддержке дружественных отношений между нашими государствами.

Атташе консульства Туркменистана в Астрахани Энегул Какаджанова поблагодарила руководство Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева за возможность проведения мероприятия и отметила, что внимание к творчеству Махтумкули Фраги подчёркивает значимость его поэтического наследия.

Выступления с докладами открыл ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Джумамурат Гурбангельдыев, представивший исследование на тему «Туркмено-российские отношения во времена Махтумкули». Заведующий кафедрой туркменской литературы государственного университета имени Махтумкули Аманнепес Шихнепесов посвятил свое выступление феноменологическому анализу поэзии туркменского классика. Профессор кафедры международных отношений и дипломатии Института международных отношений МИД Туркменистана Овездурды Мухамметбердыев познакомил участников научного мероприятия с экзистенциальными мотивами в поэтическом наследии Махтумкули.

На круглом столе также был затронут вопрос об исторических корнях дружественных отношений туркменского и русского народов, представленный в докладе Айны Баймурадовой — и.о. завкафедрой Института международных отношений МИД Туркменистана. Преподаватели Туркменского сельскохозяйственного университета имени С. А. Ниязова Алтын Ассаева, Гулькамар Садыкова, Зулейха Шадыева подробно осветили особенности поэтики Махтумкули Фраги.

Активное участие в научной дискуссии приняли представители АГУ имени В. Н. Татищева: векторы современных литературоведческих исследований творчества поэта обозначила профессор Елена Завьялова; об особенностях преподавания родной литературы рассказала доцент Мария Фирсова; исследование о памятниках, посвящённых личности Махтумкули Фраги, представил Виктор Самохвалов.

Декан факультета филологии и журналистики Людмила Касьянова, выступившая модератором научного мероприятия, подчеркнула, что все прозвучавшие доклады отличались многообразием исследовательских подходов, глубиной авторского осмысления и способствовали более широкому ознакомлению с творчеством и жизнью Махтумкули Фраги, раскрытию граней его таланта, а также укреплению плодотворного гуманитарного диалога России и Туркменистана. ///Астраханский Государственный Университет, 3 апреля 2024 г.