Туркменбашинский Международный Порт объявляет 50%-ные скидки на все виды транзитных грузов

Туркменбашинский международный морской порт объявляет о грандиозной акции: 50%-ная скидка на все виды транзитных грузов, сообщает агентство морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздерьяйоллары».
Условия акции
Скидка предоставляется всем грузоотправителям, независимо от страны происхождения или назначения груза и распространяется на все виды транзитных грузов, включая контейнеры, генеральные грузы, навалочные и сыпучие грузы.
Для получения скидки необходимо заполнить заявку на сайте порта или в офисе компании. www.port.com.tm
Для связи:
tisp.marketing@port.com.tm
tisp.marketingport@gmail.com
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