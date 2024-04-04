Туркменистан: заповедники на страже флоры и фауны – итоги 2023 года

Сенсация: В заповеднике найдено новое место произрастания мушмулы германской возле села Конекесир – тридцать пышных кустов возрастом до сорока лет. Этот вид перестал попадаться исследователям почти 70 лет назад, его прежние чандырские посадки были уничтожены пожаром. Лишь недавно, в 2021 г. случайно была обнаружена небольшая популяция, до этого момента учёные считали растение выпавшим из состава флоры Туркменистана. Мушмула германская уже внесена в четвёртое издание Красной книги Туркменистана, подготовка которого продолжалась несколько последних лет, выход ожидается в ближайшее время.