News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменистан: заповедники на страже флоры и фауны – итоги 2023 года

Туркменистан: заповедники на страже флоры и фауны – итоги 2023 года

By

Национальный институт пустынь, растительного и животного мира Туркменистана заслушал отчеты о природоохранной деятельности в пределах особо охраняемых природных территорий за прошедший 2023 год. Об этом рассказывается в статье Елены Долговой, опубликованной в интернет-газете «Туркменистан: Золотой Век». Ниже приводим ключевые факты и наблюдения о положении дел в природных заповедниках Туркменистана:

Сюнт-Хасардагский заповедник

  • Сенсация: В заповеднике найдено новое место произрастания мушмулы германской возле села Конекесир – тридцать пышных кустов возрастом до сорока лет. Этот вид перестал попадаться исследователям почти 70 лет назад, его прежние чандырские посадки были уничтожены пожаром. Лишь недавно, в 2021 г. случайно была обнаружена небольшая популяция, до этого момента учёные считали растение выпавшим из состава флоры Туркменистана. Мушмула германская уже внесена в четвёртое издание Красной книги Туркменистана, подготовка которого продолжалась несколько последних лет, выход ожидается в ближайшее время.
  • Продолжаются наблюдения и за единственной на территории Туркменистана особью бурого медведя, который объявился на юго-западе страны в 2018 году. Учёные определили, что его следы жизнедеятельности наблюдаются на площади в девять тысяч гектаров, о чём предупреждают туристов, чабанов, жителей горных сёл, особенно подростков.

Хазарский заповедник

  • Побережье туркменского сектора моря является миграционным коридором континентального значения. Данные учёта птиц складываются в многолетний график для проведения сравнительного анализа.
  • За весь 2023 год в заповеднике было насчитано свыше 11 тысяч особей фламинго.
  • В состав Хазарского заповедника входит остров небольшой втянутой формы Огурджалы, где в настоящее время содержится 514 джейранов, животных существуют вольно и в отсутствие естественных хищников хорошо размножаются.
  • В настоящее время продолжается миграция тюленей на юг с детёнышами, появление на свет которых проходит в зимние месяцы на льдах северной части моря.

Репетекский заповедник

  • Репетекский биосферный заповедник включен в список природного наследия ЮНЕСКО в составе транснационального объекта.
  • «Визитной карточкой» Репетека является саксаул, которому далеко более ста лет, хотя саксаулы живут порядка семидесяти лет.
  • В глубине пустыни учёные обнаружили песчаную акацию с мутацией цветков. Эти цветки были жёлтые, тогда как сюзен, как растение называют по-туркменски, несёт фиолетовые, или синие цветки. Такое в природе происходит крайне редко, ведь дикорастущие виды прошли длительный путь эволюции и не расположены к гибритизации, смешиванию и прочим скрещиваниям.

Амударьинский заповедник

  • В прошлом году вокруг заповедной зоны и в растительных питомниках было посажено 14 тысяч деревьев, большей частью саксаула.
  • В объектив фотоловушки попался каракал – дикая кошка, несколько схожая с рысью, которую и называют «степная рысь».
  • В ходе зимних орнитологических учётов на реке и в протоках было зафиксировано 150 особей фламинго, 500 – серого журавля, из копытных – 150 голов тугайного оленя, до ста джейранов.
  • В вольерах заповедника живут две пары оленей, джейраны, и к маю ожидается пополнение.

Койтендагский заповедник

  • Ранее начатое изучение карстовых пещер в сотрудничестве с Французской спелеологической федерацией, планируется продолжить.
  • Этот заповедник стал первым, где была внедрена система смарт для инспектирования территории. Это виртуальная карта, на которой указаны места встречи с животным, произрастания редкого растения. Программа также сохраняет маршруты инспекторов, время, проведённое в пути, потраченное на наблюдение и проч.
  • Территория сохраняет популяцию жимолости на высоте 2700 метров над уровнем моря, некоторые экземпляры которой достигают четырёх метров в высоту и имеют окружность ствола более метра.
  • Список высших растений увеличился с 998 видов до 1003.

Капланкырский заповедник

  • В заповеднике установлено восемь фотоловушек. Они зафиксировали в природе степного кота, джейрана.
  • Гидрометеорологические наблюдения последних лет показали уменьшение влажности воздуха, осадков.
  • Зарегистрированы три новых вида авифауны для территории Капланкыра: хищная птица – чеглок, водно-болотная – коростель и скальная овсянка.

Бадхызский заповедник

  • Фотоловушки зафиксировали гиену и леопарда сразу с тремя котятами.
  • Удалось наблюдать за семейной группой куланов с детёнышем.

***

Всего в Туркменистане действует девять заповедников – старейшими среди них является Репетекский биосферный, образованный в 1927 году, Хазарский (1932 г.) и Бадхызский (1941 г.), самым молодым – «Берекетли Гарагум» («Благодатные Каракумы»), образованный в 2013 г., в прошлом году ему исполнилось десять лет. ///nCa, 4 апреля 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. Президент Сердар Бердымухамедов подвел итоги 2023 года – Туркменистан уверенно движется по пути прогресса 
  2. ЮНФПА в Туркменистане подводит итоги 2023 года
  3. Президент Туркменистана находится с визитом в Китае 5-6 января 2023 года. Ожидаются важные итоги
  4. Туркменские заповедники готовятся к зиме
  5. Генеральная Ассамблея ООН опубликовала на шести официальных языках итоги международных конференций, проведённых в Ашхабаде в мае 2023 года
  6. Январь 2023 года был одним из самых теплых за 174 года, заявляет NOAA
  7. За январь-май 2023 года морской порт Туркменбаши принял более 200 судов из Азербайджана
  8. Туркменистан поставил в Кыргызстан в феврале-апреле 2023 года свыше 566 млн кВ-час электроэнергии
  9. Туркменистан возвращается к однопалатной системе парламента – Совместное заседание парламента 21 января 2023 года приведет к слиянию обеих палат
  10. За первое полугодие 2021 года через Казахстан и Туркменистан перевезено более 700 тыс.тонн грузов
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan