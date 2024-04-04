Туркменбашинский Международный Порт объявляет 50%-ные скидки на все виды транзитных грузов

Туркменбашинский международный морской порт объявляет о грандиозной акции: 50%-ная скидка на все виды транзитных грузов, сообщает агентство морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздерьяйоллары».

Условия акции

Скидка предоставляется всем грузоотправителям, независимо от страны происхождения или назначения груза и распространяется на все виды транзитных грузов, включая контейнеры, генеральные грузы, навалочные и сыпучие грузы.

Для получения скидки необходимо заполнить заявку на сайте порта или в офисе компании. www.port.com.tm

Для связи:

tisp.marketing@port.com.tm

tisp.marketingport@gmail.com

Тел: +993 243 4-91-82 +993 63 61 35 88



///nCa, 4 апреля 2024 г.