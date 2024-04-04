Туркменистан: заповедники на страже флоры и фауны – итоги 2023 года

Национальный институт пустынь, растительного и животного мира Туркменистана заслушал отчеты о природоохранной деятельности в пределах особо охраняемых природных территорий за прошедший 2023 год. Об этом рассказывается в статье Елены Долговой, опубликованной в интернет-газете «Туркменистан: Золотой Век». Ниже приводим ключевые факты и наблюдения о положении дел в природных заповедниках Туркменистана:
Сюнт-Хасардагский заповедник
- Сенсация: В заповеднике найдено новое место произрастания мушмулы германской возле села Конекесир – тридцать пышных кустов возрастом до сорока лет. Этот вид перестал попадаться исследователям почти 70 лет назад, его прежние чандырские посадки были уничтожены пожаром. Лишь недавно, в 2021 г. случайно была обнаружена небольшая популяция, до этого момента учёные считали растение выпавшим из состава флоры Туркменистана. Мушмула германская уже внесена в четвёртое издание Красной книги Туркменистана, подготовка которого продолжалась несколько последних лет, выход ожидается в ближайшее время.
- Продолжаются наблюдения и за единственной на территории Туркменистана особью бурого медведя, который объявился на юго-западе страны в 2018 году. Учёные определили, что его следы жизнедеятельности наблюдаются на площади в девять тысяч гектаров, о чём предупреждают туристов, чабанов, жителей горных сёл, особенно подростков.
Хазарский заповедник
- Побережье туркменского сектора моря является миграционным коридором континентального значения. Данные учёта птиц складываются в многолетний график для проведения сравнительного анализа.
- За весь 2023 год в заповеднике было насчитано свыше 11 тысяч особей фламинго.
- В состав Хазарского заповедника входит остров небольшой втянутой формы Огурджалы, где в настоящее время содержится 514 джейранов, животных существуют вольно и в отсутствие естественных хищников хорошо размножаются.
- В настоящее время продолжается миграция тюленей на юг с детёнышами, появление на свет которых проходит в зимние месяцы на льдах северной части моря.
Репетекский заповедник
- Репетекский биосферный заповедник включен в список природного наследия ЮНЕСКО в составе транснационального объекта.
- «Визитной карточкой» Репетека является саксаул, которому далеко более ста лет, хотя саксаулы живут порядка семидесяти лет.
- В глубине пустыни учёные обнаружили песчаную акацию с мутацией цветков. Эти цветки были жёлтые, тогда как сюзен, как растение называют по-туркменски, несёт фиолетовые, или синие цветки. Такое в природе происходит крайне редко, ведь дикорастущие виды прошли длительный путь эволюции и не расположены к гибритизации, смешиванию и прочим скрещиваниям.
Амударьинский заповедник
- В прошлом году вокруг заповедной зоны и в растительных питомниках было посажено 14 тысяч деревьев, большей частью саксаула.
- В объектив фотоловушки попался каракал – дикая кошка, несколько схожая с рысью, которую и называют «степная рысь».
- В ходе зимних орнитологических учётов на реке и в протоках было зафиксировано 150 особей фламинго, 500 – серого журавля, из копытных – 150 голов тугайного оленя, до ста джейранов.
- В вольерах заповедника живут две пары оленей, джейраны, и к маю ожидается пополнение.
Койтендагский заповедник
- Ранее начатое изучение карстовых пещер в сотрудничестве с Французской спелеологической федерацией, планируется продолжить.
- Этот заповедник стал первым, где была внедрена система смарт для инспектирования территории. Это виртуальная карта, на которой указаны места встречи с животным, произрастания редкого растения. Программа также сохраняет маршруты инспекторов, время, проведённое в пути, потраченное на наблюдение и проч.
- Территория сохраняет популяцию жимолости на высоте 2700 метров над уровнем моря, некоторые экземпляры которой достигают четырёх метров в высоту и имеют окружность ствола более метра.
- Список высших растений увеличился с 998 видов до 1003.
Капланкырский заповедник
- В заповеднике установлено восемь фотоловушек. Они зафиксировали в природе степного кота, джейрана.
- Гидрометеорологические наблюдения последних лет показали уменьшение влажности воздуха, осадков.
- Зарегистрированы три новых вида авифауны для территории Капланкыра: хищная птица – чеглок, водно-болотная – коростель и скальная овсянка.
Бадхызский заповедник
- Фотоловушки зафиксировали гиену и леопарда сразу с тремя котятами.
- Удалось наблюдать за семейной группой куланов с детёнышем.
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Всего в Туркменистане действует девять заповедников – старейшими среди них является Репетекский биосферный, образованный в 1927 году, Хазарский (1932 г.) и Бадхызский (1941 г.), самым молодым – «Берекетли Гарагум» («Благодатные Каракумы»), образованный в 2013 г., в прошлом году ему исполнилось десять лет. ///nCa, 4 апреля 2024 г.